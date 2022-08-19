《異動股》弘業期貨（３６７８）升逾５３％破頂，報２﹒０１元

《經濟通通訊社１９日專訊》弘業期貨（０３６７８）升５３﹒４４％，報２﹒０１元，最
高價２﹒０７元，創上市新高，最低價１﹒４２元；成交３７９５﹒３萬股，成交金額
６５７４﹒１１萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８３６萬元。現時最大淨被動
買入券商為中國創盈市場服務，金額５３７﹒５７萬元，加權平均成交價１﹒７３７元；現時最
大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１９４﹒５９萬元，加權平均成交價１﹒７８８元。以
現價計，該股暫連升４日，累計升幅６８﹒９１％。
現時，恒生指數報１９８６１，升９７點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６７５５，升
５５點或０﹒８２％；恒生科技指數報４２３０，升３７點或０﹒８９％；主板成交
４２８﹒６７億元。
上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２７５５﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２４６８，跌４８點或０﹒３９％，成交１６６２﹒９９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒０１０ 變動 ＋５３﹒４４％
最高價 ２﹒０７０ 最低價 １﹒４２０
成交股數 ３７９５﹒３萬股 成交金額 ６５７４﹒１１萬
１０天平均 １﹒３０１ 歷史波幅％ ４１﹒９６９
２０天平均 １﹒２８１ 加權平均價 １﹒７３２
５０天平均 １﹒２５９ ＲＳＩ１４ ８８﹒９４７
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８３６萬元；暫連升４日，
累計升幅６８﹒９１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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弘業期貨（０３６７８） ２﹒０１ ＋５３﹒４４
廣發証券（０１７７６） １０﹒３４ ＋０﹒５８
國泰君安（０２６１１） ９﹒４９ ＋０﹒３２
中金（０３９０８） １４﹒１６ －０﹒４２
東方證券（０３９５８） ３﹒８４ ＋０﹒２６
中信証券（０６０３０） １６﹒３４ ＋０﹒６２
中信建投証券（０６０６６） ７﹒４５ ＋１﹒２２
海通證券（０６８３７） ５﹒３３ ＋１﹒１４
中國銀河（０６８８１） ４﹒１７ ＋０﹒４８
ＨＴＳＣ（０６８８６） １０﹒５２ －０﹒１９
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（ｅｄ）
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