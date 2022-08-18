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00011 恒生銀行
即時 按盤價 跌124.800 -4.000 (-3.106%)
大手異動

18/08/2022 15:11

《異動股》恒生（１１）跌逾３％失守２０天線，報１２４﹒９元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恒生（０００１１）跌３﹒０３％，報１２４﹒９元，跌穿
２０天線（１２６﹒９５元），最低價１２４﹒９元，最高價１２８﹒５元；成交１１０﹒３８
萬股，成交金額１﹒３９億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０４５﹒９８萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額９３７﹒５２萬元，加權平均成交價
１２５﹒４３１元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１６５２﹒４９萬元，加權
平均成交價１２５﹒７１４元。
　　現時，恒生指數報１９７０５，跌２１７點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報６６８３，
跌７１點或１﹒０６％；恒生科技指數報４１７６，跌６２點或１﹒４７％；主板成交
７２９﹒７６億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌１４點或０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１７，跌７８點或０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１２４﹒９００　變動　　　　　－３﹒０３％
　　最高價　　　　１２８﹒５００　最低價　　　１２４﹒９００
　　成交股數　　１１０﹒３８萬股　成交金額　　　　１﹒３９億
　　１０天平均　　１２７﹒０２０　歷史波幅％　　２２﹒８３０
　　２０天平均　　１２６﹒９５０　加權平均價　１２５﹒６４７
　　５０天平均　　１３１﹒０２２　ＲＳＩ１４　　４１﹒５６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０４５﹒９８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生（０００１１）　　　　　１２４﹒９０　－３﹒０３
　　匯控（００００５）　　　　　　５０﹒２０　－２﹒０４
　　東亞（０００２３）　　　　　　　９﹒９８　－３﹒６７
　　建行（００９３９）　　　　　　　４﹒８８　－０﹒６１
　　工行（０１３９８）　　　　　　　４﹒０４　－１﹒２２
　　大新銀行集團（０２３５６）　　　５﹒８５　－１﹒３５
　　中銀（０２３８８）　　　　　　２７﹒１０　－１﹒９９
　　渣打（０２８８８）　　　　　　５５﹒３５　－３﹒３２
　　招行（０３９６８）　　　　　　４０﹒１５　－２﹒４３
　　中行（０３９８８）　　　　　　　２﹒７５　－０﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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