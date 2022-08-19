《異動股》閱文集團升近６％突破１０天線，報３０﹒８元

《經濟通通訊社１９日專訊》閱文集團（００７７２）升５﹒８４％，報３０﹒８元，升穿
１０天線（３０﹒４１５元），最高價３０﹒８元，最低價２９﹒５元；成交９９﹒０８萬股，
成交金額２９８３﹒６１萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１６５９﹒５１萬元
。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額６０﹒６９萬元，加權平均成交價
３０﹒０６８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４４９﹒６萬元，加權平均成交價
３０﹒０３８元。
現時，恒生指數報１９７９１，升２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６７２４，升
２４點或０﹒３６％；恒生科技指數報４２０５，升１２點或０﹒３％；主板成交２１６﹒７５
億元。
上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１５％，成交１４３６﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２４５１，跌６６點或０﹒５３％，成交８５９﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３０﹒８００ 變動 ＋５﹒８４％
最高價 ３０﹒８００ 最低價 ２９﹒５００
成交股數 ９９﹒０８萬股 成交金額 ２９８３﹒６１萬
１０天平均 ３０﹒４１５ 歷史波幅％ ４６﹒８７０
２０天平均 ３１﹒００２ 加權平均價 ３０﹒１１２
５０天平均 ３３﹒６２５ ＲＳＩ１４ ４６﹒２７９
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１６５９﹒５１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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閱文集團（００７７２） ３０﹒８０ ＋５﹒８４
新華文軒（００８１１） ５﹒３１ ＋０﹒９５
十方控股（０１８３１） ０﹒６１ －３﹒１７
ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒７４ －５﹒１３
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（ｅｄ）
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