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06978 永泰生物－Ｂ
即時 按盤價 跌4.140 -0.030 (-0.719%)
大手異動

19/08/2022 10:58

《異動股》永泰生物－Ｂ（６９７８）微跌創新低，報４﹒１４元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》永泰生物－Ｂ（０６９７８）跌０﹒７２％，報４﹒１４元，
最低價４﹒１４元，創上市新低，最高價４﹒４３元；成交８﹒５萬股，成交金額３５﹒６９萬
元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途
證券國際，金額４﹒５９萬元，加權平均成交價４﹒１９元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊
亞洲，金額８﹒７４萬元，加權平均成交價４﹒１６４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅２﹒１３％。
　　現時，恒生指數報１９８５９，升９５點或０﹒４８％；恒生中國企業指數報６７５３，升
５２點或０﹒７９％；恒生科技指數報４２２６，升３３點或０﹒８１％；主板成交
３４７﹒５９億元。
　　上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒２％，成交２４０５﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３８，跌７９點或０﹒６３％，成交１４６０﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４﹒１４０　變動　　　　－０﹒７２％
　　最高價　　　４﹒４３０　最低價　　　　４﹒１４０
　　成交股數　　８﹒５萬股　成交金額　　３５﹒６９萬
　　１０天平均　４﹒３７４　歷史波幅％　３９﹒８７２
　　２０天平均　４﹒６２０　加權平均價　　４﹒１９８
　　５０天平均　４﹒９９１　ＲＳＩ１４　２７﹒９１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５﹒９９萬元；暫連跌２日
，累計跌幅２﹒１３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　永泰生物－Ｂ（０６９７８）　　　　４﹒１４　－０﹒７２
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　２６﹒８０　－２﹒３７
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３３﹒８５　－０﹒５９
　　君實生物（０１８７７）　　　　　３２﹒５０　－１﹒５２
　　科濟藥業－Ｂ（０２１７１）　　　１８﹒４０　＋２﹒１１
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　６８﹒６５　－４﹒２５
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１０８﹒６０　－１﹒８１
　　康希諾（０６１８５）　　　　　　５９﹒９０　＋０﹒３４
　　康方生物（０９９２６）　　　　　２１﹒３５　＋０﹒４７
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　　１６﹒０２　－１﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:49
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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