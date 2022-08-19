《異動股》中國石墨（２２３７）升逾３２％破頂，報１﹒５２元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國石墨（０２２３７）升３２﹒１７％，報１﹒５２元，最

高價１﹒５２元，創上市新高，最低價１﹒０９元；成交５８８２﹒３４萬股，成交金額

７８０４﹒９６萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３４１﹒４３萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國銀河國際，金額３２６﹒１１萬元，加權平均成交價１﹒３４８元；現

時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額４９４﹒９２萬元，加權平均成交價１﹒３３１元

。

現時，恒生指數報１９８７１，升１０７點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６７６０，

升６０點或０﹒９％；恒生科技指數報４２３６，升４３點或１﹒０５％；主板成交３７６﹒３

億元。

上證綜合指數報３２６８，跌８點或０﹒２７％，成交２５８３﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１２４２６，跌９０點或０﹒７２％，成交１５６９﹒６８億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒５２０ 變動 ＋３２﹒１７％

最高價 １﹒５２０ 最低價 １﹒０９０

成交股數 ５８８２﹒３４萬股 成交金額 ７８０４﹒９６萬

１０天平均 ０﹒９２４ 歷史波幅％ ２２０﹒７５６

２０天平均 ０﹒７４２ 加權平均價 １﹒３２７

５０天平均 － ＲＳＩ１４ ７１﹒１６５

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３４１﹒４３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國石墨（０２２３７） １﹒５２０ ＋３２﹒１７

新時代能源（００１６６） ０﹒１６３ －１﹒２１

中廣核（０１１６４） １﹒０００ ＋４﹒１７

五礦資源（０１２０８） ２﹒２６０ ＋０﹒８９

贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒１５０ －０﹒３５

金川國際（０２３６２） ０﹒７９０ 無升跌

洛鉬（０３９９３） ３﹒６２０ 無升跌

烯石電車新材料（０６１２８） １﹒１５０ ＋５﹒５０

金力永磁（０６６８０） ３３﹒０５０ －１﹒３４

天齊鋰業（０９６９６） ８３﹒２００ －０﹒７８

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（ｅｄ）

