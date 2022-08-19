  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02269 藥明生物
即時 按盤價 跌68.000 -3.700 (-5.160%)
大手異動

19/08/2022 11:36

《異動股》藥明生物挫逾５％失守１０天線，報６８元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５﹒１６％，報６８元，跌穿１０
天線（７０﹒８６元），最低價６８元，最高價７１﹒５５元；成交１０１１﹒０９萬股，成交
金額６﹒９８億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１４８０﹒０３萬元。現時最大
淨被動買入券商為富途證券國際，金額２５２８﹒９３萬元，加權平均成交價６８﹒９３６元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４３８８﹒１６萬元，加權平均成交價
６８﹒８８９元。
　　現時，恒生指數報１９８６４，升１００點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６７５７，
升５７點或０﹒８６％；恒生科技指數報４２３１，升３８點或０﹒９２％；主板成交４１０億
元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２７５５﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６８，跌４８點或０﹒３９％，成交１６６２﹒９９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　６８﹒０００　變動　　　　－５﹒１６％
　　最高價　　　　　　７１﹒５５０　最低價　　　６８﹒０００
　　成交股數　　１０１１﹒０９萬股　成交金額　　　６﹒９８億
　　１０天平均　　　　７０﹒８６０　歷史波幅％　５４﹒２１９
　　２０天平均　　　　７３﹒１８０　加權平均價　６９﹒０４６
　　５０天平均　　　　７３﹒９７８　ＲＳＩ１４　４０﹒８３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１４８０﹒０３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　６８﹒００　－５﹒１６
　　匯控（００００５）　　　　５０﹒４０　－０﹒１０
　　港交所（００３８８）　　３３５﹒４０　＋０﹒３０
　　騰訊（００７００）　　　３１９﹒６０　＋２﹒２４
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９２　＋０﹒８２
　　中移動（００９４１）　　　５２﹒５５　＋０﹒５７
　　友邦（０１２９９）　　　　７５﹒７５　＋０﹒３３
　　中國平安（０２３１８）　　４３﹒５５　＋１﹒０４
　　美團（０３６９０）　　　１７４﹒００　＋１﹒６９
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒９０　＋１﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰19/08/2022 09:44  《異動股》藥明生物等２家公司上午９：４３異動

其他大手異動
More

19/08/2022 09:25  《異動股》平安好醫生平開，中期虧損收窄至４﹒２億人幣

18/08/2022 11:15  《異動股》藥明生物升近４％突破１０天線，報７２﹒２５元

18/08/2022 09:25  《異動股》藥明生物（２２６９）高開逾１％，中期多賺逾３７％

11/08/2022 13:01  《異動股》藥明生物等３家公司下午１：００異動

11/08/2022 09:31  《異動股》靈寶黃金等７家公司上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:49
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金