《異動股》潤地升近３％突破１０天線，報３１﹒２元

《經濟通通訊社１９日專訊》潤地（０１１０９）升２﹒９７％，報３１﹒２元，升穿１０

天線（３０﹒６５元），最高價３１﹒２５元，最低價２９﹒５元；成交４５８﹒０８萬股，成

交金額１﹒４億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５６３９﹒３４萬元。現時最大

淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５６６﹒２９萬元，加權平均成交價３０﹒４５８元；現

時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額９６５﹒２７萬元，加權平均成交價３０﹒４３５

元。

現時，恒生指數報１９８７９，升１１５點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６７６３，

升６３點或０﹒９５％；恒生科技指數報４２３８，升４５點或１﹒０９％；主板成交

３８６﹒４６億元。

上證綜合指數報３２６９，跌７點或０﹒２４％，成交２６４１﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２４３３，跌８３點或０﹒６７％，成交１６０５﹒６１億元人民幣。



基本資料

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現價 ３１﹒２００ 變動 ＋２﹒９７％

最高價 ３１﹒２５０ 最低價 ２９﹒５００

成交股數 ４５８﹒０８萬股 成交金額 １﹒４億

１０天平均 ３０﹒６５０ 歷史波幅％ ２８﹒７１９

２０天平均 ３１﹒５６５ 加權平均價 ３０﹒４６５

５０天平均 ３３﹒２３５ ＲＳＩ１４ ４４﹒９２７

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５６３９﹒３４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤地（０１１０９） ３１﹒２０ ＋２﹒９７

中海外（００６８８） １９﹒７４ ＋１﹒７５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１７ ＋２﹒３６

龍湖（００９６０） ２４﹒５５ ＋０﹒８２

新城發展（０１０３０） ２﹒８９ ＋３﹒５８

碧桂園（０２００７） ２﹒４５ ＋２﹒５１

萬科企業（０２２０２） １４﹒７０ ＋２﹒０８

雅居樂（０３３８３） ２﹒４４ －０﹒８１

綠城（０３９００） １５﹒１２ ＋５﹒００

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８３ －０﹒５４

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（ｅｄ）

