《異動股》中海外（００６８８）升逾３％，報２０﹒０５元

《經濟通通訊社１９日專訊》中海外（００６８８）升３﹒３５％，報２０﹒０５元，最高

價２０﹒１元，最低價１９﹒０６元，創１個月新低；成交７２２﹒７１萬股，成交金額

１﹒４２億元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入４３４０﹒７９萬元。現時最大淨被

動買入券商為摩根大通，金額８５３﹒５３萬元，加權平均成交價１９﹒６７４元；現時最大淨

被動賣出券商為麥格理資本，金額１３６８﹒６１萬元，加權平均成交價１９﹒６２元。

現時，恒生指數報１９８５０，升８６點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６７４７，升

４６點或０﹒７％；恒生科技指數報４２１６，升２３點或０﹒５６％；主板成交２７１﹒４６

億元。

上證綜合指數報３２７７，升不足１點，成交１８６６﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２４８２，跌３５點或０﹒２８％，成交１１１２﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２０﹒０５０ 變動 ＋３﹒３５％

最高價 ２０﹒１００ 最低價 １９﹒０６０

成交股數 ７２２﹒７１萬股 成交金額 １﹒４２億

１０天平均 ２０﹒０８２ 歷史波幅％ ３１﹒３０６

２０天平均 ２０﹒７９８ 加權平均價 １９﹒６５３

５０天平均 ２２﹒１２２ ＲＳＩ１４ ４０﹒７８３

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入４３４０﹒７９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２０﹒０５ ＋３﹒３５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１９ ＋３﹒３０

龍湖（００９６０） ２４﹒８５ ＋２﹒０５

新城發展（０１０３０） ２﹒９２ ＋４﹒６６

潤地（０１１０９） ３０﹒５５ ＋０﹒８２

碧桂園（０２００７） ２﹒４７ ＋３﹒３５

萬科企業（０２２０２） １４﹒７２ ＋２﹒２２

雅居樂（０３３８３） ２﹒４４ －０﹒８１

綠城（０３９００） １４﹒５６ ＋１﹒１１

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８４ 無升跌

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（ｅｄ）

