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00688 中國海外發展
即時 按盤價 升19.740 +0.340 (+1.753%)
大手異動

19/08/2022 10:23

《異動股》中海外（００６８８）升逾３％，報２０﹒０５元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中海外（００６８８）升３﹒３５％，報２０﹒０５元，最高
價２０﹒１元，最低價１９﹒０６元，創１個月新低；成交７２２﹒７１萬股，成交金額
１﹒４２億元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入４３４０﹒７９萬元。現時最大淨被
動買入券商為摩根大通，金額８５３﹒５３萬元，加權平均成交價１９﹒６７４元；現時最大淨
被動賣出券商為麥格理資本，金額１３６８﹒６１萬元，加權平均成交價１９﹒６２元。
　　現時，恒生指數報１９８５０，升８６點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６７４７，升
４６點或０﹒７％；恒生科技指數報４２１６，升２３點或０﹒５６％；主板成交２７１﹒４６
億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升不足１點，成交１８６６﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８２，跌３５點或０﹒２８％，成交１１１２﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２０﹒０５０　變動　　　　＋３﹒３５％
　　最高價　　　　　２０﹒１００　最低價　　　１９﹒０６０
　　成交股數　　７２２﹒７１萬股　成交金額　　　１﹒４２億
　　１０天平均　　　２０﹒０８２　歷史波幅％　３１﹒３０６
　　２０天平均　　　２０﹒７９８　加權平均價　１９﹒６５３
　　５０天平均　　　２２﹒１２２　ＲＳＩ１４　４０﹒７８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入４３４０﹒７９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒０５　＋３﹒３５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１９　＋３﹒３０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒８５　＋２﹒０５
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒９２　＋４﹒６６
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒５５　＋０﹒８２
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒４７　＋３﹒３５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒７２　＋２﹒２２
　　雅居樂（０３３８３）　　　　　２﹒４４　－０﹒８１
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒５６　＋１﹒１１
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８４　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:48
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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