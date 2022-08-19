《異動股》萬洲國際跌逾３％失守２５０天線，報５﹒３２元

《經濟通通訊社１９日專訊》萬洲國際（００２８８）跌３﹒４５％，報５﹒３２元，跌穿
２５０天線（５﹒３３２元），最低價５﹒３２元，最高價５﹒４９元；成交２９８﹒８９萬股
，成交金額１６２１﹒２９萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４７﹒１２萬元。
現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額８６﹒４９萬元，加權平均成交價
５﹒４１５元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１１８﹒１８萬元，加權平均成
交價５﹒４２元。
現時，恒生指數報１９７２７，跌３６點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６６８６，跌
１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４１８５，跌７點或０﹒１７％；主板成交７３﹒４４億元
。
上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０６％，成交４２６﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１２５０６，跌１０點或０﹒０９％，成交２４１﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒３２０ 變動 －３﹒４５％
最高價 ５﹒４９０ 最低價 ５﹒３２０
成交股數 ２９８﹒８９萬股 成交金額 １６２１﹒２９萬
１０天平均 ５﹒５００ 歷史波幅％ １５﹒９３１
２０天平均 ５﹒６７３ 加權平均價 ５﹒４２４
５０天平均 ５﹒７４７ ＲＳＩ１４ ２９﹒７８２
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４７﹒１２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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萬洲國際（００２８８） ５﹒３２０ －３﹒４５
亞洲果業（０００７３） ０﹒０９５ －２﹒０６
中化化肥（００２９７） １﹒０４０ 無升跌
中糧家佳康（０１６１０） ２﹒９５０ －１﹒０１
心連心（０１８６６） ５﹒４７０ －１﹒０８
中海油化（０３９８３） ２﹒１５０ 無升跌
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（ｅｄ）
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