《異動股》中國石墨（０２２３７）漲近２１％，報１﹒３９元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國石墨（０２２３７）升２０﹒８７％，報１﹒３９元，最

高價１﹒３９元，最低價１﹒０９元；成交４６３９﹒５４萬股，成交金額６０００﹒０３萬元

；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１０７５﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為

中國銀河國際，金額２８８﹒４９萬元，加權平均成交價１﹒３３７元；現時最大淨被動賣出券

商為摩根大通，金額２６７﹒２８萬元，加權平均成交價１﹒２９７元。

現時，恒生指數報１９８８０，升１１６點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６７６３，

升６３點或０﹒９４％；恒生科技指數報４２３５，升４２點或１﹒０２％；主板成交

３５７﹒１億元。

上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交２４５８﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１２４５７，跌５９點或０﹒４７％，成交１４９１﹒９７億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３９０ 變動 ＋２０﹒８７％

最高價 １﹒３９０ 最低價 １﹒０９０

成交股數 ４６３９﹒５４萬股 成交金額 ６０００﹒０３萬

１０天平均 ０﹒９１１ 歷史波幅％ ２２０﹒７５６

２０天平均 ０﹒７３６ 加權平均價 １﹒２９３

５０天平均 － ＲＳＩ１４ ６８﹒６４９

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股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１０７５﹒１５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國石墨（０２２３７） １﹒３９０ ＋２０﹒８７

新時代能源（００１６６） ０﹒１６４ －０﹒６１

中廣核（０１１６４） ０﹒９９０ ＋３﹒１２

五礦資源（０１２０８） ２﹒２６０ ＋０﹒８９

贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒１５０ －０﹒３５

金川國際（０２３６２） ０﹒７９０ 無升跌

洛鉬（０３９９３） ３﹒６４０ ＋０﹒５５

烯石電車新材料（０６１２８） １﹒０６０ －２﹒７５

金力永磁（０６６８０） ３３﹒０５０ －１﹒３４

天齊鋰業（０９６９６） ８３﹒２００ －０﹒７８

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（ｅｄ）

