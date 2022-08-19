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03678 弘業期貨
即時 按盤價 升1.940 +0.630 (+48.092%)
大手異動

19/08/2022 11:52

《異動股》弘業期貨（３６７８）升逾５３％破頂，報２﹒０１元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》弘業期貨（０３６７８）升５３﹒４４％，報２﹒０１元，最
高價２﹒０７元，創上市新高，最低價１﹒４２元；成交３７９５﹒３萬股，成交金額
６５７４﹒１１萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８３６萬元。現時最大淨被動
買入券商為中國創盈市場服務，金額５３７﹒５７萬元，加權平均成交價１﹒７３７元；現時最
大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１９４﹒５９萬元，加權平均成交價１﹒７８８元。以
現價計，該股暫連升４日，累計升幅６８﹒９１％。
　　現時，恒生指數報１９８６１，升９７點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６７５５，升
５５點或０﹒８２％；恒生科技指數報４２３０，升３７點或０﹒８９％；主板成交
４２８﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２７５５﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６８，跌４８點或０﹒３９％，成交１６６２﹒９９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒０１０　變動　　　　　＋５３﹒４４％
　　最高價　　　　　　２﹒０７０　最低價　　　　　　１﹒４２０
　　成交股數　　３７９５﹒３萬股　成交金額　　６５７４﹒１１萬
　　１０天平均　　　　１﹒３０１　歷史波幅％　　　４１﹒９６９
　　２０天平均　　　　１﹒２８１　加權平均價　　　　１﹒７３２
　　５０天平均　　　　１﹒２５９　ＲＳＩ１４　　　８８﹒９４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８３６萬元；暫連升４日，
累計升幅６８﹒９１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（０３６７８）　　　　２﹒０１　＋５３﹒４４
　　廣發証券（０１７７６）　　　１０﹒３４　　＋０﹒５８
　　國泰君安（０２６１１）　　　　９﹒４９　　＋０﹒３２
　　中金（０３９０８）　　　　　１４﹒１６　　－０﹒４２
　　東方證券（０３９５８）　　　　３﹒８４　　＋０﹒２６
　　中信証券（０６０３０）　　　１６﹒３４　　＋０﹒６２
　　中信建投証券（０６０６６）　　７﹒４５　　＋１﹒２２
　　海通證券（０６８３７）　　　　５﹒３３　　＋１﹒１４
　　中國銀河（０６８８１）　　　　４﹒１７　　＋０﹒４８
　　ＨＴＳＣ（０６８８６）　　　１０﹒５２　　－０﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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