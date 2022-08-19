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01229 南南資源
即時 按盤價 升0.420 +0.080 (+23.529%)
大手異動

19/08/2022 13:22

《異動股》南南資源（０１２２９）升近２１％，報０﹒４１元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》南南資源（０１２２９）升２０﹒５９％，報０﹒４１元，最
高價０﹒４１５元，創１個月新高，最低價０﹒３０５元；成交２８１２﹒４萬股，成交金額
９８４﹒６７萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２７２﹒４５萬元。現時最大淨
被動買入券商為恒生證券，金額３０﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒３７３元；現時最大淨被
動賣出券商為寶生證券，金額３９﹒５２萬元，加權平均成交價０﹒４０２元。以現價計，該股
暫連升３日，累計升幅６６﹒６７％。
　　現時，恒生指數報１９８３９，升７５點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６７４８，升
４７點或０﹒７２％；恒生科技指數報４２２０，升２７點或０﹒６６％；主板成交
４８２﹒０９億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１％，成交３０８４﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５２，跌６４點或０﹒５２％，成交１８６１﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒４１０　變動　　　　＋２０﹒５９％
　　最高價　　　　　　０﹒４１５　最低價　　　　　０﹒３０５
　　成交股數　　２８１２﹒４萬股　成交金額　　９８４﹒６７萬
　　１０天平均　　　　０﹒２９０　歷史波幅％　１９０﹒５３７
　　２０天平均　　　　０﹒２８１　加權平均價　　　０﹒３５０
　　５０天平均　　　　０﹒３０３　ＲＳＩ１４　　６７﹒５６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２７２﹒４５萬元；暫連
升３日，累計升幅６６﹒６７％
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　南南資源（０１２２９）　　　　　　　　　　　０﹒４１０　＋２０﹒５９
　　弘海高新資源（０００６５）　　　　　　　　　０﹒４００　　　　無升跌
　　中國秦發（００８６６）　　　　　　　　　　　０﹒４０５　　－３﹒５７
　　ＭＯＮＧＯＬ　ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）　　２﹒０３０　　＋５﹒７３
　　神華（０１０８８）　　　　　　　　　　　　２３﹒８００　　＋４﹒１６
　　兗礦能源（０１１７１）　　　　　　　　　　２８﹒７００　　＋４﹒１７
　　易大宗（０１７３３）　　　　　　　　　　　　１﹒６４０　　＋３﹒８０
　　中煤能源（０１８９８）　　　　　　　　　　　６﹒６２０　　＋５﹒０８
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　　　　　　　　１﹒４３０　　－１﹒３８
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　　　　　　　３０﹒０５０　　＋３﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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