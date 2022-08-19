  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00992 聯想集團
即時 按盤價 升7.190 +0.200 (+2.861%)
大手異動

19/08/2022 10:57

《異動股》聯想集團升近３％突破５０天線，報７﹒１９元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》聯想集團（００９９２）升２﹒８６％，報７﹒１９元，升穿
５０天線（７﹒０４７元），最高價７﹒２元，最低價６﹒９３元；成交２３７４﹒１６萬股，
成交金額１﹒６７億元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入７０１８﹒６６萬元。現時
最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４２４﹒３４萬元，加權平均成交價７﹒０７元
；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１６６８﹒２６萬元，加權平均成交價
７﹒０６５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒３５％。
　　現時，恒生指數報１９８５４，升９０點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報６７５１，升
５０點或０﹒７６％；恒生科技指數報４２２４，升３２點或０﹒７６％；主板成交
３４５﹒３１億元。
　　上證綜合指數報３２６８，跌８點或０﹒２７％，成交２３９２﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２８，跌８８點或０﹒７１％，成交１４５２﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　７﹒１９０　變動　　　　＋２﹒８６％
　　最高價　　　　　　　７﹒２００　最低價　　　　６﹒９３０
　　成交股數　　２３７４﹒１６萬股　成交金額　　　１﹒６７億
　　１０天平均　　　　　７﹒０３０　歷史波幅％　２５﹒１９２
　　２０天平均　　　　　７﹒０９１　加權平均價　　７﹒０５０
　　５０天平均　　　　　７﹒０４７　ＲＳＩ１４　５５﹒１６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入７０１８﹒６６萬元；暫
連升２日，累計升幅４﹒３５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒１９０　＋２﹒８６
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１６﹒２００　－０﹒８６
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒３４０　＋１﹒６６
　　騰訊（００７００）　　　　　３１８﹒６００　＋１﹒９２
　　中興（００７６３）　　　　　　１７﹒０６０　＋３﹒６５
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒６８０　－０﹒１３
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒１７０　＋１﹒９３
　　中芯（００９８１）　　　　　　１５﹒９４０　＋０﹒６３
　　中國擎天軟件（０１２９７）　　　０﹒３９５　　　無升跌
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２４﹒９５０　＋０﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:49
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金