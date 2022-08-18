《經濟通通訊社１８日專訊》海豐國際（０１３０８）於３：０７ｐｍ錄得１手５０萬股交
叉盤，每股造２３﹒５７５元，較上日收市價低３﹒５８％，涉資１１７８﹒７５萬元。
海豐國際現價跌３﹒６８％，報２３﹒５５元；成交５８９﹒６６萬股，成交金額１﹒４億
元，主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２９２２﹒４９萬元。（ｒｗ）
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18/08/2022 15:08
《大手成交》海豐國際一手５０萬股交叉盤，涉資１１７９萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》海豐國際（０１３０８）於３：０７ｐｍ錄得１手５０萬股交
叉盤，每股造２３﹒５７５元，較上日收市價低３﹒５８％，涉資１１７８﹒７５萬元。
海豐國際現價跌３﹒６８％，報２３﹒５５元；成交５８９﹒６６萬股，成交金額１﹒４億
元，主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２９２２﹒４９萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
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