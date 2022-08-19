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01943 銀濤控股
即時 按盤價 升1.070 +0.010 (+0.943%)
大手異動

19/08/2022 10:02

《異動股》銀濤控股（０１９４３）升近４％破頂，報１﹒１元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》銀濤控股（０１９４３）升３﹒７７％，報１﹒１元，最高價
１﹒１２元，創上市新高，最低價０﹒８９元；成交２４１﹒５萬股，成交金額２３５﹒１５萬
元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入５６﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為中
銀國際證券，金額１１﹒７萬元，加權平均成交價０﹒９６２元；現時最大淨被動賣出券商為中
國銀河國際，金額２０﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒９４４元。
　　現時，恒生指數報１９７９９，升３５點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報６７２８，升
２７點或０﹒４２％；恒生科技指數報４２０６，升１３點或０﹒３２％；主板成交
２０５﹒５１億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交１３５２﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６８，跌４８點或０﹒３９％，成交８０８﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒１００　變動　　　　　＋３﹒７７％
　　最高價　　　　　１﹒１２０　最低價　　　　　０﹒８９０
　　成交股數　　２４１﹒５萬股　成交金額　　２３５﹒１５萬
　　１０天平均　　　０﹒９１２　歷史波幅％　　７５﹒７５１
　　２０天平均　　　０﹒８６２　加權平均價　　　０﹒９７４
　　５０天平均　　　０﹒８４４　ＲＳＩ１４　　８４﹒２３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入５６﹒０９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀濤控股（０１９４３）　　　１﹒１００　　＋３﹒７７
　　中國建築興業（００８３０）　２﹒１４０　　－０﹒４７
　　佳明集團控股（０１２７１）　６﹒３５０　　－３﹒０５
　　高陞集團控股（０１２８３）　１﹒４７０　　－１﹒３４
　　集一控股（０１４９５）　　　０﹒４８５　　－１﹒０２
　　ＩＢＩ（０１５４７）　　　　０﹒３５０　＋１８﹒６４
　　中邦環境（０１８５５）　　　５﹒７７０　　－０﹒３５
　　益美國際控股（０１８７０）　１﹒４００　　－２﹒７８
　　盈滙企業控股（０２１９５）　１﹒１３０　　＋２﹒７３
　　綠城管理（０９９７９）　　　６﹒３１０　　＋２﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:47
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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