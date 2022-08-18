《異動股》優然牧業（９８５８）跌逾１％創新低，報２﹒５２元

《經濟通通訊社１８日專訊》優然牧業（０９８５８）跌１﹒１８％，報２﹒５２元，最低

價２﹒５２元，創上市新低，最高價２﹒５６元；成交１４１﹒６２萬股，成交金額

３６０﹒５２萬元；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１５８﹒１萬元。現時最大淨被

動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５３﹒７９萬元，加權平均成交價２﹒５４５元；現時最

大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２１﹒３９萬元，加權平均成交價２﹒５５４元。以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒３３％。

現時，恒生指數報１９７２９，跌１９３點或０﹒９７％；恒生中國企業指數報６６９２，

跌６３點或０﹒９４％；恒生科技指數報４１８３，跌５５點或１﹒３２％；主板成交

６８７﹒６２億元。

上證綜合指數報３２７６，跌１５點或０﹒４８％，成交３９２２﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２５１５，跌７９點或０﹒６３％，成交２４４２﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒５２０ 變動 －１﹒１８％

最高價 ２﹒５６０ 最低價 ２﹒５２０

成交股數 １４１﹒６２萬股 成交金額 ３６０﹒５２萬

１０天平均 ２﹒５７３ 歷史波幅％ ２６﹒９６５

２０天平均 ２﹒７１４ 加權平均價 ２﹒５４６

５０天平均 ２﹒９２６ ＲＳＩ１４ ２６﹒３９０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１５８﹒１萬元；暫連跌２

日，累計跌幅２﹒３３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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優然牧業（０９８５８） ２﹒５２ －１﹒１８

阿爾法企業（００９４８） １﹒６１ －２﹒４２

Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２） ９﹒８９ －１﹒６９

現代牧業（０１１１７） １﹒０６ 無升跌

雅士利國際（０１２３０） １﹒１６ －０﹒８５

中國聖牧（０１４３２） ０﹒３６ 無升跌

澳優（０１７１７） ５﹒９８ －３﹒８６

蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒８５ －０﹒８８

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒６６ －３﹒７６

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（ｅｄ）

