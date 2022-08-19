《異動股》藥明生物挫逾５％失守１０天線，報６８元

《經濟通通訊社１９日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５﹒１６％，報６８元，跌穿１０

天線（７０﹒８６元），最低價６８元，最高價７１﹒５５元；成交１０１１﹒０９萬股，成交

金額６﹒９８億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１４８０﹒０３萬元。現時最大

淨被動買入券商為富途證券國際，金額２５２８﹒９３萬元，加權平均成交價６８﹒９３６元；

現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４３８８﹒１６萬元，加權平均成交價

６８﹒８８９元。

現時，恒生指數報１９８６４，升１００點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６７５７，

升５７點或０﹒８６％；恒生科技指數報４２３１，升３８點或０﹒９２％；主板成交４１０億

元。

上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２７５５﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２４６８，跌４８點或０﹒３９％，成交１６６２﹒９９億元人民幣。



基本資料

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現價 ６８﹒０００ 變動 －５﹒１６％

最高價 ７１﹒５５０ 最低價 ６８﹒０００

成交股數 １０１１﹒０９萬股 成交金額 ６﹒９８億

１０天平均 ７０﹒８６０ 歷史波幅％ ５４﹒２１９

２０天平均 ７３﹒１８０ 加權平均價 ６９﹒０４６

５０天平均 ７３﹒９７８ ＲＳＩ１４ ４０﹒８３３

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１４８０﹒０３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ６８﹒００ －５﹒１６

匯控（００００５） ５０﹒４０ －０﹒１０

港交所（００３８８） ３３５﹒４０ ＋０﹒３０

騰訊（００７００） ３１９﹒６０ ＋２﹒２４

建行（００９３９） ４﹒９２ ＋０﹒８２

中移動（００９４１） ５２﹒５５ ＋０﹒５７

友邦（０１２９９） ７５﹒７５ ＋０﹒３３

中國平安（０２３１８） ４３﹒５５ ＋１﹒０４

美團（０３６９０） １７４﹒００ ＋１﹒６９

阿里（０９９８８） ８９﹒９０ ＋１﹒８７

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（ｅｄ）

