《異動股》弘業期貨（３６７８）升逾５３％破頂，報２﹒０１元

《經濟通通訊社１９日專訊》弘業期貨（０３６７８）升５３﹒４４％，報２﹒０１元，最

高價２﹒０７元，創上市新高，最低價１﹒４２元；成交３７９５﹒３萬股，成交金額

６５７４﹒１１萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８３６萬元。現時最大淨被動

買入券商為中國創盈市場服務，金額５３７﹒５７萬元，加權平均成交價１﹒７３７元；現時最

大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１９４﹒５９萬元，加權平均成交價１﹒７８８元。以

現價計，該股暫連升４日，累計升幅６８﹒９１％。

現時，恒生指數報１９８６１，升９７點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６７５５，升

５５點或０﹒８２％；恒生科技指數報４２３０，升３７點或０﹒８９％；主板成交

４２８﹒６７億元。

上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２７５５﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２４６８，跌４８點或０﹒３９％，成交１６６２﹒９９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒０１０ 變動 ＋５３﹒４４％

最高價 ２﹒０７０ 最低價 １﹒４２０

成交股數 ３７９５﹒３萬股 成交金額 ６５７４﹒１１萬

１０天平均 １﹒３０１ 歷史波幅％ ４１﹒９６９

２０天平均 １﹒２８１ 加權平均價 １﹒７３２

５０天平均 １﹒２５９ ＲＳＩ１４ ８８﹒９４７

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８３６萬元；暫連升４日，

累計升幅６８﹒９１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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弘業期貨（０３６７８） ２﹒０１ ＋５３﹒４４

廣發証券（０１７７６） １０﹒３４ ＋０﹒５８

國泰君安（０２６１１） ９﹒４９ ＋０﹒３２

中金（０３９０８） １４﹒１６ －０﹒４２

東方證券（０３９５８） ３﹒８４ ＋０﹒２６

中信証券（０６０３０） １６﹒３４ ＋０﹒６２

中信建投証券（０６０６６） ７﹒４５ ＋１﹒２２

海通證券（０６８３７） ５﹒３３ ＋１﹒１４

中國銀河（０６８８１） ４﹒１７ ＋０﹒４８

ＨＴＳＣ（０６８８６） １０﹒５２ －０﹒１９

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（ｅｄ）

