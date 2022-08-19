《中資異動》中建築漲逾５％突破２５０天線，報８﹒６７元

《經濟通通訊社１９日專訊》中建築（０３３１１）升５﹒０９％，報８﹒６７元，升穿

２５０天線（８﹒５３５元），最高價８﹒６８元，最低價８﹒２２元；成交３６８萬股，成交

金額３１１６﹒５６萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１７０９﹒５５萬元。現

時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２５﹒９２萬元，加權平均成交價８﹒４４４元；現

時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額５８０﹒３５萬元，加權平均成交價８﹒５元。以現價

計，該股暫連升４日，累計升幅１２﹒８９％。

現時，恒生指數報１９８９５，升１３１點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報６７６８，

升６８點或１﹒０２％；恒生科技指數報４２４１，升４８點或１﹒１６％；主板成交

３８９﹒０４億元。

上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒２％，成交２６５２﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１２４３８，跌７８點或０﹒６３％，成交１６１１﹒３２億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ８﹒６７０ 變動 ＋５﹒０９％

最高價 ８﹒６８０ 最低價 ８﹒２２０

成交股數 ３６８萬股 成交金額 ３１１６﹒５６萬

１０天平均 ７﹒９５３ 歷史波幅％ ３１﹒０４９

２０天平均 ８﹒０３８ 加權平均價 ８﹒４６９

５０天平均 ８﹒２９８ ＲＳＩ１４ ６２﹒３００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１７０９﹒５５萬元；

暫連升４日，累計升幅１２﹒８９％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中建築（０３３１１） ８﹒６７０ ＋５﹒０９

中鐵（００３９０） ４﹒３８０ ＋０﹒２３

亞洲聯合基建控股（００７１１） ０﹒６００ ＋１﹒６９

富匯國際集團控股（０１０３４） ２﹒０８０ －０﹒４８

中鐵建（０１１８６） ４﹒４８０ ＋０﹒２２

廣聯工程控股（０１４１３） ０﹒３４５ ＋６﹒１５

中國中冶（０１６１８） １﹒５４０ 無升跌

中環控股（０１７３５） １９﹒３６０ ＋１﹒２６

中交建（０１８００） ３﹒７２０ 無升跌

卓航控股（０１８６５） ０﹒７００ －４﹒１１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

