  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00620 大唐西市
即時 按盤價 升0.840 +0.100 (+13.514%)
大手異動

19/08/2022 09:33

《異動股》大唐西市升近２２％突破５０天線，報０﹒９元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》大唐西市（００６２０）升２１﹒６２％，報０﹒９元，升穿
５０天線（０﹒８９２元），最高價０﹒９元，創１個月新高，最低價０﹒８元；成交１２萬股
，成交金額９﹒７２萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入４﹒２４萬元。現時最大
淨被動買入券商為致富證券，金額１﹒２８萬元，加權平均成交價０﹒８元；現時最大淨被動賣
出券商為巴克萊亞洲，金額５﹒８９萬元，加權平均成交價０﹒８０７元。
　　現時，恒生指數報１９６７８，跌８４點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報６６６８，跌
３２點或０﹒４８％；恒生科技指數報４１６４，跌２８點或０﹒６８％；主板成交５０﹒９１
億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２４９﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８１，跌３６點或０﹒２９％，成交１４４﹒８７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒９００　變動　　　　＋２１﹒６２％
　　最高價　　　０﹒９００　最低價　　　　　０﹒８００
　　成交股數　　　１２萬股　成交金額　　　　９﹒７２萬
　　１０天平均　０﹒７２２　歷史波幅％　　７６﹒６６２
　　２０天平均　０﹒７１２　加權平均價　　　０﹒８１０
　　５０天平均　０﹒８９２　ＲＳＩ１４　　６１﹒８５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入４﹒２４
萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大唐西市（００６２０）　　０﹒９００　＋２１﹒６２
　　長和（００００１）　　　５１﹒８５０　　－０﹒４８
　　太古Ａ（０００１９）　　５３﹒９００　　＋０﹒０９
　　太古Ｂ（０００８７）　　　８﹒９００　　－０﹒２２
　　信德集團（００２４２）　　１﹒３８０　　　　無升跌
　　中信股份（００２６７）　　８﹒３２０　　－０﹒６０
　　上實（００３６３）　　　１０﹒８８０　　－０﹒３７
　　復星國際（００６５６）　　５﹒８６０　　－１﹒５１
　　新創建（００６５９）　　　７﹒８１０　　－０﹒６４
　　寶新金融（０１２８２）　　０﹒０３６　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰16/06/2022 09:44  《異動股》大唐西市挫近４７％失守１０天線，報０﹒８元

其他大手異動
More

22/02/2022 11:46  《異動股》大唐西市（００６２０）跌逾３６％，報１﹒５元

備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:46
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金