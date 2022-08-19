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01024 快手－Ｗ
即時 按盤價 升74.000 +3.300 (+4.668%)
大手異動

19/08/2022 13:55

《中概異動》快手（０１０２４）升近５％，報７４﹒２元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》快手（０１０２４）升４﹒９５％，報７４﹒２元，最高價
７４﹒３元，最低價７０﹒４５元；成交１６７４﹒４１萬股，成交金額１２﹒２７億元；主動
買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１﹒４３億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場
服務，金額８４７７﹒６２萬元，加權平均成交價７３﹒５３５元；現時最大淨被動賣出券商為
滙豐證券經紀，金額６１１１﹒２８萬元，加權平均成交價７３﹒２７９元。
　　現時，恒生指數報１９８３１，升６７點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報６７４３，升
４２點或０﹒６４％；恒生科技指數報４２２０，升２８點或０﹒６７％；主板成交
５３６﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交３５４３﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３１，跌８５點或０﹒６８％，成交２１３１﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７４﹒２００　變動　　　　＋４﹒９５％
　　最高價　　　　　　７４﹒３００　最低價　　　７０﹒４５０
　　成交股數　　１６７４﹒４１萬股　成交金額　　１２﹒２７億
　　１０天平均　　　　７４﹒３１５　歷史波幅％　４１﹒６１６
　　２０天平均　　　　７７﹒６９５　加權平均價　７３﹒２５２
　　５０天平均　　　　８１﹒７６０　ＲＳＩ１４　４２﹒１８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１﹒４３億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　　７４﹒２　＋４﹒９５
　　騰訊（００７００）　　　３１７﹒８　＋１﹒６６
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒７　＋０﹒５２
　　理想汽車（０２０１５）　１２１﹒９　＋２﹒０１
　　美團（０３６９０）　　　１７２﹒６　＋０﹒８８
　　京東集團（０９６１８）　２１８﹒６　＋０﹒４６
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８２﹒１　－０﹒１６
　　百度（０９８８８）　　　１２８﹒２　－０﹒０８
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒８　＋１﹒７６
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒４　－４﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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