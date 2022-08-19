  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
03319 雅生活服務
即時 按盤價 跌7.200 -1.150 (-13.772%)
大手異動

19/08/2022 09:02

《大手成交》雅生活一手３６８０萬股非自動對盤，涉２﹒５８億元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》雅生活（０３３１９）於９：０１ａｍ錄得１手３６８０萬股
非自動對盤，每股造７﹒０１元，較上日收市價低１６﹒０５％，涉資２﹒５８億元。（ｒｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰19/08/2022 09:21  《異動股》雅生活等２家公司開市競價異動

下一篇新聞︰19/08/2022 09:01  《大手成交》雅生活等２家公司上午９：００大手交易

其他大手異動
More

19/08/2022 09:31  《異動股》雅生活等６家公司上午９：３０異動

19/08/2022 09:28  《異動股》雅生活開挫近１４％，遭雅居樂減持籌逾３億還債

27/07/2022 09:48  《異動股》多隻物管股遭高盛削目標，碧服跌一成，華潤萬象跌１％

13/07/2022 09:02  《大手成交》太地等２家公司上午９：０１大手交易

15/06/2022 10:12  《異動股》碧桂園升逾４％，全國首５月房產投資減４％未如預期差

備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:45
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金