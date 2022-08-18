《中概異動》京東集團（０９６１８）跌近３％，報２１６﹒６元

《經濟通通訊社１８日專訊》京東集團（０９６１８）跌２﹒９６％，報２１６﹒６元，較
ＡＤＲ收市低１﹒６２％，最低價２１６﹒４元，最高價２２３元；成交３３２﹒７９萬股，成
交金額７﹒３億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出４１１８﹒８１萬元。現時最大
淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２８６５﹒７９萬元，加權平均成交價
２１８﹒８５２元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額２８５９﹒１５萬元，加權
平均成交價２１９﹒１９１元。
現時，恒生指數報１９６９９，跌２２３點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報６６８１，
跌７３點或１﹒０９％；恒生科技指數報４１７７，跌６１點或１﹒４５％；主板成交
７１９﹒９９億元。
上證綜合指數報３２７７，跌１４點或０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２５１７，跌７８點或０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１６﹒６００ 變動 －２﹒９６％
最高價 ２２３﹒０００ 最低價 ２１６﹒４００
成交股數 ３３２﹒７９萬股 成交金額 ７﹒３億
１０天平均 ２２５﹒６８０ 歷史波幅％ ３８﹒７９９
２０天平均 ２３３﹒６１０ 加權平均價 ２１９﹒３７１
５０天平均 ２４２﹒２３６ ＲＳＩ１４ ３７﹒１６４
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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出４１１８﹒８１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東集團（０９６１８） ２１６﹒６０ －２﹒９６
騰訊（００７００） ３１２﹒４０ ＋３﹒０３
快手（０１０２４） ７０﹒２０ －２﹒０９
小米（０１８１０） １１﹒６２ －０﹒５１
理想汽車（０２０１５） １１９﹒２０ －２﹒６１
美團（０３６９０） １７０﹒００ 無升跌
小鵬汽車（０９８６８） ８６﹒４０ －３﹒７３
百度（０９８８８） １２７﹒５０ －３﹒９９
阿里（０９９８８） ８７﹒９５ －２﹒６６
網易（０９９９９） １４１﹒７０ －１﹒８０
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（ｅｄ）
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