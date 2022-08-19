《異動股》永泰生物－Ｂ（６９７８）微跌創新低，報４﹒１４元

《經濟通通訊社１９日專訊》永泰生物－Ｂ（０６９７８）跌０﹒７２％，報４﹒１４元，
最低價４﹒１４元，創上市新低，最高價４﹒４３元；成交８﹒５萬股，成交金額３５﹒６９萬
元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途
證券國際，金額４﹒５９萬元，加權平均成交價４﹒１９元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊
亞洲，金額８﹒７４萬元，加權平均成交價４﹒１６４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅２﹒１３％。
現時，恒生指數報１９８５９，升９５點或０﹒４８％；恒生中國企業指數報６７５３，升
５２點或０﹒７９％；恒生科技指數報４２２６，升３３點或０﹒８１％；主板成交
３４７﹒５９億元。
上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒２％，成交２４０５﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２４３８，跌７９點或０﹒６３％，成交１４６０﹒２５億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒１４０ 變動 －０﹒７２％
最高價 ４﹒４３０ 最低價 ４﹒１４０
成交股數 ８﹒５萬股 成交金額 ３５﹒６９萬
１０天平均 ４﹒３７４ 歷史波幅％ ３９﹒８７２
２０天平均 ４﹒６２０ 加權平均價 ４﹒１９８
５０天平均 ４﹒９９１ ＲＳＩ１４ ２７﹒９１０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５﹒９９萬元；暫連跌２日
，累計跌幅２﹒１３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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永泰生物－Ｂ（０６９７８） ４﹒１４ －０﹒７２
金斯瑞生物科技（０１５４８） ２６﹒８０ －２﹒３７
信達生物（０１８０１） ３３﹒８５ －０﹒５９
君實生物（０１８７７） ３２﹒５０ －１﹒５２
科濟藥業－Ｂ（０２１７１） １８﹒４０ ＋２﹒１１
藥明生物（０２２６９） ６８﹒６５ －４﹒２５
百濟神州（０６１６０） １０８﹒６０ －１﹒８１
康希諾（０６１８５） ５９﹒９０ ＋０﹒３４
康方生物（０９９２６） ２１﹒３５ ＋０﹒４７
開拓藥業（０９９３９） １６﹒０２ －１﹒７２
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（ｅｄ）
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