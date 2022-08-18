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09858 優然牧業
即時 按盤價 跌2.520 -0.030 (-1.176%)
大手異動

18/08/2022 14:47

《異動股》優然牧業（９８５８）跌逾１％創新低，報２﹒５２元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》優然牧業（０９８５８）跌１﹒１８％，報２﹒５２元，最低
價２﹒５２元，創上市新低，最高價２﹒５６元；成交１４１﹒６２萬股，成交金額
３６０﹒５２萬元；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１５８﹒１萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５３﹒７９萬元，加權平均成交價２﹒５４５元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２１﹒３９萬元，加權平均成交價２﹒５５４元。以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒３３％。
　　現時，恒生指數報１９７２９，跌１９３點或０﹒９７％；恒生中國企業指數報６６９２，
跌６３點或０﹒９４％；恒生科技指數報４１８３，跌５５點或１﹒３２％；主板成交
６８７﹒６２億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１５點或０﹒４８％，成交３９２２﹒２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１５，跌７９點或０﹒６３％，成交２４４２﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒５２０　變動　　　　　－１﹒１８％
　　最高價　　　　　　２﹒５６０　最低價　　　　　２﹒５２０
　　成交股數　　１４１﹒６２萬股　成交金額　　３６０﹒５２萬
　　１０天平均　　　　２﹒５７３　歷史波幅％　　２６﹒９６５
　　２０天平均　　　　２﹒７１４　加權平均價　　　２﹒５４６
　　５０天平均　　　　２﹒９２６　ＲＳＩ１４　　２６﹒３９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１５８﹒１萬元；暫連跌２
日，累計跌幅２﹒３３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　優然牧業（０９８５８）　　　　　２﹒５２　－１﹒１８
　　阿爾法企業（００９４８）　　　　１﹒６１　－２﹒４２
　　Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）　　９﹒８９　－１﹒６９
　　現代牧業（０１１１７）　　　　　１﹒０６　　　無升跌
　　雅士利國際（０１２３０）　　　　１﹒１６　－０﹒８５
　　中國聖牧（０１４３２）　　　　　０﹒３６　　　無升跌
　　澳優（０１７１７）　　　　　　　５﹒９８　－３﹒８６
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　　３３﹒８５　－０﹒８８
　　中國飛鶴（０６１８６）　　　　　６﹒６６　－３﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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