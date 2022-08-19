《異動股》北大資源升逾２０％突破２５０天線，報０﹒１４８元

《經濟通通訊社１９日專訊》北大資源（００６１８）升２０﹒３３％，報０﹒１４８元，
升穿２５０天線（０﹒１２９元），最高價０﹒１４８元，最低價０﹒１２６元；成交５９２萬
股，成交金額８１﹒７９萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３７﹒６萬元。現時
最大淨被動買入券商為泰山證券，金額３﹒８３萬元，加權平均成交價０﹒１３５元；現時最大
淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１１﹒３６萬元，加權平均成交價０﹒１３９元。以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅３４﹒５５％。
現時，恒生指數報１９８１３，升４９點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６７３１，升
３１點或０﹒４７％；恒生科技指數報４２１２，升１９點或０﹒４７％；主板成交
１５９﹒０１億元。
上證綜合指數報３２８４，升７點或０﹒２２％，成交１０２９﹒６２億元人民幣。
深證成份指數報１２５１４，跌２點或０﹒０２％，成交６０７﹒４７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒１４８ 變動 ＋２０﹒３３％
最高價 ０﹒１４８ 最低價 ０﹒１２６
成交股數 ５９２萬股 成交金額 ８１﹒７９萬
１０天平均 ０﹒１４６ 歷史波幅％ ２２３﹒２５１
２０天平均 ０﹒１８０ 加權平均價 ０﹒１３８
５０天平均 ０﹒１９０ ＲＳＩ１４ ４９﹒００３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３７﹒６萬元；暫連升
２日，累計升幅３４﹒５５％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
北大資源（００６１８） ０﹒１４８ ＋２０﹒３３
新地（０００１６） ９６﹒１００ ＋０﹒２６
中海外（００６８８） １９﹒６２０ ＋１﹒１３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１５０ ＋１﹒４２
龍湖（００９６０） ２４﹒１５０ －０﹒８２
潤地（０１１０９） ３０﹒３５０ ＋０﹒１６
碧桂園（０２００７） ２﹒４３０ ＋１﹒６７
萬科企業（０２２０２） １４﹒６４０ ＋１﹒６７
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２１７ ＋０﹒９３
綠城（０３９００） １４﹒４８０ ＋０﹒５６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動