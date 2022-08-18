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09618 京東集團－ＳＷ
即時 按盤價 跌217.600 -5.600 (-2.509%)
大手異動

18/08/2022 15:06

《中概異動》京東集團（０９６１８）跌近３％，報２１６﹒６元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》京東集團（０９６１８）跌２﹒９６％，報２１６﹒６元，較
ＡＤＲ收市低１﹒６２％，最低價２１６﹒４元，最高價２２３元；成交３３２﹒７９萬股，成
交金額７﹒３億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出４１１８﹒８１萬元。現時最大
淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２８６５﹒７９萬元，加權平均成交價
２１８﹒８５２元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額２８５９﹒１５萬元，加權
平均成交價２１９﹒１９１元。
　　現時，恒生指數報１９６９９，跌２２３點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報６６８１，
跌７３點或１﹒０９％；恒生科技指數報４１７７，跌６１點或１﹒４５％；主板成交
７１９﹒９９億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌１４點或０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１７，跌７８點或０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２１６﹒６００　變動　　　　　－２﹒９６％
　　最高價　　　　２２３﹒０００　最低價　　　２１６﹒４００
　　成交股數　　３３２﹒７９萬股　成交金額　　　　　７﹒３億
　　１０天平均　　２２５﹒６８０　歷史波幅％　　３８﹒７９９
　　２０天平均　　２３３﹒６１０　加權平均價　２１９﹒３７１
　　５０天平均　　２４２﹒２３６　ＲＳＩ１４　　３７﹒１６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出４１１８﹒８１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２１６﹒６０　－２﹒９６
　　騰訊（００７００）　　　３１２﹒４０　＋３﹒０３
　　快手（０１０２４）　　　　７０﹒２０　－２﹒０９
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒６２　－０﹒５１
　　理想汽車（０２０１５）　１１９﹒２０　－２﹒６１
　　美團（０３６９０）　　　１７０﹒００　　　無升跌
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８６﹒４０　－３﹒７３
　　百度（０９８８８）　　　１２７﹒５０　－３﹒９９
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒９５　－２﹒６６
　　網易（０９９９９）　　　１４１﹒７０　－１﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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