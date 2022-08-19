《中概異動》快手（０１０２４）升近５％，報７４﹒２元

《經濟通通訊社１９日專訊》快手（０１０２４）升４﹒９５％，報７４﹒２元，最高價
７４﹒３元，最低價７０﹒４５元；成交１６７４﹒４１萬股，成交金額１２﹒２７億元；主動
買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１﹒４３億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場
服務，金額８４７７﹒６２萬元，加權平均成交價７３﹒５３５元；現時最大淨被動賣出券商為
滙豐證券經紀，金額６１１１﹒２８萬元，加權平均成交價７３﹒２７９元。
現時，恒生指數報１９８３１，升６７點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報６７４３，升
４２點或０﹒６４％；恒生科技指數報４２２０，升２８點或０﹒６７％；主板成交
５３６﹒６７億元。
上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交３５４３﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２４３１，跌８５點或０﹒６８％，成交２１３１﹒２３億元人民幣。
基本資料
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現價 ７４﹒２００ 變動 ＋４﹒９５％
最高價 ７４﹒３００ 最低價 ７０﹒４５０
成交股數 １６７４﹒４１萬股 成交金額 １２﹒２７億
１０天平均 ７４﹒３１５ 歷史波幅％ ４１﹒６１６
２０天平均 ７７﹒６９５ 加權平均價 ７３﹒２５２
５０天平均 ８１﹒７６０ ＲＳＩ１４ ４２﹒１８０
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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１﹒４３億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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快手（０１０２４） ７４﹒２ ＋４﹒９５
騰訊（００７００） ３１７﹒８ ＋１﹒６６
小米（０１８１０） １１﹒７ ＋０﹒５２
理想汽車（０２０１５） １２１﹒９ ＋２﹒０１
美團（０３６９０） １７２﹒６ ＋０﹒８８
京東集團（０９６１８） ２１８﹒６ ＋０﹒４６
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８２﹒１ －０﹒１６
百度（０９８８８） １２８﹒２ －０﹒０８
阿里（０９９８８） ８９﹒８ ＋１﹒７６
網易（０９９９９） １３５﹒４ －４﹒６５
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（ｅｄ）
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