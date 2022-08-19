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03311 中國建築國際
即時 按盤價 升8.680 +0.430 (+5.212%)
大手異動

19/08/2022 11:21

《中資異動》中建築漲逾５％突破２５０天線，報８﹒６７元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中建築（０３３１１）升５﹒０９％，報８﹒６７元，升穿
２５０天線（８﹒５３５元），最高價８﹒６８元，最低價８﹒２２元；成交３６８萬股，成交
金額３１１６﹒５６萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１７０９﹒５５萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２５﹒９２萬元，加權平均成交價８﹒４４４元；現
時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額５８０﹒３５萬元，加權平均成交價８﹒５元。以現價
計，該股暫連升４日，累計升幅１２﹒８９％。
　　現時，恒生指數報１９８９５，升１３１點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報６７６８，
升６８點或１﹒０２％；恒生科技指數報４２４１，升４８點或１﹒１６％；主板成交
３８９﹒０４億元。
　　上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒２％，成交２６５２﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３８，跌７８點或０﹒６３％，成交１６１１﹒３２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　８﹒６７０　變動　　　　　　＋５﹒０９％
　　最高價　　　８﹒６８０　最低價　　　　　　８﹒２２０
　　成交股數　　３６８萬股　成交金額　　３１１６﹒５６萬
　　１０天平均　７﹒９５３　歷史波幅％　　　３１﹒０４９
　　２０天平均　８﹒０３８　加權平均價　　　　８﹒４６９
　　５０天平均　８﹒２９８　ＲＳＩ１４　　　６２﹒３００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１７０９﹒５５萬元；
暫連升４日，累計升幅１２﹒８９％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中建築（０３３１１）　　　　　　　８﹒６７０　＋５﹒０９
　　中鐵（００３９０）　　　　　　　　４﹒３８０　＋０﹒２３
　　亞洲聯合基建控股（００７１１）　　０﹒６００　＋１﹒６９
　　富匯國際集團控股（０１０３４）　　２﹒０８０　－０﹒４８
　　中鐵建（０１１８６）　　　　　　　４﹒４８０　＋０﹒２２
　　廣聯工程控股（０１４１３）　　　　０﹒３４５　＋６﹒１５
　　中國中冶（０１６１８）　　　　　　１﹒５４０　　　無升跌
　　中環控股（０１７３５）　　　　　１９﹒３６０　＋１﹒２６
　　中交建（０１８００）　　　　　　　３﹒７２０　　　無升跌
　　卓航控股（０１８６５）　　　　　　０﹒７００　－４﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:49
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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