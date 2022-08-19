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03680 索信達控股
即時 按盤價 跌0.970 -0.080 (-7.619%)
大手異動

19/08/2022 14:16

《異動股》索信達控股挫逾１５％創新低，報０﹒８９元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》索信達控股（０３６８０）跌１５﹒２４％，報０﹒８９元，
最低價０﹒８９元，創上市新低，最高價１﹒０５元；成交９１﹒２萬股，成交金額９１﹒２３
萬元；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出７３﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀
，金額５﹒６６萬元，加權平均成交價１﹒０３元；現時最大淨被動賣出券商為工銀亞洲証券，
金額２﹒６８萬元，加權平均成交價１﹒０３元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
１８﹒３５％。
　　現時，恒生指數報１９７９６，升３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７３０，升
３０點或０﹒４６％；恒生科技指數報４２０９，升１６點或０﹒４％；主板成交５６４﹒２２
億元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１０點或０﹒３３％，成交３８０６﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８９，跌１２８點或１﹒０２％，成交２２８８﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒８９０　變動　　　　－１５﹒２４％
　　最高價　　　　１﹒０５０　最低價　　　　　０﹒８９０
　　成交股數　　９１﹒２萬股　成交金額　　　９１﹒２３萬
　　１０天平均　　１﹒０４０　歷史波幅％　　５１﹒６５８
　　２０天平均　　１﹒１３６　加權平均價　　　１﹒０００
　　５０天平均　　１﹒３６５　ＲＳＩ１４　　２２﹒４０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出７３﹒４萬元；暫連跌３日，
累計跌幅１８﹒３５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　索信達控股（０３６８０）　　　　０﹒８９　－１５﹒２４
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒２８　　＋０﹒８３
　　民航信息（００６９６）　　　　１３﹒１２　　－１﹒０６
　　偉仕佳杰（００８５６）　　　　　５﹒４９　　－０﹒７２
　　世紀睿科（０１４５０）　　　　　３﹒２６　　＋２﹒１９
　　新意網集團（０１６８６）　　　　５﹒３０　　－０﹒９３
　　創新奇智（０２１２１）　　　　１９﹒２８　　－４﹒５５
　　中國通號（０３９６９）　　　　　２﹒４８　　　　無升跌
　　萬國數據（０９６９８）　　　　２７﹒２０　　－０﹒９１
　　聯易融科技－Ｗ（０９９５９）　　５﹒０９　　－０﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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