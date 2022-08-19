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02380 中國電力
即時 按盤價 升4.670 +0.270 (+6.136%)
大手異動

19/08/2022 13:38

《中資異動》中國電力漲近６％突破５０天線，報４﹒６５元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國電力（０２３８０）升５﹒６８％，報４﹒６５元，升穿
５０天線（４﹒５２２元），最高價４﹒６５元，最低價４﹒３２元；成交３５７５﹒９萬股，
成交金額１﹒６１億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３１５９﹒２２萬元。現時
最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額７１１﹒９６萬元，加權平均成交價４﹒５０４元；
現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１４４４﹒８３萬元，加權平均成交價
４﹒５０６元。
　　現時，恒生指數報１９７８１，升１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７２７，升
２７點或０﹒４１％；恒生科技指數報４２０２，升９點或０﹒２４％；主板成交５１０﹒５１
億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２１％，成交３２９９﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２２，跌９４點或０﹒７６％，成交１９８５﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒６５０　變動　　　　＋５﹒６８％
　　最高價　　　　　　４﹒６５０　最低價　　　　４﹒３２０
　　成交股數　　３５７５﹒９萬股　成交金額　　　１﹒６１億
　　１０天平均　　　　４﹒０５６　歷史波幅％　５３﹒６６１
　　２０天平均　　　　４﹒１３１　加權平均價　　４﹒５０９
　　５０天平均　　　　４﹒５２２　ＲＳＩ１４　６１﹒７１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３１５９﹒２２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國電力（０２３８０）　　　　４﹒６５　＋５﹒６８
　　潤電（００８３６）　　　　　１６﹒６２　＋７﹒５０
　　華能國電（００９０２）　　　　４﹒２５　＋７﹒８７
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒５４　＋６﹒９４
　　長江基建集團（０１０３８）　５０﹒２５　－０﹒３０
　　華電國際（０１０７１）　　　　３﹒５２　＋９﹒６６
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒９１　＋３﹒２４
　　港燈（０２６３８）　　　　　　６﹒８５　－０﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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