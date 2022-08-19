《異動股》中國石墨（０２２３７）漲近２１％，報１﹒３９元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國石墨（０２２３７）升２０﹒８７％，報１﹒３９元，最
高價１﹒３９元，最低價１﹒０９元；成交４６３９﹒５４萬股，成交金額６０００﹒０３萬元
；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１０７５﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國銀河國際，金額２８８﹒４９萬元，加權平均成交價１﹒３３７元；現時最大淨被動賣出券
商為摩根大通，金額２６７﹒２８萬元，加權平均成交價１﹒２９７元。
現時，恒生指數報１９８８０，升１１６點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６７６３，
升６３點或０﹒９４％；恒生科技指數報４２３５，升４２點或１﹒０２％；主板成交
３５７﹒１億元。
上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交２４５８﹒４５億元人民幣。
深證成份指數報１２４５７，跌５９點或０﹒４７％，成交１４９１﹒９７億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒３９０ 變動 ＋２０﹒８７％
最高價 １﹒３９０ 最低價 １﹒０９０
成交股數 ４６３９﹒５４萬股 成交金額 ６０００﹒０３萬
１０天平均 ０﹒９１１ 歷史波幅％ ２２０﹒７５６
２０天平均 ０﹒７３６ 加權平均價 １﹒２９３
５０天平均 － ＲＳＩ１４ ６８﹒６４９
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股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１０７５﹒１５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國石墨（０２２３７） １﹒３９０ ＋２０﹒８７
新時代能源（００１６６） ０﹒１６４ －０﹒６１
中廣核（０１１６４） ０﹒９９０ ＋３﹒１２
五礦資源（０１２０８） ２﹒２６０ ＋０﹒８９
贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒１５０ －０﹒３５
金川國際（０２３６２） ０﹒７９０ 無升跌
洛鉬（０３９９３） ３﹒６４０ ＋０﹒５５
烯石電車新材料（０６１２８） １﹒０６０ －２﹒７５
金力永磁（０６６８０） ３３﹒０５０ －１﹒３４
天齊鋰業（０９６９６） ８３﹒２００ －０﹒７８
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（ｅｄ）
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