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00618 北大資源
即時 按盤價 升0.174 +0.051 (+41.463%)
大手異動

19/08/2022 10:49

《異動股》北大資源升逾５９％突破２５０天線，報０﹒１９６元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》北大資源（００６１８）升５９﹒３５％，報０﹒１９６元，
升穿２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒１９７元，最低價０﹒１２６元；成交
４２６８﹒８萬股，成交金額６９３﹒４３萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
２０８﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２０﹒２８萬元，加權平均
成交價０﹒１６６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２３﹒１２萬元，加權平均成交價
０﹒１５７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７８﹒１８％。
　　現時，恒生指數報１９８１２，升４８點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６７３４，升
３３點或０﹒５％；恒生科技指數報４２１０，升１８點或０﹒４３％；主板成交３３０﹒２８
億元。
　　上證綜合指數報３２６４，跌１３點或０﹒４％，成交２２９３﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９７，跌１２０點或０﹒９６％，成交１３９０﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒１９６　變動　　　　＋５９﹒３５％
　　最高價　　　　　　０﹒１９７　最低價　　　　　０﹒１２６
　　成交股數　　４２６８﹒８萬股　成交金額　　６９３﹒４３萬
　　１０天平均　　　　０﹒１５１　歷史波幅％　２２３﹒２５１
　　２０天平均　　　　０﹒１８２　加權平均價　　　０﹒１６２
　　５０天平均　　　　０﹒１９１　ＲＳＩ１４　　６１﹒２９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２０８﹒２５萬元；暫
連升２日，累計升幅７８﹒１８％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北大資源（００６１８）　　　　０﹒１９６　＋５９﹒３５
　　新地（０００１６）　　　　　９５﹒８５０　　　　無升跌
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒６４０　　＋１﹒２４
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１６０　　＋１﹒８９
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒３５０　　　　無升跌
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒５５０　　＋０﹒８２
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒４００　　－１﹒１８
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒４４０　　＋２﹒０９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒６２０　　＋１﹒５３
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒６８０　　＋１﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:48
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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