《異動股》南南資源（０１２２９）升近２１％，報０﹒４１元

《經濟通通訊社１９日專訊》南南資源（０１２２９）升２０﹒５９％，報０﹒４１元，最
高價０﹒４１５元，創１個月新高，最低價０﹒３０５元；成交２８１２﹒４萬股，成交金額
９８４﹒６７萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２７２﹒４５萬元。現時最大淨
被動買入券商為恒生證券，金額３０﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒３７３元；現時最大淨被
動賣出券商為寶生證券，金額３９﹒５２萬元，加權平均成交價０﹒４０２元。以現價計，該股
暫連升３日，累計升幅６６﹒６７％。
現時，恒生指數報１９８３９，升７５點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６７４８，升
４７點或０﹒７２％；恒生科技指數報４２２０，升２７點或０﹒６６％；主板成交
４８２﹒０９億元。
上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１％，成交３０８４﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１２４５２，跌６４點或０﹒５２％，成交１８６１﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４１０ 變動 ＋２０﹒５９％
最高價 ０﹒４１５ 最低價 ０﹒３０５
成交股數 ２８１２﹒４萬股 成交金額 ９８４﹒６７萬
１０天平均 ０﹒２９０ 歷史波幅％ １９０﹒５３７
２０天平均 ０﹒２８１ 加權平均價 ０﹒３５０
５０天平均 ０﹒３０３ ＲＳＩ１４ ６７﹒５６０
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２７２﹒４５萬元；暫連
升３日，累計升幅６６﹒６７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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南南資源（０１２２９） ０﹒４１０ ＋２０﹒５９
弘海高新資源（０００６５） ０﹒４００ 無升跌
中國秦發（００８６６） ０﹒４０５ －３﹒５７
ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） ２﹒０３０ ＋５﹒７３
神華（０１０８８） ２３﹒８００ ＋４﹒１６
兗礦能源（０１１７１） ２８﹒７００ ＋４﹒１７
易大宗（０１７３３） １﹒６４０ ＋３﹒８０
中煤能源（０１８９８） ６﹒６２０ ＋５﹒０８
久泰邦達能源（０２７９８） １﹒４３０ －１﹒３８
兗煤澳大利亞（０３６６８） ３０﹒０５０ ＋３﹒９８
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（ｅｄ）
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