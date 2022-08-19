《異動股》聯想集團升近３％突破５０天線，報７﹒１９元

《經濟通通訊社１９日專訊》聯想集團（００９９２）升２﹒８６％，報７﹒１９元，升穿
５０天線（７﹒０４７元），最高價７﹒２元，最低價６﹒９３元；成交２３７４﹒１６萬股，
成交金額１﹒６７億元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入７０１８﹒６６萬元。現時
最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４２４﹒３４萬元，加權平均成交價７﹒０７元
；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１６６８﹒２６萬元，加權平均成交價
７﹒０６５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒３５％。
現時，恒生指數報１９８５４，升９０點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報６７５１，升
５０點或０﹒７６％；恒生科技指數報４２２４，升３２點或０﹒７６％；主板成交
３４５﹒３１億元。
上證綜合指數報３２６８，跌８點或０﹒２７％，成交２３９２﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２４２８，跌８８點或０﹒７１％，成交１４５２﹒４８億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒１９０ 變動 ＋２﹒８６％
最高價 ７﹒２００ 最低價 ６﹒９３０
成交股數 ２３７４﹒１６萬股 成交金額 １﹒６７億
１０天平均 ７﹒０３０ 歷史波幅％ ２５﹒１９２
２０天平均 ７﹒０９１ 加權平均價 ７﹒０５０
５０天平均 ７﹒０４７ ＲＳＩ１４ ５５﹒１６４
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入７０１８﹒６６萬元；暫
連升２日，累計升幅４﹒３５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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聯想集團（００９９２） ７﹒１９０ ＋２﹒８６
金蝶國際（００２６８） １６﹒２００ －０﹒８６
中國軟件國際（００３５４） ７﹒３４０ ＋１﹒６６
騰訊（００７００） ３１８﹒６００ ＋１﹒９２
中興（００７６３） １７﹒０６０ ＋３﹒６５
網龍（００７７７） １５﹒６８０ －０﹒１３
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１７０ ＋１﹒９３
中芯（００９８１） １５﹒９４０ ＋０﹒６３
中國擎天軟件（０１２９７） ０﹒３９５ 無升跌
金山軟件（０３８８８） ２４﹒９５０ ＋０﹒８１
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（ｅｄ）
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