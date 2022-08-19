《經濟通通訊社１９日專訊》快手（０１０２４）於９：４１ａｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造７１﹒２５３元，較上日收市價高０﹒７８％，涉資３５６２﹒６５萬元。
快手現價升２﹒５５％，報７２﹒５元；成交２５８﹒４９萬股，成交金額１﹒８５億元，
主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入３１９０﹒６８萬元。（ｒｗ）
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19/08/2022 09:42
《大手成交》快手一手５０萬股交叉盤，涉資３５６３萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》快手（０１０２４）於９：４１ａｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造７１﹒２５３元，較上日收市價高０﹒７８％，涉資３５６２﹒６５萬元。
快手現價升２﹒５５％，報７２﹒５元；成交２５８﹒４９萬股，成交金額１﹒８５億元，
主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入３１９０﹒６８萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 19/08/2022 11:47
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