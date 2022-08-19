《異動股》南南資源（０１２２９）升近２１％，報０﹒４１元

《經濟通通訊社１９日專訊》南南資源（０１２２９）升２０﹒５９％，報０﹒４１元，最

高價０﹒４１５元，創１個月新高，最低價０﹒３０５元；成交２８１２﹒４萬股，成交金額

９８４﹒６７萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２７２﹒４５萬元。現時最大淨

被動買入券商為恒生證券，金額３０﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒３７３元；現時最大淨被

動賣出券商為寶生證券，金額３９﹒５２萬元，加權平均成交價０﹒４０２元。以現價計，該股

暫連升３日，累計升幅６６﹒６７％。

現時，恒生指數報１９８３９，升７５點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６７４８，升

４７點或０﹒７２％；恒生科技指數報４２２０，升２７點或０﹒６６％；主板成交

４８２﹒０９億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１％，成交３０８４﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２４５２，跌６４點或０﹒５２％，成交１８６１﹒０５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４１０ 變動 ＋２０﹒５９％

最高價 ０﹒４１５ 最低價 ０﹒３０５

成交股數 ２８１２﹒４萬股 成交金額 ９８４﹒６７萬

１０天平均 ０﹒２９０ 歷史波幅％ １９０﹒５３７

２０天平均 ０﹒２８１ 加權平均價 ０﹒３５０

５０天平均 ０﹒３０３ ＲＳＩ１４ ６７﹒５６０

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２７２﹒４５萬元；暫連

升３日，累計升幅６６﹒６７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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南南資源（０１２２９） ０﹒４１０ ＋２０﹒５９

弘海高新資源（０００６５） ０﹒４００ 無升跌

中國秦發（００８６６） ０﹒４０５ －３﹒５７

ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） ２﹒０３０ ＋５﹒７３

神華（０１０８８） ２３﹒８００ ＋４﹒１６

兗礦能源（０１１７１） ２８﹒７００ ＋４﹒１７

易大宗（０１７３３） １﹒６４０ ＋３﹒８０

中煤能源（０１８９８） ６﹒６２０ ＋５﹒０８

久泰邦達能源（０２７９８） １﹒４３０ －１﹒３８

兗煤澳大利亞（０３６６８） ３０﹒０５０ ＋３﹒９８

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（ｅｄ）

