《異動股》潤地升近３％突破１０天線，報３１﹒２元

《經濟通通訊社１９日專訊》潤地（０１１０９）升２﹒９７％，報３１﹒２元，升穿１０
天線（３０﹒６５元），最高價３１﹒２５元，最低價２９﹒５元；成交４５８﹒０８萬股，成
交金額１﹒４億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５６３９﹒３４萬元。現時最大
淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５６６﹒２９萬元，加權平均成交價３０﹒４５８元；現
時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額９６５﹒２７萬元，加權平均成交價３０﹒４３５
元。
現時，恒生指數報１９８７９，升１１５點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６７６３，
升６３點或０﹒９５％；恒生科技指數報４２３８，升４５點或１﹒０９％；主板成交
３８６﹒４６億元。
上證綜合指數報３２６９，跌７點或０﹒２４％，成交２６４１﹒９８億元人民幣。
深證成份指數報１２４３３，跌８３點或０﹒６７％，成交１６０５﹒６１億元人民幣。
基本資料
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現價 ３１﹒２００ 變動 ＋２﹒９７％
最高價 ３１﹒２５０ 最低價 ２９﹒５００
成交股數 ４５８﹒０８萬股 成交金額 １﹒４億
１０天平均 ３０﹒６５０ 歷史波幅％ ２８﹒７１９
２０天平均 ３１﹒５６５ 加權平均價 ３０﹒４６５
５０天平均 ３３﹒２３５ ＲＳＩ１４ ４４﹒９２７
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５６３９﹒３４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤地（０１１０９） ３１﹒２０ ＋２﹒９７
中海外（００６８８） １９﹒７４ ＋１﹒７５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１７ ＋２﹒３６
龍湖（００９６０） ２４﹒５５ ＋０﹒８２
新城發展（０１０３０） ２﹒８９ ＋３﹒５８
碧桂園（０２００７） ２﹒４５ ＋２﹒５１
萬科企業（０２２０２） １４﹒７０ ＋２﹒０８
雅居樂（０３３８３） ２﹒４４ －０﹒８１
綠城（０３９００） １５﹒１２ ＋５﹒００
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８３ －０﹒５４
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（ｅｄ）
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