《經濟通通訊社１９日專訊》雅生活（０３３１９）於９：０１ａｍ錄得１手３６８０萬股
非自動對盤，每股造７﹒０１元，較上日收市價低１６﹒０５％，涉資２﹒５８億元。（ｒｗ）
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19/08/2022 09:02
《大手成交》雅生活一手３６８０萬股非自動對盤，涉２﹒５８億元
《經濟通通訊社１９日專訊》雅生活（０３３１９）於９：０１ａｍ錄得１手３６８０萬股
非自動對盤，每股造７﹒０１元，較上日收市價低１６﹒０５％，涉資２﹒５８億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 19/08/2022 11:45
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