《異動股》東方海外跌近５％失守１００天線，報２２０﹒２元

《經濟通通訊社１８日專訊》東方海外（００３１６）跌４﹒５１％，報２２０﹒２元，跌

穿１００天線（２２１﹒４３元），最低價２１８﹒４元，創１個月新低，最高價２３１﹒２元

；成交１５８﹒２８萬股，成交金額３﹒５２億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出

９１９８﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２３０２﹒６６萬元，加

權平均成交價２２２﹒００４元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額

２７５１﹒４７萬元，加權平均成交價２２２﹒２０７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌

幅６﹒５４％。

現時，恒生指數報１９７０６，跌２１６點或１﹒０８％；恒生中國企業指數報６６８１，

跌７３點或１﹒１％；恒生科技指數報４１７１，跌６７點或１﹒５８％；主板成交

７６３﹒０５億元。

上證綜合指數報３２７７，跌１４點或０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２５１７，跌７８點或０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２０﹒２００ 變動 －４﹒５１％

最高價 ２３１﹒２００ 最低價 ２１８﹒４００

成交股數 １５８﹒２８萬股 成交金額 ３﹒５２億

１０天平均 ２５２﹒２００ 歷史波幅％ ７６﹒５２０

２０天平均 ２５７﹒３４０ 加權平均價 ２２２﹒４０９

５０天平均 ２３９﹒６２８ ＲＳＩ１４ ３８﹒２２１

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出

９１９８﹒７５萬元；暫連跌２日，累計跌幅６﹒５４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２２０﹒２０ －４﹒５１

招商局港口（００１４４） １１﹒９２ －０﹒８３

中遠海能（０１１３８） ６﹒２３ ＋０﹒４８

中遠海運港口（０１１９９） ４﹒９５ －０﹒４０

中遠海控（０１９１９） １１﹒１６ －１﹒９３

太平洋航運（０２３４３） ２﹒９０ －０﹒６８

中遠海發（０２８６６） １﹒２２ ＋０﹒８３

遼港股份（０２８８０） ０﹒７１ －１﹒３９

廈門港務（０３３７８） ２﹒２３ 無升跌

天津港（０３３８２） ０﹒５９ 無升跌

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（ｅｄ）

