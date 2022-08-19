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01024 快手－Ｗ
即時 按盤價 升74.050 +3.350 (+4.738%)
大手異動

19/08/2022 09:42

《大手成交》快手一手５０萬股交叉盤，涉資３５６３萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》快手（０１０２４）於９：４１ａｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造７１﹒２５３元，較上日收市價高０﹒７８％，涉資３５６２﹒６５萬元。
　　快手現價升２﹒５５％，報７２﹒５元；成交２５８﹒４９萬股，成交金額１﹒８５億元，
主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入３１９０﹒６８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:47
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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