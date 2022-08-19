《經濟通通訊社１９日專訊》友邦（０１２９９）於市前９：０４ａｍ錄得１手９６﹒８６
萬股市前交易，每股造７５﹒１元，較上日收市價低０﹒５３％，涉資７２７４﹒１９萬元。
（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
19/08/2022 09:05
《大手成交》友邦一手約９７萬股市前交易，涉資７２７４萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》友邦（０１２９９）於市前９：０４ａｍ錄得１手９６﹒８６
萬股市前交易，每股造７５﹒１元，較上日收市價低０﹒５３％，涉資７２７４﹒１９萬元。
（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰18/08/2022 15:01 《異動股》東亞銀行跌幅擴大至近４％，擬斥５億元回購股份
18/08/2022 13:22 《異動股》東亞銀行（２３）跌近２％，中期純利按年跌４４％
18/08/2022 10:57 《大手成交》友邦一手約５５萬股交叉盤，涉資４１５８萬元
17/08/2022 13:17 《異動股》港交所跌１％，第二季純利跌２２％至２１﹒６８億
16/08/2022 14:38 《異動股》美團午後急挫近９％，據報騰訊擬售全部所持股份
16/08/2022 09:06 《大手成交》阿里等３家公司上午９：０５市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 19/08/2022 11:45
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰