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00618 北大資源
即時 按盤價 升0.176 +0.053 (+43.089%)
大手異動

19/08/2022 09:51

《異動股》北大資源升逾２０％突破２５０天線，報０﹒１４８元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》北大資源（００６１８）升２０﹒３３％，報０﹒１４８元，
升穿２５０天線（０﹒１２９元），最高價０﹒１４８元，最低價０﹒１２６元；成交５９２萬
股，成交金額８１﹒７９萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３７﹒６萬元。現時
最大淨被動買入券商為泰山證券，金額３﹒８３萬元，加權平均成交價０﹒１３５元；現時最大
淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１１﹒３６萬元，加權平均成交價０﹒１３９元。以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅３４﹒５５％。
　　現時，恒生指數報１９８１３，升４９點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６７３１，升
３１點或０﹒４７％；恒生科技指數報４２１２，升１９點或０﹒４７％；主板成交
１５９﹒０１億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升７點或０﹒２２％，成交１０２９﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１４，跌２點或０﹒０２％，成交６０７﹒４７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１４８　變動　　　　＋２０﹒３３％
　　最高價　　　０﹒１４８　最低價　　　　　０﹒１２６
　　成交股數　　５９２萬股　成交金額　　　８１﹒７９萬
　　１０天平均　０﹒１４６　歷史波幅％　２２３﹒２５１
　　２０天平均　０﹒１８０　加權平均價　　　０﹒１３８
　　５０天平均　０﹒１９０　ＲＳＩ１４　　４９﹒００３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３７﹒６萬元；暫連升
２日，累計升幅３４﹒５５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北大資源（００６１８）　　　　０﹒１４８　＋２０﹒３３
　　新地（０００１６）　　　　　９６﹒１００　　＋０﹒２６
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒６２０　　＋１﹒１３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１５０　　＋１﹒４２
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒１５０　　－０﹒８２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒３５０　　＋０﹒１６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒４３０　　＋１﹒６７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒６４０　　＋１﹒６７
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２１７　　＋０﹒９３
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒４８０　　＋０﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:47
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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