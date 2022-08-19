《異動股》北大資源升逾５９％突破２５０天線，報０﹒１９６元

《經濟通通訊社１９日專訊》北大資源（００６１８）升５９﹒３５％，報０﹒１９６元，
升穿２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒１９７元，最低價０﹒１２６元；成交
４２６８﹒８萬股，成交金額６９３﹒４３萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
２０８﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２０﹒２８萬元，加權平均
成交價０﹒１６６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２３﹒１２萬元，加權平均成交價
０﹒１５７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７８﹒１８％。
現時，恒生指數報１９８１２，升４８點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６７３４，升
３３點或０﹒５％；恒生科技指數報４２１０，升１８點或０﹒４３％；主板成交３３０﹒２８
億元。
上證綜合指數報３２６４，跌１３點或０﹒４％，成交２２９３﹒８２億元人民幣。
深證成份指數報１２３９７，跌１２０點或０﹒９６％，成交１３９０﹒２７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１９６ 變動 ＋５９﹒３５％
最高價 ０﹒１９７ 最低價 ０﹒１２６
成交股數 ４２６８﹒８萬股 成交金額 ６９３﹒４３萬
１０天平均 ０﹒１５１ 歷史波幅％ ２２３﹒２５１
２０天平均 ０﹒１８２ 加權平均價 ０﹒１６２
５０天平均 ０﹒１９１ ＲＳＩ１４ ６１﹒２９２
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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２０８﹒２５萬元；暫
連升２日，累計升幅７８﹒１８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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北大資源（００６１８） ０﹒１９６ ＋５９﹒３５
新地（０００１６） ９５﹒８５０ 無升跌
中海外（００６８８） １９﹒６４０ ＋１﹒２４
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１６０ ＋１﹒８９
龍湖（００９６０） ２４﹒３５０ 無升跌
潤地（０１１０９） ３０﹒５５０ ＋０﹒８２
長實（０１１１３） ５４﹒４００ －１﹒１８
碧桂園（０２００７） ２﹒４４０ ＋２﹒０９
萬科企業（０２２０２） １４﹒６２０ ＋１﹒５３
綠城（０３９００） １４﹒６８０ ＋１﹒９４
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（ｅｄ）
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