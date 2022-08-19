《異動股》銀濤控股（０１９４３）升近４％破頂，報１﹒１元

《經濟通通訊社１９日專訊》銀濤控股（０１９４３）升３﹒７７％，報１﹒１元，最高價

１﹒１２元，創上市新高，最低價０﹒８９元；成交２４１﹒５萬股，成交金額２３５﹒１５萬

元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入５６﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為中

銀國際證券，金額１１﹒７萬元，加權平均成交價０﹒９６２元；現時最大淨被動賣出券商為中

國銀河國際，金額２０﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒９４４元。

現時，恒生指數報１９７９９，升３５點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報６７２８，升

２７點或０﹒４２％；恒生科技指數報４２０６，升１３點或０﹒３２％；主板成交

２０５﹒５１億元。

上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交１３５２﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１２４６８，跌４８點或０﹒３９％，成交８０８﹒１６億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１００ 變動 ＋３﹒７７％

最高價 １﹒１２０ 最低價 ０﹒８９０

成交股數 ２４１﹒５萬股 成交金額 ２３５﹒１５萬

１０天平均 ０﹒９１２ 歷史波幅％ ７５﹒７５１

２０天平均 ０﹒８６２ 加權平均價 ０﹒９７４

５０天平均 ０﹒８４４ ＲＳＩ１４ ８４﹒２３２

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入５６﹒０９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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銀濤控股（０１９４３） １﹒１００ ＋３﹒７７

中國建築興業（００８３０） ２﹒１４０ －０﹒４７

佳明集團控股（０１２７１） ６﹒３５０ －３﹒０５

高陞集團控股（０１２８３） １﹒４７０ －１﹒３４

集一控股（０１４９５） ０﹒４８５ －１﹒０２

ＩＢＩ（０１５４７） ０﹒３５０ ＋１８﹒６４

中邦環境（０１８５５） ５﹒７７０ －０﹒３５

益美國際控股（０１８７０） １﹒４００ －２﹒７８

盈滙企業控股（０２１９５） １﹒１３０ ＋２﹒７３

綠城管理（０９９７９） ６﹒３１０ ＋２﹒６０

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（ｅｄ）

