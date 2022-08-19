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00968 信義光能
即時 按盤價 跌11.780 -0.040 (-0.338%)
大手異動

19/08/2022 09:06

《大手成交》信義光能一手３３０萬股市前交易，涉資３９１１萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》信義光能（００９６８）於市前９：０５ａｍ錄得１手３３０
萬股市前交易，每股造１１﹒８５１元，較上日收市價高０﹒２６％，涉資３９１０﹒８３萬元
。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:46
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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