《異動股》首控集團挫逾１６％創新低，報０﹒１２元

《經濟通通訊社１８日專訊》首控集團（０１２６９）跌１６﹒０８％，報０﹒１２元，最
低價０﹒１２元，創上市新低，最高價０﹒１３６元；成交２８４萬股，成交金額３６﹒０７萬
元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出３１﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀
國際證券，金額７﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒１２９元；現時最大淨被動賣出券商為首控
證券，金額６４５０元，加權平均成交價０﹒１２９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
２０％。
現時，恒生指數報１９７００，跌２２１點或１﹒１１％；恒生中國企業指數報６６８０，
跌７５點或１﹒１１％；恒生科技指數報４１７１，跌６７點或１﹒５８％；主板成交
７７１﹒２１億元。
上證綜合指數報３２７７，跌１４點或０﹒４６％，成交４１８０﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２５１７，跌７８點或０﹒６２％，成交２６０３﹒６５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１２０ 變動 －１６﹒０８％
最高價 ０﹒１３６ 最低價 ０﹒１２０
成交股數 ２８４萬股 成交金額 ３６﹒０７萬
１０天平均 ０﹒１４５ 歷史波幅％ ２２０﹒６５８
２０天平均 ０﹒２１３ 加權平均價 ０﹒１２７
５０天平均 ０﹒２８０ ＲＳＩ１４ ２７﹒１９７
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出３１﹒１６萬元；暫連跌３日
，累計跌幅２０％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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首控集團（０１２６９） ０﹒１２ －１６﹒０８
德昌（００１７９） ９﹒６４ －１﹒５３
敏實集團（００４２５） ２０﹒７５ －０﹒９５
鄭煤機（００５６４） １０﹒３０ －４﹒６３
浙江世寶（０１０５７） １﹒９０ －１﹒５５
耐世特（０１３１６） ６﹒５２ ＋２﹒１９
英恒科技（０１７６０） ６﹒３６ ＋３﹒０８
福耀玻璃（０３６０６） ３６﹒６５ －０﹒６８
華眾車載（０６８３０） ２﹒６７ ＋０﹒７５
ＴＯＭＯ（０６９２８） ３﹒４５ ＋０﹒８８
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（ｅｄ）
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