《異動股》醫脈通漲近１０％突破１０天線，報１２﹒７元

《經濟通通訊社１９日專訊》醫脈通（０２１９２）升９﹒８６％，報１２﹒７元，升穿

１０天線（１１﹒７８元），最高價１２﹒７４元，最低價１１﹒５８元；成交５６﹒９萬股，

成交金額６８８萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入６７﹒２萬元。現時最大淨被

動買入券商為盛博香港，金額３３﹒１５萬元，加權平均成交價１２﹒５４１元；現時最大淨被

動賣出券商為富途證券國際，金額５４﹒４８萬元，加權平均成交價１２﹒３４７元。

現時，恒生指數報１９８６０，升９６點或０﹒４８％；恒生中國企業指數報６７５４，升

５４點或０﹒８１％；恒生科技指數報４２２９，升３６點或０﹒８８％；主板成交

４１５﹒８１億元。

上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２７５５﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２４６８，跌４８點或０﹒３９％，成交１６６２﹒９９億元人民幣。



基本資料

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現價 １２﹒７００ 變動 ＋９﹒８６％

最高價 １２﹒７４０ 最低價 １１﹒５８０

成交股數 ５６﹒９萬股 成交金額 ６８８萬

１０天平均 １１﹒７８０ 歷史波幅％ ６８﹒８２２

２０天平均 １０﹒９６２ 加權平均價 １２﹒０９１

５０天平均 １０﹒８００ ＲＳＩ１４ ６４﹒９７３

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入６７﹒２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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醫脈通（０２１９２） １２﹒７００ ＋９﹒８６

愛帝宮（００２８６） ０﹒４５５ ＋１﹒１１

華誼騰訊娛樂（００４１９） ０﹒２０５ －０﹒９７

卓珈控股（０１８２７） １﹒３１０ ＋１０﹒０８

完美醫療（０１８３０） ３﹒９６０ ＋１﹒５４

平安好醫生（０１８３３） １９﹒５４０ －０﹒１０

瑞麗醫美（０２１３５） ０﹒１６７ ＋３﹒０９

醫思健康（０２１３８） ６﹒０６０ ＋１﹒８５

醫渡科技（０２１５８） ７﹒８７０ ＋０﹒９０

中康控股（０２３６１） ４﹒５６０ 無升跌

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（ｅｄ）

