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00700 騰訊控股
即時 按盤價 升319.200 +6.600 (+2.111%)
大手異動

19/08/2022 09:39

《大手成交》騰訊一手２０萬股交叉盤，涉資６２９４萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊（００７００）於９：３８ａｍ錄得１手２０萬股交叉盤
，每股造３１４﹒７元，較上日收市價高０﹒６７％，涉資６２９４萬元。
　　騰訊現價升１﹒０９％，報３１６元；成交３１８﹒９６萬股，成交金額１０﹒０２億元，
主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入７０８１﹒１４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:47
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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