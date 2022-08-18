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00027 銀河娛樂
即時 按盤價 跌46.250 -1.000 (-2.116%)
大手異動

18/08/2022 15:19

《異動股》銀娛（２７）跌逾３％失守２０天線，報４５﹒８元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》銀娛（０００２７）跌３﹒０７％，報４５﹒８元，跌穿２０
天線（４６﹒６元），最低價４５﹒７５元，最高價４７﹒４５元；成交２７２﹒４５萬股，成
交金額１﹒２７億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出５５６﹒０１萬元。現時最大
淨被動買入券商為摩根大通，金額４６５﹒０４萬元，加權平均成交價４６﹒６６元；現時最大
淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１２９６﹒８３萬元，加權平均成交價４６﹒７１４元。
　　現時，恒生指數報１９６９０，跌２３２點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報６６７８，
跌７６點或１﹒１４％；恒生科技指數報４１６９，跌６９點或１﹒６３％；主板成交
７４５﹒５１億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌１４點或０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１７，跌７８點或０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４５﹒８００　變動　　　　－３﹒０７％
　　最高價　　　　　４７﹒４５０　最低價　　　４５﹒７５０
　　成交股數　　２７２﹒４５萬股　成交金額　　　１﹒２７億
　　１０天平均　　　４６﹒９６５　歷史波幅％　２５﹒０１０
　　２０天平均　　　４６﹒６００　加權平均價　４６﹒５８４
　　５０天平均　　　４５﹒１３１　ＲＳＩ１４　４７﹒２４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出５５６﹒０１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛（０００２７）　　　　４５﹒８００　－３﹒０７
　　凱升控股（００１０２）　　　０﹒１８７　－３﹒１１
　　新濠（００２００）　　　　　５﹒２００　－０﹒３８
　　信德集團（００２４２）　　　１﹒３８０　－２﹒１３
　　澳博（００８８０）　　　　　３﹒０１０　－０﹒６６
　　永利澳門（０１１２８）　　　４﹒６９０　－２﹒４９
　　金沙（０１９２８）　　　　１６﹒８００　－３﹒７８
　　美高梅（０２２８２）　　　　３﹒９７０　－１﹒７３
　　金界控股（０３９１８）　　　６﹒５３０　－３﹒８３
　　ＤＹＮＡＭ（０６８８９）　　６﹒５８０　－３﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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