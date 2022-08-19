《異動股》中海外（００６８８）升逾３％，報２０﹒０５元

《經濟通通訊社１９日專訊》中海外（００６８８）升３﹒３５％，報２０﹒０５元，最高
價２０﹒１元，最低價１９﹒０６元，創１個月新低；成交７２２﹒７１萬股，成交金額
１﹒４２億元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入４３４０﹒７９萬元。現時最大淨被
動買入券商為摩根大通，金額８５３﹒５３萬元，加權平均成交價１９﹒６７４元；現時最大淨
被動賣出券商為麥格理資本，金額１３６８﹒６１萬元，加權平均成交價１９﹒６２元。
現時，恒生指數報１９８５０，升８６點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６７４７，升
４６點或０﹒７％；恒生科技指數報４２１６，升２３點或０﹒５６％；主板成交２７１﹒４６
億元。
上證綜合指數報３２７７，升不足１點，成交１８６６﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２４８２，跌３５點或０﹒２８％，成交１１１２﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２０﹒０５０ 變動 ＋３﹒３５％
最高價 ２０﹒１００ 最低價 １９﹒０６０
成交股數 ７２２﹒７１萬股 成交金額 １﹒４２億
１０天平均 ２０﹒０８２ 歷史波幅％ ３１﹒３０６
２０天平均 ２０﹒７９８ 加權平均價 １９﹒６５３
５０天平均 ２２﹒１２２ ＲＳＩ１４ ４０﹒７８３
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入４３４０﹒７９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２０﹒０５ ＋３﹒３５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１９ ＋３﹒３０
龍湖（００９６０） ２４﹒８５ ＋２﹒０５
新城發展（０１０３０） ２﹒９２ ＋４﹒６６
潤地（０１１０９） ３０﹒５５ ＋０﹒８２
碧桂園（０２００７） ２﹒４７ ＋３﹒３５
萬科企業（０２２０２） １４﹒７２ ＋２﹒２２
雅居樂（０３３８３） ２﹒４４ －０﹒８１
綠城（０３９００） １４﹒５６ ＋１﹒１１
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８４ 無升跌
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（ｅｄ）
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