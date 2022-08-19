  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00772 閱文集團
即時 按盤價 升31.150 +2.050 (+7.045%)
大手異動

19/08/2022 10:05

《異動股》閱文集團升近６％突破１０天線，報３０﹒８元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》閱文集團（００７７２）升５﹒８４％，報３０﹒８元，升穿
１０天線（３０﹒４１５元），最高價３０﹒８元，最低價２９﹒５元；成交９９﹒０８萬股，
成交金額２９８３﹒６１萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１６５９﹒５１萬元
。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額６０﹒６９萬元，加權平均成交價
３０﹒０６８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４４９﹒６萬元，加權平均成交價
３０﹒０３８元。
　　現時，恒生指數報１９７９１，升２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６７２４，升
２４點或０﹒３６％；恒生科技指數報４２０５，升１２點或０﹒３％；主板成交２１６﹒７５
億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１５％，成交１４３６﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５１，跌６６點或０﹒５３％，成交８５９﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３０﹒８００　變動　　　　　　＋５﹒８４％
　　最高價　　　　３０﹒８００　最低價　　　　　２９﹒５００
　　成交股數　　９９﹒０８萬股　成交金額　　２９８３﹒６１萬
　　１０天平均　　３０﹒４１５　歷史波幅％　　　４６﹒８７０
　　２０天平均　　３１﹒００２　加權平均價　　　３０﹒１１２
　　５０天平均　　３３﹒６２５　ＲＳＩ１４　　　４６﹒２７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１６５９﹒５１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團（００７７２）　３０﹒８０　＋５﹒８４
　　新華文軒（００８１１）　　５﹒３１　＋０﹒９５
　　十方控股（０１８３１）　　０﹒６１　－３﹒１７
　　ＴＯＭ（０２３８３）　　　０﹒７４　－５﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰19/08/2022 09:23  《異動股》閱文（７７２）高開逾１％，擬年內斥７億人幣回購股份

其他大手異動
More

16/08/2022 09:35  《異動股》閱文集團等２家公司上午９：３４異動

16/08/2022 09:31  《異動股》虎視傳媒等５家公司上午９：３０異動

16/08/2022 09:26  《異動股》閱文集團（７７２）低開近３％，中期純利跌７９％

11/08/2022 14:49  《異動股》閱文集團升近５％突破１０天線，報３１﹒１５元

01/08/2022 10:21  《異動股》閱文集團（００７７２）跌逾５％，報２９﹒４元

備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:48
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金