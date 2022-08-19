《異動股》中國石墨（２２３７）升逾３２％破頂，報１﹒５２元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國石墨（０２２３７）升３２﹒１７％，報１﹒５２元，最
高價１﹒５２元，創上市新高，最低價１﹒０９元；成交５８８２﹒３４萬股，成交金額
７８０４﹒９６萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３４１﹒４３萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國銀河國際，金額３２６﹒１１萬元，加權平均成交價１﹒３４８元；現
時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額４９４﹒９２萬元，加權平均成交價１﹒３３１元
。
現時，恒生指數報１９８７１，升１０７點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６７６０，
升６０點或０﹒９％；恒生科技指數報４２３６，升４３點或１﹒０５％；主板成交３７６﹒３
億元。
上證綜合指數報３２６８，跌８點或０﹒２７％，成交２５８３﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２４２６，跌９０點或０﹒７２％，成交１５６９﹒６８億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒５２０ 變動 ＋３２﹒１７％
最高價 １﹒５２０ 最低價 １﹒０９０
成交股數 ５８８２﹒３４萬股 成交金額 ７８０４﹒９６萬
１０天平均 ０﹒９２４ 歷史波幅％ ２２０﹒７５６
２０天平均 ０﹒７４２ 加權平均價 １﹒３２７
５０天平均 － ＲＳＩ１４ ７１﹒１６５
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３４１﹒４３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國石墨（０２２３７） １﹒５２０ ＋３２﹒１７
新時代能源（００１６６） ０﹒１６３ －１﹒２１
中廣核（０１１６４） １﹒０００ ＋４﹒１７
五礦資源（０１２０８） ２﹒２６０ ＋０﹒８９
贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒１５０ －０﹒３５
金川國際（０２３６２） ０﹒７９０ 無升跌
洛鉬（０３９９３） ３﹒６２０ 無升跌
烯石電車新材料（０６１２８） １﹒１５０ ＋５﹒５０
金力永磁（０６６８０） ３３﹒０５０ －１﹒３４
天齊鋰業（０９６９６） ８３﹒２００ －０﹒７８
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（ｅｄ）
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