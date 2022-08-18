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00316 東方海外國際
即時 按盤價 跌220.600 -10.000 (-4.337%)
大手異動

18/08/2022 15:27

《異動股》東方海外跌近５％失守１００天線，報２２０﹒２元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》東方海外（００３１６）跌４﹒５１％，報２２０﹒２元，跌
穿１００天線（２２１﹒４３元），最低價２１８﹒４元，創１個月新低，最高價２３１﹒２元
；成交１５８﹒２８萬股，成交金額３﹒５２億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出
９１９８﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２３０２﹒６６萬元，加
權平均成交價２２２﹒００４元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額
２７５１﹒４７萬元，加權平均成交價２２２﹒２０７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅６﹒５４％。
　　現時，恒生指數報１９７０６，跌２１６點或１﹒０８％；恒生中國企業指數報６６８１，
跌７３點或１﹒１％；恒生科技指數報４１７１，跌６７點或１﹒５８％；主板成交
７６３﹒０５億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌１４點或０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１７，跌７８點或０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２２０﹒２００　變動　　　　　－４﹒５１％
　　最高價　　　　２３１﹒２００　最低價　　　２１８﹒４００
　　成交股數　　１５８﹒２８萬股　成交金額　　　　３﹒５２億
　　１０天平均　　２５２﹒２００　歷史波幅％　　７６﹒５２０
　　２０天平均　　２５７﹒３４０　加權平均價　２２２﹒４０９
　　５０天平均　　２３９﹒６２８　ＲＳＩ１４　　３８﹒２２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出
９１９８﹒７５萬元；暫連跌２日，累計跌幅６﹒５４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２２０﹒２０　－４﹒５１
　　招商局港口（００１４４）　　　１１﹒９２　－０﹒８３
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　６﹒２３　＋０﹒４８
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　４﹒９５　－０﹒４０
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒１６　－１﹒９３
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　２﹒９０　－０﹒６８
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒２２　＋０﹒８３
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７１　－１﹒３９
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒２３　　　無升跌
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒５９　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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