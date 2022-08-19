《異動股》銀濤控股（１９４３）升近２４％破頂，報１﹒３１元

《經濟通通訊社１９日專訊》銀濤控股（０１９４３）升２３﹒５８％，報１﹒３１元，最
高價１﹒３５元，創上市新高，最低價０﹒８９元；成交４６５萬股，成交金額５００﹒８３萬
元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１７９﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為
中銀國際證券，金額１２﹒２４萬元，加權平均成交價１﹒００７元；現時最大淨被動賣出券商
為富途證券國際，金額２６﹒３２萬元，加權平均成交價１﹒１５元。
現時，恒生指數報１９８２７，升６４點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７３８，升
３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４２１６，升２３點或０﹒５６％；主板成交
２４６﹒７９億元。
上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交１６８５﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２４７３，跌４４點或０﹒３５％，成交１００３﹒３７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒３１０ 變動 ＋２３﹒５８％
最高價 １﹒３５０ 最低價 ０﹒８９０
成交股數 ４６５萬股 成交金額 ５００﹒８３萬
１０天平均 ０﹒９３３ 歷史波幅％ ７５﹒７５１
２０天平均 ０﹒８７２ 加權平均價 １﹒０７７
５０天平均 ０﹒８４８ ＲＳＩ１４ ９１﹒４２３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１７９﹒４２萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
銀濤控股（０１９４３） １﹒３１０ ＋２３﹒５８
中國建築興業（００８３０） ２﹒１４０ －０﹒４７
佳明集團控股（０１２７１） ６﹒４４０ －１﹒６８
高陞集團控股（０１２８３） １﹒４７０ －１﹒３４
集一控股（０１４９５） ０﹒４８５ －１﹒０２
ＩＢＩ（０１５４７） ０﹒３０５ ＋３﹒３９
中邦環境（０１８５５） ５﹒７８０ －０﹒１７
益美國際控股（０１８７０） １﹒４１０ －２﹒０８
盈滙企業控股（０２１９５） １﹒１２０ ＋１﹒８２
綠城管理（０９９７９） ６﹒３５０ ＋３﹒２５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動