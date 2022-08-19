《異動股》東方海外漲逾６％突破１００天線，報２３４﹒４元

《經濟通通訊社１９日專訊》東方海外（００３１６）升６﹒２６％，報２３４﹒４元，升
穿１００天線（２２１﹒６９７元），最高價２３５元，最低價２２２元；成交１２１﹒６１萬
股，成交金額２﹒７８億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入６１０７﹒４５萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１５６０﹒２６萬元，加權平均成交價
２２７﹒１４４元；現時最大淨被動賣出券商為信誠證券，金額１０９１﹒０１萬元，加權平均
成交價２２７﹒９９８元。
現時，恒生指數報１９８４６，升８２點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報６７５０，升
５０點或０﹒７５％；恒生科技指數報４２２５，升３２點或０﹒７７％；主板成交
４４２﹒４９億元。
上證綜合指數報３２７８，升１點或０﹒０４％，成交２７８８﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１２４７０，跌４６點或０﹒３７％，成交１６８２﹒０１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３４﹒４００ 變動 ＋６﹒２６％
最高價 ２３５﹒０００ 最低價 ２２２﹒０００
成交股數 １２１﹒６１萬股 成交金額 ２﹒７８億
１０天平均 ２４８﹒１８０ 歷史波幅％ ７７﹒６３８
２０天平均 ２５５﹒７９０ 加權平均價 ２２８﹒６９２
５０天平均 ２３９﹒４６０ ＲＳＩ１４ ４４﹒８７２
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入６１０７﹒４５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２３４﹒４０ ＋６﹒２６
招商局港口（００１４４） １２﹒２２ ＋２﹒５２
中遠海能（０１１３８） ６﹒０８ －２﹒５６
勇利投資（０１１４５） ０﹒１０ －３﹒８５
中遠海運港口（０１１９９） ４﹒９８ ＋１﹒２２
中遠海控（０１９１９） １１﹒５２ ＋３﹒０４
太平洋航運（０２３４３） ２﹒９２ ＋０﹒６９
中遠海發（０２８６６） １﹒２４ ＋２﹒４８
廈門港務（０３３７８） ２﹒２２ －０﹒４５
天津港（０３３８２） ０﹒５９ 無升跌
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（ｅｄ）
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