《異動股》中國東方教育漲逾１０％突破２０天線，報３﹒２６元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國東方教育（００６６７）升１０﹒１４％，報３﹒２６元
，升穿２０天線（３﹒１６６元），最高價３﹒２６元，最低價２﹒９５元；成交１７０﹒３萬
股，成交金額５３２﹒６萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２３３﹒５６萬元。
現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２６﹒３萬元，加權平均成交價３﹒１０７元；現時最大
淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１１６﹒０６萬元，加權平均成交價３﹒１１５元。
現時，恒生指數報１９８５６，升９２點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６７４９，升
４９點或０﹒７３％；恒生科技指數報４２２１，升２９點或０﹒７％；主板成交３１５﹒５４
億元。
上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１５％，成交２１８５﹒３９億元人民幣。
深證成份指數報１２４４０，跌７６點或０﹒６１％，成交１３２０﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒２６０ 變動 ＋１０﹒１４％
最高價 ３﹒２６０ 最低價 ２﹒９５０
成交股數 １７０﹒３萬股 成交金額 ５３２﹒６萬
１０天平均 ３﹒０８３ 歷史波幅％ ３６﹒７１２
２０天平均 ３﹒１６６ 加權平均價 ３﹒１２７
５０天平均 ３﹒６０３ ＲＳＩ１４ ４９﹒６６７
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２３３﹒５６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國東方教育（００６６７） ３﹒２６ ＋１０﹒１４
中教控股（００８３９） ６﹒２１ ＋２﹒９８
辰林教育（０１５９３） ２﹒１６ －０﹒９２
希望教育（０１７６５） ０﹒６４ －１﹒５４
思考樂教育（０１７６９） ０﹒７４ －１﹒３３
天立國際控股（０１７７３） １﹒０３ ＋０﹒９８
嘉宏教育（０１９３５） ３﹒３３ －１﹒１９
中國春來（０１９６９） ２﹒９６ －３﹒２７
宇華教育（０６１６９） １﹒１８ ＋１﹒７２
新東方（０９９０１） １９﹒４８ ＋１﹒８８
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（ｅｄ）
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