《中資異動》中國電力漲近６％突破５０天線，報４﹒６５元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國電力（０２３８０）升５﹒６８％，報４﹒６５元，升穿
５０天線（４﹒５２２元），最高價４﹒６５元，最低價４﹒３２元；成交３５７５﹒９萬股，
成交金額１﹒６１億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３１５９﹒２２萬元。現時
最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額７１１﹒９６萬元，加權平均成交價４﹒５０４元；
現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１４４４﹒８３萬元，加權平均成交價
４﹒５０６元。
現時，恒生指數報１９７８１，升１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７２７，升
２７點或０﹒４１％；恒生科技指數報４２０２，升９點或０﹒２４％；主板成交５１０﹒５１
億元。
上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２１％，成交３２９９﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２４２２，跌９４點或０﹒７６％，成交１９８５﹒１８億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒６５０ 變動 ＋５﹒６８％
最高價 ４﹒６５０ 最低價 ４﹒３２０
成交股數 ３５７５﹒９萬股 成交金額 １﹒６１億
１０天平均 ４﹒０５６ 歷史波幅％ ５３﹒６６１
２０天平均 ４﹒１３１ 加權平均價 ４﹒５０９
５０天平均 ４﹒５２２ ＲＳＩ１４ ６１﹒７１０
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３１５９﹒２２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國電力（０２３８０） ４﹒６５ ＋５﹒６８
潤電（００８３６） １６﹒６２ ＋７﹒５０
華能國電（００９０２） ４﹒２５ ＋７﹒８７
大唐發電（００９９１） １﹒５４ ＋６﹒９４
長江基建集團（０１０３８） ５０﹒２５ －０﹒３０
華電國際（０１０７１） ３﹒５２ ＋９﹒６６
中廣核電（０１８１６） １﹒９１ ＋３﹒２４
港燈（０２６３８） ６﹒８５ －０﹒５８
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（ｅｄ）
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