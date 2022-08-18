《異動股》東方海外跌近５％失守１００天線，報２２０﹒２元

《經濟通通訊社１８日專訊》東方海外（００３１６）跌４﹒５１％，報２２０﹒２元，跌
穿１００天線（２２１﹒４３元），最低價２１８﹒４元，創１個月新低，最高價２３１﹒２元
；成交１５８﹒２８萬股，成交金額３﹒５２億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出
９１９８﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２３０２﹒６６萬元，加
權平均成交價２２２﹒００４元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額
２７５１﹒４７萬元，加權平均成交價２２２﹒２０７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅６﹒５４％。
現時，恒生指數報１９７０６，跌２１６點或１﹒０８％；恒生中國企業指數報６６８１，
跌７３點或１﹒１％；恒生科技指數報４１７１，跌６７點或１﹒５８％；主板成交
７６３﹒０５億元。
上證綜合指數報３２７７，跌１４點或０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２５１７，跌７８點或０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２０﹒２００ 變動 －４﹒５１％
最高價 ２３１﹒２００ 最低價 ２１８﹒４００
成交股數 １５８﹒２８萬股 成交金額 ３﹒５２億
１０天平均 ２５２﹒２００ 歷史波幅％ ７６﹒５２０
２０天平均 ２５７﹒３４０ 加權平均價 ２２２﹒４０９
５０天平均 ２３９﹒６２８ ＲＳＩ１４ ３８﹒２２１
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出
９１９８﹒７５萬元；暫連跌２日，累計跌幅６﹒５４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２２０﹒２０ －４﹒５１
招商局港口（００１４４） １１﹒９２ －０﹒８３
中遠海能（０１１３８） ６﹒２３ ＋０﹒４８
中遠海運港口（０１１９９） ４﹒９５ －０﹒４０
中遠海控（０１９１９） １１﹒１６ －１﹒９３
太平洋航運（０２３４３） ２﹒９０ －０﹒６８
中遠海發（０２８６６） １﹒２２ ＋０﹒８３
遼港股份（０２８８０） ０﹒７１ －１﹒３９
廈門港務（０３３７８） ２﹒２３ 無升跌
天津港（０３３８２） ０﹒５９ 無升跌
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（ｅｄ）
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