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01269 首控集團
即時 按盤價 跌0.125 -0.018 (-12.587%)
大手異動

18/08/2022 15:31

《異動股》首控集團挫逾１６％創新低，報０﹒１２元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》首控集團（０１２６９）跌１６﹒０８％，報０﹒１２元，最
低價０﹒１２元，創上市新低，最高價０﹒１３６元；成交２８４萬股，成交金額３６﹒０７萬
元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出３１﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀
國際證券，金額７﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒１２９元；現時最大淨被動賣出券商為首控
證券，金額６４５０元，加權平均成交價０﹒１２９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
２０％。
　　現時，恒生指數報１９７００，跌２２１點或１﹒１１％；恒生中國企業指數報６６８０，
跌７５點或１﹒１１％；恒生科技指數報４１７１，跌６７點或１﹒５８％；主板成交
７７１﹒２１億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌１４點或０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１７，跌７８點或０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１２０　變動　　　　－１６﹒０８％
　　最高價　　　０﹒１３６　最低價　　　　　０﹒１２０
　　成交股數　　２８４萬股　成交金額　　　３６﹒０７萬
　　１０天平均　０﹒１４５　歷史波幅％　２２０﹒６５８
　　２０天平均　０﹒２１３　加權平均價　　　０﹒１２７
　　５０天平均　０﹒２８０　ＲＳＩ１４　　２７﹒１９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出３１﹒１６萬元；暫連跌３日
，累計跌幅２０％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　首控集團（０１２６９）　　０﹒１２　－１６﹒０８
　　德昌（００１７９）　　　　９﹒６４　　－１﹒５３
　　敏實集團（００４２５）　２０﹒７５　　－０﹒９５
　　鄭煤機（００５６４）　　１０﹒３０　　－４﹒６３
　　浙江世寶（０１０５７）　　１﹒９０　　－１﹒５５
　　耐世特（０１３１６）　　　６﹒５２　　＋２﹒１９
　　英恒科技（０１７６０）　　６﹒３６　　＋３﹒０８
　　福耀玻璃（０３６０６）　３６﹒６５　　－０﹒６８
　　華眾車載（０６８３０）　　２﹒６７　　＋０﹒７５
　　ＴＯＭＯ（０６９２８）　　３﹒４５　　＋０﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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