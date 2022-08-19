《異動股》北大資源升逾５９％突破２５０天線，報０﹒１９６元

《經濟通通訊社１９日專訊》北大資源（００６１８）升５９﹒３５％，報０﹒１９６元，

升穿２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒１９７元，最低價０﹒１２６元；成交

４２６８﹒８萬股，成交金額６９３﹒４３萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入

２０８﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２０﹒２８萬元，加權平均

成交價０﹒１６６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２３﹒１２萬元，加權平均成交價

０﹒１５７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７８﹒１８％。

現時，恒生指數報１９８１２，升４８點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６７３４，升

３３點或０﹒５％；恒生科技指數報４２１０，升１８點或０﹒４３％；主板成交３３０﹒２８

億元。

上證綜合指數報３２６４，跌１３點或０﹒４％，成交２２９３﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１２３９７，跌１２０點或０﹒９６％，成交１３９０﹒２７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１９６ 變動 ＋５９﹒３５％

最高價 ０﹒１９７ 最低價 ０﹒１２６

成交股數 ４２６８﹒８萬股 成交金額 ６９３﹒４３萬

１０天平均 ０﹒１５１ 歷史波幅％ ２２３﹒２５１

２０天平均 ０﹒１８２ 加權平均價 ０﹒１６２

５０天平均 ０﹒１９１ ＲＳＩ１４ ６１﹒２９２

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２０８﹒２５萬元；暫

連升２日，累計升幅７８﹒１８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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北大資源（００６１８） ０﹒１９６ ＋５９﹒３５

新地（０００１６） ９５﹒８５０ 無升跌

中海外（００６８８） １９﹒６４０ ＋１﹒２４

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１６０ ＋１﹒８９

龍湖（００９６０） ２４﹒３５０ 無升跌

潤地（０１１０９） ３０﹒５５０ ＋０﹒８２

長實（０１１１３） ５４﹒４００ －１﹒１８

碧桂園（０２００７） ２﹒４４０ ＋２﹒０９

萬科企業（０２２０２） １４﹒６２０ ＋１﹒５３

綠城（０３９００） １４﹒６８０ ＋１﹒９４

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（ｅｄ）

