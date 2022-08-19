《經濟通通訊社１９日專訊》信義光能（００９６８）於市前９：０５ａｍ錄得１手３３０
萬股市前交易，每股造１１﹒８５１元，較上日收市價高０﹒２６％，涉資３９１０﹒８３萬元
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19/08/2022 09:06
《大手成交》信義光能一手３３０萬股市前交易，涉資３９１１萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》信義光能（００９６８）於市前９：０５ａｍ錄得１手３３０
萬股市前交易，每股造１１﹒８５１元，較上日收市價高０﹒２６％，涉資３９１０﹒８３萬元
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下一篇新聞︰18/08/2022 09:06 《大手成交》信義光能等６家公司上午９：０５市前大手交易
12/08/2022 09:58 《異動股》信義光能（００９６８）跌逾３％，報１１﹒９２元
11/08/2022 09:31 《大手成交》信義光能一手約９８８萬股交叉盤，涉資１﹒２３億元
11/08/2022 09:21 《異動股》ＲＩＭＢＡＣＯ等６家公司開市競價異動
10/08/2022 13:01 《異動股》信義光能跌逾３％失守２０天線，報１２﹒２６元
09/08/2022 11:45 《異動股》信義光能升近３％突破１００天線，報１２﹒９８元
|備註：
|即時報價更新時間為 19/08/2022 11:46
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