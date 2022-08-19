《異動股》東方海外漲逾６％突破１００天線，報２３４﹒４元

《經濟通通訊社１９日專訊》東方海外（００３１６）升６﹒２６％，報２３４﹒４元，升

穿１００天線（２２１﹒６９７元），最高價２３５元，最低價２２２元；成交１２１﹒６１萬

股，成交金額２﹒７８億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入６１０７﹒４５萬元。

現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１５６０﹒２６萬元，加權平均成交價

２２７﹒１４４元；現時最大淨被動賣出券商為信誠證券，金額１０９１﹒０１萬元，加權平均

成交價２２７﹒９９８元。

現時，恒生指數報１９８４６，升８２點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報６７５０，升

５０點或０﹒７５％；恒生科技指數報４２２５，升３２點或０﹒７７％；主板成交

４４２﹒４９億元。

上證綜合指數報３２７８，升１點或０﹒０４％，成交２７８８﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１２４７０，跌４６點或０﹒３７％，成交１６８２﹒０１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２３４﹒４００ 變動 ＋６﹒２６％

最高價 ２３５﹒０００ 最低價 ２２２﹒０００

成交股數 １２１﹒６１萬股 成交金額 ２﹒７８億

１０天平均 ２４８﹒１８０ 歷史波幅％ ７７﹒６３８

２０天平均 ２５５﹒７９０ 加權平均價 ２２８﹒６９２

５０天平均 ２３９﹒４６０ ＲＳＩ１４ ４４﹒８７２

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入６１０７﹒４５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２３４﹒４０ ＋６﹒２６

招商局港口（００１４４） １２﹒２２ ＋２﹒５２

中遠海能（０１１３８） ６﹒０８ －２﹒５６

勇利投資（０１１４５） ０﹒１０ －３﹒８５

中遠海運港口（０１１９９） ４﹒９８ ＋１﹒２２

中遠海控（０１９１９） １１﹒５２ ＋３﹒０４

太平洋航運（０２３４３） ２﹒９２ ＋０﹒６９

中遠海發（０２８６６） １﹒２４ ＋２﹒４８

廈門港務（０３３７８） ２﹒２２ －０﹒４５

天津港（０３３８２） ０﹒５９ 無升跌

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（ｅｄ）

