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00288 萬洲國際
即時 按盤價 跌5.480 -0.030 (-0.544%)
大手異動

19/08/2022 09:36

《異動股》萬洲國際跌逾３％失守２５０天線，報５﹒３２元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》萬洲國際（００２８８）跌３﹒４５％，報５﹒３２元，跌穿
２５０天線（５﹒３３２元），最低價５﹒３２元，最高價５﹒４９元；成交２９８﹒８９萬股
，成交金額１６２１﹒２９萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４７﹒１２萬元。
現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額８６﹒４９萬元，加權平均成交價
５﹒４１５元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１１８﹒１８萬元，加權平均成
交價５﹒４２元。
　　現時，恒生指數報１９７２７，跌３６點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６６８６，跌
１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４１８５，跌７點或０﹒１７％；主板成交７３﹒４４億元

　　上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０６％，成交４２６﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０６，跌１０點或０﹒０９％，成交２４１﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　５﹒３２０　變動　　　　　　－３﹒４５％
　　最高價　　　　　　５﹒４９０　最低價　　　　　　５﹒３２０
　　成交股數　　２９８﹒８９萬股　成交金額　　１６２１﹒２９萬
　　１０天平均　　　　５﹒５００　歷史波幅％　　　１５﹒９３１
　　２０天平均　　　　５﹒６７３　加權平均價　　　　５﹒４２４
　　５０天平均　　　　５﹒７４７　ＲＳＩ１４　　　２９﹒７８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４７﹒１２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　５﹒３２０　－３﹒４５
　　亞洲果業（０００７３）　　０﹒０９５　－２﹒０６
　　中化化肥（００２９７）　　１﹒０４０　　　無升跌
　　中糧家佳康（０１６１０）　２﹒９５０　－１﹒０１
　　心連心（０１８６６）　　　５﹒４７０　－１﹒０８
　　中海油化（０３９８３）　　２﹒１５０　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:46
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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