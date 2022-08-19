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01943 銀濤控股
即時 按盤價 升1.070 +0.010 (+0.943%)
大手異動

19/08/2022 10:14

《異動股》銀濤控股（１９４３）升近２４％破頂，報１﹒３１元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》銀濤控股（０１９４３）升２３﹒５８％，報１﹒３１元，最
高價１﹒３５元，創上市新高，最低價０﹒８９元；成交４６５萬股，成交金額５００﹒８３萬
元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１７９﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為
中銀國際證券，金額１２﹒２４萬元，加權平均成交價１﹒００７元；現時最大淨被動賣出券商
為富途證券國際，金額２６﹒３２萬元，加權平均成交價１﹒１５元。
　　現時，恒生指數報１９８２７，升６４點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７３８，升
３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４２１６，升２３點或０﹒５６％；主板成交
２４６﹒７９億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交１６８５﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７３，跌４４點或０﹒３５％，成交１００３﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒３１０　變動　　　　＋２３﹒５８％
　　最高價　　　１﹒３５０　最低價　　　　　０﹒８９０
　　成交股數　　４６５萬股　成交金額　　５００﹒８３萬
　　１０天平均　０﹒９３３　歷史波幅％　　７５﹒７５１
　　２０天平均　０﹒８７２　加權平均價　　　１﹒０７７
　　５０天平均　０﹒８４８　ＲＳＩ１４　　９１﹒４２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１７９﹒４２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀濤控股（０１９４３）　　　１﹒３１０　＋２３﹒５８
　　中國建築興業（００８３０）　２﹒１４０　　－０﹒４７
　　佳明集團控股（０１２７１）　６﹒４４０　　－１﹒６８
　　高陞集團控股（０１２８３）　１﹒４７０　　－１﹒３４
　　集一控股（０１４９５）　　　０﹒４８５　　－１﹒０２
　　ＩＢＩ（０１５４７）　　　　０﹒３０５　　＋３﹒３９
　　中邦環境（０１８５５）　　　５﹒７８０　　－０﹒１７
　　益美國際控股（０１８７０）　１﹒４１０　　－２﹒０８
　　盈滙企業控股（０２１９５）　１﹒１２０　　＋１﹒８２
　　綠城管理（０９９７９）　　　６﹒３５０　　＋３﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:48
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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