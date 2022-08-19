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02192 醫脈通
即時 按盤價 升12.780 +1.220 (+10.554%)
大手異動

19/08/2022 11:40

《異動股》醫脈通漲近１０％突破１０天線，報１２﹒７元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》醫脈通（０２１９２）升９﹒８６％，報１２﹒７元，升穿
１０天線（１１﹒７８元），最高價１２﹒７４元，最低價１１﹒５８元；成交５６﹒９萬股，
成交金額６８８萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入６７﹒２萬元。現時最大淨被
動買入券商為盛博香港，金額３３﹒１５萬元，加權平均成交價１２﹒５４１元；現時最大淨被
動賣出券商為富途證券國際，金額５４﹒４８萬元，加權平均成交價１２﹒３４７元。
　　現時，恒生指數報１９８６０，升９６點或０﹒４８％；恒生中國企業指數報６７５４，升
５４點或０﹒８１％；恒生科技指數報４２２９，升３６點或０﹒８８％；主板成交
４１５﹒８１億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２７５５﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６８，跌４８點或０﹒３９％，成交１６６２﹒９９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１２﹒７００　變動　　　　＋９﹒８６％
　　最高價　　　１２﹒７４０　最低價　　　１１﹒５８０
　　成交股數　　５６﹒９萬股　成交金額　　　　６８８萬
　　１０天平均　１１﹒７８０　歷史波幅％　６８﹒８２２
　　２０天平均　１０﹒９６２　加權平均價　１２﹒０９１
　　５０天平均　１０﹒８００　ＲＳＩ１４　６４﹒９７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入６７﹒２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　醫脈通（０２１９２）　　　　１２﹒７００　　＋９﹒８６
　　愛帝宮（００２８６）　　　　　０﹒４５５　　＋１﹒１１
　　華誼騰訊娛樂（００４１９）　　０﹒２０５　　－０﹒９７
　　卓珈控股（０１８２７）　　　　１﹒３１０　＋１０﹒０８
　　完美醫療（０１８３０）　　　　３﹒９６０　　＋１﹒５４
　　平安好醫生（０１８３３）　　１９﹒５４０　　－０﹒１０
　　瑞麗醫美（０２１３５）　　　　０﹒１６７　　＋３﹒０９
　　醫思健康（０２１３８）　　　　６﹒０６０　　＋１﹒８５
　　醫渡科技（０２１５８）　　　　７﹒８７０　　＋０﹒９０
　　中康控股（０２３６１）　　　　４﹒５６０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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