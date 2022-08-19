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00316 東方海外國際
即時 按盤價 升235.000 +14.400 (+6.528%)
大手異動

19/08/2022 13:01

《異動股》東方海外漲逾６％突破１００天線，報２３４﹒４元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》東方海外（００３１６）升６﹒２６％，報２３４﹒４元，升
穿１００天線（２２１﹒６９７元），最高價２３５元，最低價２２２元；成交１２１﹒６１萬
股，成交金額２﹒７８億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入６１０７﹒４５萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１５６０﹒２６萬元，加權平均成交價
２２７﹒１４４元；現時最大淨被動賣出券商為信誠證券，金額１０９１﹒０１萬元，加權平均
成交價２２７﹒９９８元。
　　現時，恒生指數報１９８４６，升８２點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報６７５０，升
５０點或０﹒７５％；恒生科技指數報４２２５，升３２點或０﹒７７％；主板成交
４４２﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升１點或０﹒０４％，成交２７８８﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７０，跌４６點或０﹒３７％，成交１６８２﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２３４﹒４００　變動　　　　　＋６﹒２６％
　　最高價　　　　２３５﹒０００　最低價　　　２２２﹒０００
　　成交股數　　１２１﹒６１萬股　成交金額　　　　２﹒７８億
　　１０天平均　　２４８﹒１８０　歷史波幅％　　７７﹒６３８
　　２０天平均　　２５５﹒７９０　加權平均價　２２８﹒６９２
　　５０天平均　　２３９﹒４６０　ＲＳＩ１４　　４４﹒８７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入６１０７﹒４５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２３４﹒４０　＋６﹒２６
　　招商局港口（００１４４）　　　１２﹒２２　＋２﹒５２
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　６﹒０８　－２﹒５６
　　勇利投資（０１１４５）　　　　　０﹒１０　－３﹒８５
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　４﹒９８　＋１﹒２２
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒５２　＋３﹒０４
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　２﹒９２　＋０﹒６９
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒２４　＋２﹒４８
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒２２　－０﹒４５
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒５９　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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