《異動股》弘業期貨（３６７８）漲逾５７％破頂，報２﹒０６元

《經濟通通訊社１９日專訊》弘業期貨（０３６７８）升５７﹒２５％，報２﹒０６元，最
高價２﹒１元，創上市新高，最低價１﹒４２元；成交３８９４﹒２萬股，成交金額
６７７５﹒９４萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入９５８﹒９４萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５０６﹒９８萬元，加權平均成交價１﹒７４６元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１９４﹒５６萬元，加權平均成交價１﹒７９元
。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅７３﹒１１％。
現時，恒生指數報１９８５８，升９４點或０﹒４８％；恒生中國企業指數報６７５５，升
５４點或０﹒８１％；恒生科技指數報４２３０，升３７點或０﹒８９％；主板成交
４３１﹒８８億元。
上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２７５５﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２４６８，跌４８點或０﹒３９％，成交１６６２﹒９９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒０６０ 變動 ＋５７﹒２５％
最高價 ２﹒１００ 最低價 １﹒４２０
成交股數 ３８９４﹒２萬股 成交金額 ６７７５﹒９４萬
１０天平均 １﹒３０６ 歷史波幅％ ４１﹒９６９
２０天平均 １﹒２８３ 加權平均價 １﹒７４０
５０天平均 １﹒２６０ ＲＳＩ１４ ８９﹒４８２
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入９５８﹒９４萬元；暫連升
４日，累計升幅７３﹒１１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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弘業期貨（０３６７８） ２﹒０６ ＋５７﹒２５
廣發証券（０１７７６） １０﹒３４ ＋０﹒５８
國泰君安（０２６１１） ９﹒４９ ＋０﹒３２
中金（０３９０８） １４﹒１６ －０﹒４２
東方證券（０３９５８） ３﹒８４ ＋０﹒２６
中信証券（０６０３０） １６﹒３４ ＋０﹒６２
中信建投証券（０６０６６） ７﹒４４ ＋１﹒０９
海通證券（０６８３７） ５﹒３３ ＋１﹒１４
中國銀河（０６８８１） ４﹒１７ ＋０﹒４８
ＨＴＳＣ（０６８８６） １０﹒５２ －０﹒１９
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（ｅｄ）
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