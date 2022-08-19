《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊（００７００）於９：３８ａｍ錄得１手２０萬股交叉盤
，每股造３１４﹒７元，較上日收市價高０﹒６７％，涉資６２９４萬元。
騰訊現價升１﹒０９％，報３１６元；成交３１８﹒９６萬股，成交金額１０﹒０２億元，
主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入７０８１﹒１４萬元。（ｒｗ）
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19/08/2022 09:39
《大手成交》騰訊一手２０萬股交叉盤，涉資６２９４萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊（００７００）於９：３８ａｍ錄得１手２０萬股交叉盤
，每股造３１４﹒７元，較上日收市價高０﹒６７％，涉資６２９４萬元。
騰訊現價升１﹒０９％，報３１６元；成交３１８﹒９６萬股，成交金額１０﹒０２億元，
主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入７０８１﹒１４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 19/08/2022 11:47
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