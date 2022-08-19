《異動股》北大資源升逾２０％突破２５０天線，報０﹒１４８元

《經濟通通訊社１９日專訊》北大資源（００６１８）升２０﹒３３％，報０﹒１４８元，

升穿２５０天線（０﹒１２９元），最高價０﹒１４８元，最低價０﹒１２６元；成交５９２萬

股，成交金額８１﹒７９萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３７﹒６萬元。現時

最大淨被動買入券商為泰山證券，金額３﹒８３萬元，加權平均成交價０﹒１３５元；現時最大

淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１１﹒３６萬元，加權平均成交價０﹒１３９元。以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅３４﹒５５％。

現時，恒生指數報１９８１３，升４９點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６７３１，升

３１點或０﹒４７％；恒生科技指數報４２１２，升１９點或０﹒４７％；主板成交

１５９﹒０１億元。

上證綜合指數報３２８４，升７點或０﹒２２％，成交１０２９﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２５１４，跌２點或０﹒０２％，成交６０７﹒４７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１４８ 變動 ＋２０﹒３３％

最高價 ０﹒１４８ 最低價 ０﹒１２６

成交股數 ５９２萬股 成交金額 ８１﹒７９萬

１０天平均 ０﹒１４６ 歷史波幅％ ２２３﹒２５１

２０天平均 ０﹒１８０ 加權平均價 ０﹒１３８

５０天平均 ０﹒１９０ ＲＳＩ１４ ４９﹒００３

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３７﹒６萬元；暫連升

２日，累計升幅３４﹒５５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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北大資源（００６１８） ０﹒１４８ ＋２０﹒３３

新地（０００１６） ９６﹒１００ ＋０﹒２６

中海外（００６８８） １９﹒６２０ ＋１﹒１３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１５０ ＋１﹒４２

龍湖（００９６０） ２４﹒１５０ －０﹒８２

潤地（０１１０９） ３０﹒３５０ ＋０﹒１６

碧桂園（０２００７） ２﹒４３０ ＋１﹒６７

萬科企業（０２２０２） １４﹒６４０ ＋１﹒６７

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２１７ ＋０﹒９３

綠城（０３９００） １４﹒４８０ ＋０﹒５６

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（ｅｄ）

