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00667 中國東方教育
即時 按盤價 升3.140 +0.180 (+6.081%)
大手異動

19/08/2022 10:42

《異動股》中國東方教育漲逾１０％突破２０天線，報３﹒２６元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國東方教育（００６６７）升１０﹒１４％，報３﹒２６元
，升穿２０天線（３﹒１６６元），最高價３﹒２６元，最低價２﹒９５元；成交１７０﹒３萬
股，成交金額５３２﹒６萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２３３﹒５６萬元。
現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２６﹒３萬元，加權平均成交價３﹒１０７元；現時最大
淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１１６﹒０６萬元，加權平均成交價３﹒１１５元。
　　現時，恒生指數報１９８５６，升９２點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６７４９，升
４９點或０﹒７３％；恒生科技指數報４２２１，升２９點或０﹒７％；主板成交３１５﹒５４
億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１５％，成交２１８５﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４０，跌７６點或０﹒６１％，成交１３２０﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３﹒２６０　變動　　　　＋１０﹒１４％
　　最高價　　　　　３﹒２６０　最低價　　　　　２﹒９５０
　　成交股數　　１７０﹒３萬股　成交金額　　　５３２﹒６萬
　　１０天平均　　　３﹒０８３　歷史波幅％　　３６﹒７１２
　　２０天平均　　　３﹒１６６　加權平均價　　　３﹒１２７
　　５０天平均　　　３﹒６０３　ＲＳＩ１４　　４９﹒６６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２３３﹒５６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國東方教育（００６６７）　　３﹒２６　＋１０﹒１４
　　中教控股（００８３９）　　　　６﹒２１　　＋２﹒９８
　　辰林教育（０１５９３）　　　　２﹒１６　　－０﹒９２
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６４　　－１﹒５４
　　思考樂教育（０１７６９）　　　０﹒７４　　－１﹒３３
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒０３　　＋０﹒９８
　　嘉宏教育（０１９３５）　　　　３﹒３３　　－１﹒１９
　　中國春來（０１９６９）　　　　２﹒９６　　－３﹒２７
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒１８　　＋１﹒７２
　　新東方（０９９０１）　　　　１９﹒４８　　＋１﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:48
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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