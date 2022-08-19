《中資異動》中國電力漲近６％突破５０天線，報４﹒６５元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國電力（０２３８０）升５﹒６８％，報４﹒６５元，升穿

５０天線（４﹒５２２元），最高價４﹒６５元，最低價４﹒３２元；成交３５７５﹒９萬股，

成交金額１﹒６１億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３１５９﹒２２萬元。現時

最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額７１１﹒９６萬元，加權平均成交價４﹒５０４元；

現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１４４４﹒８３萬元，加權平均成交價

４﹒５０６元。

現時，恒生指數報１９７８１，升１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７２７，升

２７點或０﹒４１％；恒生科技指數報４２０２，升９點或０﹒２４％；主板成交５１０﹒５１

億元。

上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２１％，成交３２９９﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２４２２，跌９４點或０﹒７６％，成交１９８５﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒６５０ 變動 ＋５﹒６８％

最高價 ４﹒６５０ 最低價 ４﹒３２０

成交股數 ３５７５﹒９萬股 成交金額 １﹒６１億

１０天平均 ４﹒０５６ 歷史波幅％ ５３﹒６６１

２０天平均 ４﹒１３１ 加權平均價 ４﹒５０９

５０天平均 ４﹒５２２ ＲＳＩ１４ ６１﹒７１０

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３１５９﹒２２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國電力（０２３８０） ４﹒６５ ＋５﹒６８

潤電（００８３６） １６﹒６２ ＋７﹒５０

華能國電（００９０２） ４﹒２５ ＋７﹒８７

大唐發電（００９９１） １﹒５４ ＋６﹒９４

長江基建集團（０１０３８） ５０﹒２５ －０﹒３０

華電國際（０１０７１） ３﹒５２ ＋９﹒６６

中廣核電（０１８１６） １﹒９１ ＋３﹒２４

港燈（０２６３８） ６﹒８５ －０﹒５８

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（ｅｄ）

