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02237 中國石墨
即時 按盤價 升1.510 +0.360 (+31.304%)
大手異動

19/08/2022 11:02

《異動股》中國石墨（０２２３７）漲近２１％，報１﹒３９元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國石墨（０２２３７）升２０﹒８７％，報１﹒３９元，最
高價１﹒３９元，最低價１﹒０９元；成交４６３９﹒５４萬股，成交金額６０００﹒０３萬元
；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１０７５﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國銀河國際，金額２８８﹒４９萬元，加權平均成交價１﹒３３７元；現時最大淨被動賣出券
商為摩根大通，金額２６７﹒２８萬元，加權平均成交價１﹒２９７元。
　　現時，恒生指數報１９８８０，升１１６點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６７６３，
升６３點或０﹒９４％；恒生科技指數報４２３５，升４２點或１﹒０２％；主板成交
３５７﹒１億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交２４５８﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５７，跌５９點或０﹒４７％，成交１４９１﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　１﹒３９０　變動　　　　　＋２０﹒８７％
　　最高價　　　　　　　１﹒３９０　最低價　　　　　　１﹒０９０
　　成交股數　　４６３９﹒５４萬股　成交金額　　６０００﹒０３萬
　　１０天平均　　　　　０﹒９１１　歷史波幅％　　２２０﹒７５６
　　２０天平均　　　　　０﹒７３６　加權平均價　　　　１﹒２９３
　　５０天平均　　　　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　　６８﹒６４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１０７５﹒１５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國石墨（０２２３７）　　　　　１﹒３９０　＋２０﹒８７
　　新時代能源（００１６６）　　　　０﹒１６４　　－０﹒６１
　　中廣核（０１１６４）　　　　　　０﹒９９０　　＋３﹒１２
　　五礦資源（０１２０８）　　　　　２﹒２６０　　＋０﹒８９
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　　７１﹒１５０　　－０﹒３５
　　金川國際（０２３６２）　　　　　０﹒７９０　　　　無升跌
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　　　３﹒６４０　　＋０﹒５５
　　烯石電車新材料（０６１２８）　　１﹒０６０　　－２﹒７５
　　金力永磁（０６６８０）　　　　３３﹒０５０　　－１﹒３４
　　天齊鋰業（０９６９６）　　　　８３﹒２００　　－０﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:49
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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