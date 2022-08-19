《中資異動》中建築漲逾５％突破２５０天線，報８﹒６７元

《經濟通通訊社１９日專訊》中建築（０３３１１）升５﹒０９％，報８﹒６７元，升穿
２５０天線（８﹒５３５元），最高價８﹒６８元，最低價８﹒２２元；成交３６８萬股，成交
金額３１１６﹒５６萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１７０９﹒５５萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２５﹒９２萬元，加權平均成交價８﹒４４４元；現
時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額５８０﹒３５萬元，加權平均成交價８﹒５元。以現價
計，該股暫連升４日，累計升幅１２﹒８９％。
現時，恒生指數報１９８９５，升１３１點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報６７６８，
升６８點或１﹒０２％；恒生科技指數報４２４１，升４８點或１﹒１６％；主板成交
３８９﹒０４億元。
上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒２％，成交２６５２﹒３４億元人民幣。
深證成份指數報１２４３８，跌７８點或０﹒６３％，成交１６１１﹒３２億元人民幣。
基本資料
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現價 ８﹒６７０ 變動 ＋５﹒０９％
最高價 ８﹒６８０ 最低價 ８﹒２２０
成交股數 ３６８萬股 成交金額 ３１１６﹒５６萬
１０天平均 ７﹒９５３ 歷史波幅％ ３１﹒０４９
２０天平均 ８﹒０３８ 加權平均價 ８﹒４６９
５０天平均 ８﹒２９８ ＲＳＩ１４ ６２﹒３００
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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１７０９﹒５５萬元；
暫連升４日，累計升幅１２﹒８９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中建築（０３３１１） ８﹒６７０ ＋５﹒０９
中鐵（００３９０） ４﹒３８０ ＋０﹒２３
亞洲聯合基建控股（００７１１） ０﹒６００ ＋１﹒６９
富匯國際集團控股（０１０３４） ２﹒０８０ －０﹒４８
中鐵建（０１１８６） ４﹒４８０ ＋０﹒２２
廣聯工程控股（０１４１３） ０﹒３４５ ＋６﹒１５
中國中冶（０１６１８） １﹒５４０ 無升跌
中環控股（０１７３５） １９﹒３６０ ＋１﹒２６
中交建（０１８００） ３﹒７２０ 無升跌
卓航控股（０１８６５） ０﹒７００ －４﹒１１
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（ｅｄ）
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