《異動股》永泰生物－Ｂ（６９７８）微跌創新低，報４﹒１４元

《經濟通通訊社１９日專訊》永泰生物－Ｂ（０６９７８）跌０﹒７２％，報４﹒１４元，

最低價４﹒１４元，創上市新低，最高價４﹒４３元；成交８﹒５萬股，成交金額３５﹒６９萬

元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途

證券國際，金額４﹒５９萬元，加權平均成交價４﹒１９元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊

亞洲，金額８﹒７４萬元，加權平均成交價４﹒１６４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌

幅２﹒１３％。

現時，恒生指數報１９８５９，升９５點或０﹒４８％；恒生中國企業指數報６７５３，升

５２點或０﹒７９％；恒生科技指數報４２２６，升３３點或０﹒８１％；主板成交

３４７﹒５９億元。

上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒２％，成交２４０５﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２４３８，跌７９點或０﹒６３％，成交１４６０﹒２５億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒１４０ 變動 －０﹒７２％

最高價 ４﹒４３０ 最低價 ４﹒１４０

成交股數 ８﹒５萬股 成交金額 ３５﹒６９萬

１０天平均 ４﹒３７４ 歷史波幅％ ３９﹒８７２

２０天平均 ４﹒６２０ 加權平均價 ４﹒１９８

５０天平均 ４﹒９９１ ＲＳＩ１４ ２７﹒９１０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５﹒９９萬元；暫連跌２日

，累計跌幅２﹒１３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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永泰生物－Ｂ（０６９７８） ４﹒１４ －０﹒７２

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２６﹒８０ －２﹒３７

信達生物（０１８０１） ３３﹒８５ －０﹒５９

君實生物（０１８７７） ３２﹒５０ －１﹒５２

科濟藥業－Ｂ（０２１７１） １８﹒４０ ＋２﹒１１

藥明生物（０２２６９） ６８﹒６５ －４﹒２５

百濟神州（０６１６０） １０８﹒６０ －１﹒８１

康希諾（０６１８５） ５９﹒９０ ＋０﹒３４

康方生物（０９９２６） ２１﹒３５ ＋０﹒４７

開拓藥業（０９９３９） １６﹒０２ －１﹒７２

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（ｅｄ）

