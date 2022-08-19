《異動股》銀濤控股（１９４３）升近２４％破頂，報１﹒３１元

《經濟通通訊社１９日專訊》銀濤控股（０１９４３）升２３﹒５８％，報１﹒３１元，最

高價１﹒３５元，創上市新高，最低價０﹒８９元；成交４６５萬股，成交金額５００﹒８３萬

元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１７９﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為

中銀國際證券，金額１２﹒２４萬元，加權平均成交價１﹒００７元；現時最大淨被動賣出券商

為富途證券國際，金額２６﹒３２萬元，加權平均成交價１﹒１５元。

現時，恒生指數報１９８２７，升６４點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７３８，升

３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４２１６，升２３點或０﹒５６％；主板成交

２４６﹒７９億元。

上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交１６８５﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２４７３，跌４４點或０﹒３５％，成交１００３﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３１０ 變動 ＋２３﹒５８％

最高價 １﹒３５０ 最低價 ０﹒８９０

成交股數 ４６５萬股 成交金額 ５００﹒８３萬

１０天平均 ０﹒９３３ 歷史波幅％ ７５﹒７５１

２０天平均 ０﹒８７２ 加權平均價 １﹒０７７

５０天平均 ０﹒８４８ ＲＳＩ１４ ９１﹒４２３

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１７９﹒４２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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銀濤控股（０１９４３） １﹒３１０ ＋２３﹒５８

中國建築興業（００８３０） ２﹒１４０ －０﹒４７

佳明集團控股（０１２７１） ６﹒４４０ －１﹒６８

高陞集團控股（０１２８３） １﹒４７０ －１﹒３４

集一控股（０１４９５） ０﹒４８５ －１﹒０２

ＩＢＩ（０１５４７） ０﹒３０５ ＋３﹒３９

中邦環境（０１８５５） ５﹒７８０ －０﹒１７

益美國際控股（０１８７０） １﹒４１０ －２﹒０８

盈滙企業控股（０２１９５） １﹒１２０ ＋１﹒８２

綠城管理（０９９７９） ６﹒３５０ ＋３﹒２５

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（ｅｄ）

