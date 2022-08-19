《異動股》銀濤控股（０１９４３）升近４％破頂，報１﹒１元

《經濟通通訊社１９日專訊》銀濤控股（０１９４３）升３﹒７７％，報１﹒１元，最高價
１﹒１２元，創上市新高，最低價０﹒８９元；成交２４１﹒５萬股，成交金額２３５﹒１５萬
元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入５６﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為中
銀國際證券，金額１１﹒７萬元，加權平均成交價０﹒９６２元；現時最大淨被動賣出券商為中
國銀河國際，金額２０﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒９４４元。
現時，恒生指數報１９７９９，升３５點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報６７２８，升
２７點或０﹒４２％；恒生科技指數報４２０６，升１３點或０﹒３２％；主板成交
２０５﹒５１億元。
上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交１３５２﹒１７億元人民幣。
深證成份指數報１２４６８，跌４８點或０﹒３９％，成交８０８﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒１００ 變動 ＋３﹒７７％
最高價 １﹒１２０ 最低價 ０﹒８９０
成交股數 ２４１﹒５萬股 成交金額 ２３５﹒１５萬
１０天平均 ０﹒９１２ 歷史波幅％ ７５﹒７５１
２０天平均 ０﹒８６２ 加權平均價 ０﹒９７４
５０天平均 ０﹒８４４ ＲＳＩ１４ ８４﹒２３２
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入５６﹒０９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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銀濤控股（０１９４３） １﹒１００ ＋３﹒７７
中國建築興業（００８３０） ２﹒１４０ －０﹒４７
佳明集團控股（０１２７１） ６﹒３５０ －３﹒０５
高陞集團控股（０１２８３） １﹒４７０ －１﹒３４
集一控股（０１４９５） ０﹒４８５ －１﹒０２
ＩＢＩ（０１５４７） ０﹒３５０ ＋１８﹒６４
中邦環境（０１８５５） ５﹒７７０ －０﹒３５
益美國際控股（０１８７０） １﹒４００ －２﹒７８
盈滙企業控股（０２１９５） １﹒１３０ ＋２﹒７３
綠城管理（０９９７９） ６﹒３１０ ＋２﹒６０
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（ｅｄ）
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