《異動股》藥明生物挫逾５％失守１０天線，報６８元

《經濟通通訊社１９日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５﹒１６％，報６８元，跌穿１０
天線（７０﹒８６元），最低價６８元，最高價７１﹒５５元；成交１０１１﹒０９萬股，成交
金額６﹒９８億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１４８０﹒０３萬元。現時最大
淨被動買入券商為富途證券國際，金額２５２８﹒９３萬元，加權平均成交價６８﹒９３６元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４３８８﹒１６萬元，加權平均成交價
６８﹒８８９元。
現時，恒生指數報１９８６４，升１００點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６７５７，
升５７點或０﹒８６％；恒生科技指數報４２３１，升３８點或０﹒９２％；主板成交４１０億
元。
上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２７５５﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２４６８，跌４８點或０﹒３９％，成交１６６２﹒９９億元人民幣。
基本資料
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現價 ６８﹒０００ 變動 －５﹒１６％
最高價 ７１﹒５５０ 最低價 ６８﹒０００
成交股數 １０１１﹒０９萬股 成交金額 ６﹒９８億
１０天平均 ７０﹒８６０ 歷史波幅％ ５４﹒２１９
２０天平均 ７３﹒１８０ 加權平均價 ６９﹒０４６
５０天平均 ７３﹒９７８ ＲＳＩ１４ ４０﹒８３３
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１４８０﹒０３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ６８﹒００ －５﹒１６
匯控（００００５） ５０﹒４０ －０﹒１０
港交所（００３８８） ３３５﹒４０ ＋０﹒３０
騰訊（００７００） ３１９﹒６０ ＋２﹒２４
建行（００９３９） ４﹒９２ ＋０﹒８２
中移動（００９４１） ５２﹒５５ ＋０﹒５７
友邦（０１２９９） ７５﹒７５ ＋０﹒３３
中國平安（０２３１８） ４３﹒５５ ＋１﹒０４
美團（０３６９０） １７４﹒００ ＋１﹒６９
阿里（０９９８８） ８９﹒９０ ＋１﹒８７
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（ｅｄ）
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