《異動股》恒生（１１）跌逾３％失守２０天線，報１２４﹒９元

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生（０００１１）跌３﹒０３％，報１２４﹒９元，跌穿

２０天線（１２６﹒９５元），最低價１２４﹒９元，最高價１２８﹒５元；成交１１０﹒３８

萬股，成交金額１﹒３９億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０４５﹒９８萬元

。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額９３７﹒５２萬元，加權平均成交價

１２５﹒４３１元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１６５２﹒４９萬元，加權

平均成交價１２５﹒７１４元。

現時，恒生指數報１９７０５，跌２１７點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報６６８３，

跌７１點或１﹒０６％；恒生科技指數報４１７６，跌６２點或１﹒４７％；主板成交

７２９﹒７６億元。

上證綜合指數報３２７７，跌１４點或０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２５１７，跌７８點或０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １２４﹒９００ 變動 －３﹒０３％

最高價 １２８﹒５００ 最低價 １２４﹒９００

成交股數 １１０﹒３８萬股 成交金額 １﹒３９億

１０天平均 １２７﹒０２０ 歷史波幅％ ２２﹒８３０

２０天平均 １２６﹒９５０ 加權平均價 １２５﹒６４７

５０天平均 １３１﹒０２２ ＲＳＩ１４ ４１﹒５６９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０４５﹒９８萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒生（０００１１） １２４﹒９０ －３﹒０３

匯控（００００５） ５０﹒２０ －２﹒０４

東亞（０００２３） ９﹒９８ －３﹒６７

建行（００９３９） ４﹒８８ －０﹒６１

工行（０１３９８） ４﹒０４ －１﹒２２

大新銀行集團（０２３５６） ５﹒８５ －１﹒３５

中銀（０２３８８） ２７﹒１０ －１﹒９９

渣打（０２８８８） ５５﹒３５ －３﹒３２

招行（０３９６８） ４０﹒１５ －２﹒４３

中行（０３９８８） ２﹒７５ －０﹒７２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

