《中概異動》快手（０１０２４）升近５％，報７４﹒２元

《經濟通通訊社１９日專訊》快手（０１０２４）升４﹒９５％，報７４﹒２元，最高價

７４﹒３元，最低價７０﹒４５元；成交１６７４﹒４１萬股，成交金額１２﹒２７億元；主動

買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１﹒４３億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場

服務，金額８４７７﹒６２萬元，加權平均成交價７３﹒５３５元；現時最大淨被動賣出券商為

滙豐證券經紀，金額６１１１﹒２８萬元，加權平均成交價７３﹒２７９元。

現時，恒生指數報１９８３１，升６７點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報６７４３，升

４２點或０﹒６４％；恒生科技指數報４２２０，升２８點或０﹒６７％；主板成交

５３６﹒６７億元。

上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交３５４３﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２４３１，跌８５點或０﹒６８％，成交２１３１﹒２３億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ７４﹒２００ 變動 ＋４﹒９５％

最高價 ７４﹒３００ 最低價 ７０﹒４５０

成交股數 １６７４﹒４１萬股 成交金額 １２﹒２７億

１０天平均 ７４﹒３１５ 歷史波幅％ ４１﹒６１６

２０天平均 ７７﹒６９５ 加權平均價 ７３﹒２５２

５０天平均 ８１﹒７６０ ＲＳＩ１４ ４２﹒１８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１﹒４３億元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

快手（０１０２４） ７４﹒２ ＋４﹒９５

騰訊（００７００） ３１７﹒８ ＋１﹒６６

小米（０１８１０） １１﹒７ ＋０﹒５２

理想汽車（０２０１５） １２１﹒９ ＋２﹒０１

美團（０３６９０） １７２﹒６ ＋０﹒８８

京東集團（０９６１８） ２１８﹒６ ＋０﹒４６

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８２﹒１ －０﹒１６

百度（０９８８８） １２８﹒２ －０﹒０８

阿里（０９９８８） ８９﹒８ ＋１﹒７６

網易（０９９９９） １３５﹒４ －４﹒６５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

