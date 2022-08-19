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06823 香港電訊－ＳＳ
即時 按盤價 不變11.000 0.000 (0.000%)
大手異動

19/08/2022 10:20

《大手成交》香港電訊一手１００萬股交叉盤，涉資１０９９萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》香港電訊（０６８２３）於１０：１９ａｍ錄得１手１００萬
股交叉盤，每股造１０﹒９９元，較上日收市價低０﹒０９％，涉資１０９９萬元。
　　香港電訊現價無升跌，報１１元；成交２８４﹒５３萬股，成交金額３１２９﹒７５萬元，
主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２２５﹒０８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:48
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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