《異動股》優然牧業（９８５８）跌逾１％創新低，報２﹒５２元

《經濟通通訊社１８日專訊》優然牧業（０９８５８）跌１﹒１８％，報２﹒５２元，最低
價２﹒５２元，創上市新低，最高價２﹒５６元；成交１４１﹒６２萬股，成交金額
３６０﹒５２萬元；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１５８﹒１萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５３﹒７９萬元，加權平均成交價２﹒５４５元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２１﹒３９萬元，加權平均成交價２﹒５５４元。以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒３３％。
現時，恒生指數報１９７２９，跌１９３點或０﹒９７％；恒生中國企業指數報６６９２，
跌６３點或０﹒９４％；恒生科技指數報４１８３，跌５５點或１﹒３２％；主板成交
６８７﹒６２億元。
上證綜合指數報３２７６，跌１５點或０﹒４８％，成交３９２２﹒２億元人民幣。
深證成份指數報１２５１５，跌７９點或０﹒６３％，成交２４４２﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒５２０ 變動 －１﹒１８％
最高價 ２﹒５６０ 最低價 ２﹒５２０
成交股數 １４１﹒６２萬股 成交金額 ３６０﹒５２萬
１０天平均 ２﹒５７３ 歷史波幅％ ２６﹒９６５
２０天平均 ２﹒７１４ 加權平均價 ２﹒５４６
５０天平均 ２﹒９２６ ＲＳＩ１４ ２６﹒３９０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１５８﹒１萬元；暫連跌２
日，累計跌幅２﹒３３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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優然牧業（０９８５８） ２﹒５２ －１﹒１８
阿爾法企業（００９４８） １﹒６１ －２﹒４２
Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２） ９﹒８９ －１﹒６９
現代牧業（０１１１７） １﹒０６ 無升跌
雅士利國際（０１２３０） １﹒１６ －０﹒８５
中國聖牧（０１４３２） ０﹒３６ 無升跌
澳優（０１７１７） ５﹒９８ －３﹒８６
蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒８５ －０﹒８８
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒６６ －３﹒７６
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（ｅｄ）
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