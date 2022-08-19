《異動股》閱文集團升近６％突破１０天線，報３０﹒８元

《經濟通通訊社１９日專訊》閱文集團（００７７２）升５﹒８４％，報３０﹒８元，升穿

１０天線（３０﹒４１５元），最高價３０﹒８元，最低價２９﹒５元；成交９９﹒０８萬股，

成交金額２９８３﹒６１萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１６５９﹒５１萬元

。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額６０﹒６９萬元，加權平均成交價

３０﹒０６８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４４９﹒６萬元，加權平均成交價

３０﹒０３８元。

現時，恒生指數報１９７９１，升２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６７２４，升

２４點或０﹒３６％；恒生科技指數報４２０５，升１２點或０﹒３％；主板成交２１６﹒７５

億元。

上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１５％，成交１４３６﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２４５１，跌６６點或０﹒５３％，成交８５９﹒８６億元人民幣。



基本資料

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現價 ３０﹒８００ 變動 ＋５﹒８４％

最高價 ３０﹒８００ 最低價 ２９﹒５００

成交股數 ９９﹒０８萬股 成交金額 ２９８３﹒６１萬

１０天平均 ３０﹒４１５ 歷史波幅％ ４６﹒８７０

２０天平均 ３１﹒００２ 加權平均價 ３０﹒１１２

５０天平均 ３３﹒６２５ ＲＳＩ１４ ４６﹒２７９

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１６５９﹒５１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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閱文集團（００７７２） ３０﹒８０ ＋５﹒８４

新華文軒（００８１１） ５﹒３１ ＋０﹒９５

十方控股（０１８３１） ０﹒６１ －３﹒１７

ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒７４ －５﹒１３

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（ｅｄ）

