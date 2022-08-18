《異動股》恒生（１１）跌逾３％失守２０天線，報１２４﹒９元

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生（０００１１）跌３﹒０３％，報１２４﹒９元，跌穿
２０天線（１２６﹒９５元），最低價１２４﹒９元，最高價１２８﹒５元；成交１１０﹒３８
萬股，成交金額１﹒３９億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０４５﹒９８萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額９３７﹒５２萬元，加權平均成交價
１２５﹒４３１元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１６５２﹒４９萬元，加權
平均成交價１２５﹒７１４元。
現時，恒生指數報１９７０５，跌２１７點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報６６８３，
跌７１點或１﹒０６％；恒生科技指數報４１７６，跌６２點或１﹒４７％；主板成交
７２９﹒７６億元。
上證綜合指數報３２７７，跌１４點或０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２５１７，跌７８點或０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。
基本資料
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現價 １２４﹒９００ 變動 －３﹒０３％
最高價 １２８﹒５００ 最低價 １２４﹒９００
成交股數 １１０﹒３８萬股 成交金額 １﹒３９億
１０天平均 １２７﹒０２０ 歷史波幅％ ２２﹒８３０
２０天平均 １２６﹒９５０ 加權平均價 １２５﹒６４７
５０天平均 １３１﹒０２２ ＲＳＩ１４ ４１﹒５６９
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０４５﹒９８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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恒生（０００１１） １２４﹒９０ －３﹒０３
匯控（００００５） ５０﹒２０ －２﹒０４
東亞（０００２３） ９﹒９８ －３﹒６７
建行（００９３９） ４﹒８８ －０﹒６１
工行（０１３９８） ４﹒０４ －１﹒２２
大新銀行集團（０２３５６） ５﹒８５ －１﹒３５
中銀（０２３８８） ２７﹒１０ －１﹒９９
渣打（０２８８８） ５５﹒３５ －３﹒３２
招行（０３９６８） ４０﹒１５ －２﹒４３
中行（０３９８８） ２﹒７５ －０﹒７２
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（ｅｄ）
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