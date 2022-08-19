《異動股》大唐西市升近２２％突破５０天線，報０﹒９元

《經濟通通訊社１９日專訊》大唐西市（００６２０）升２１﹒６２％，報０﹒９元，升穿

５０天線（０﹒８９２元），最高價０﹒９元，創１個月新高，最低價０﹒８元；成交１２萬股

，成交金額９﹒７２萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入４﹒２４萬元。現時最大

淨被動買入券商為致富證券，金額１﹒２８萬元，加權平均成交價０﹒８元；現時最大淨被動賣

出券商為巴克萊亞洲，金額５﹒８９萬元，加權平均成交價０﹒８０７元。

現時，恒生指數報１９６７８，跌８４點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報６６６８，跌

３２點或０﹒４８％；恒生科技指數報４１６４，跌２８點或０﹒６８％；主板成交５０﹒９１

億元。

上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２４９﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１２４８１，跌３６點或０﹒２９％，成交１４４﹒８７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒９００ 變動 ＋２１﹒６２％

最高價 ０﹒９００ 最低價 ０﹒８００

成交股數 １２萬股 成交金額 ９﹒７２萬

１０天平均 ０﹒７２２ 歷史波幅％ ７６﹒６６２

２０天平均 ０﹒７１２ 加權平均價 ０﹒８１０

５０天平均 ０﹒８９２ ＲＳＩ１４ ６１﹒８５７

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入４﹒２４

萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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大唐西市（００６２０） ０﹒９００ ＋２１﹒６２

長和（００００１） ５１﹒８５０ －０﹒４８

太古Ａ（０００１９） ５３﹒９００ ＋０﹒０９

太古Ｂ（０００８７） ８﹒９００ －０﹒２２

信德集團（００２４２） １﹒３８０ 無升跌

中信股份（００２６７） ８﹒３２０ －０﹒６０

上實（００３６３） １０﹒８８０ －０﹒３７

復星國際（００６５６） ５﹒８６０ －１﹒５１

新創建（００６５９） ７﹒８１０ －０﹒６４

寶新金融（０１２８２） ０﹒０３６ 無升跌

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（ｅｄ）

