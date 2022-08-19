  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01109 華潤置地
即時 按盤價 升30.800 +0.500 (+1.650%)
大手異動

19/08/2022 11:20

《異動股》潤地升近３％突破１０天線，報３１﹒２元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》潤地（０１１０９）升２﹒９７％，報３１﹒２元，升穿１０
天線（３０﹒６５元），最高價３１﹒２５元，最低價２９﹒５元；成交４５８﹒０８萬股，成
交金額１﹒４億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５６３９﹒３４萬元。現時最大
淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５６６﹒２９萬元，加權平均成交價３０﹒４５８元；現
時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額９６５﹒２７萬元，加權平均成交價３０﹒４３５
元。
　　現時，恒生指數報１９８７９，升１１５點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６７６３，
升６３點或０﹒９５％；恒生科技指數報４２３８，升４５點或１﹒０９％；主板成交
３８６﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌７點或０﹒２４％，成交２６４１﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３３，跌８３點或０﹒６７％，成交１６０５﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３１﹒２００　變動　　　　＋２﹒９７％
　　最高價　　　　　３１﹒２５０　最低價　　　２９﹒５００
　　成交股數　　４５８﹒０８萬股　成交金額　　　　１﹒４億
　　１０天平均　　　３０﹒６５０　歷史波幅％　２８﹒７１９
　　２０天平均　　　３１﹒５６５　加權平均價　３０﹒４６５
　　５０天平均　　　３３﹒２３５　ＲＳＩ１４　４４﹒９２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５６３９﹒３４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒２０　＋２﹒９７
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒７４　＋１﹒７５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１７　＋２﹒３６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒５５　＋０﹒８２
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８９　＋３﹒５８
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒４５　＋２﹒５１
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒７０　＋２﹒０８
　　雅居樂（０３３８３）　　　　　２﹒４４　－０﹒８１
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒１２　＋５﹒００
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８３　－０﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:49
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金