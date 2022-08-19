《異動股》索信達控股挫逾１５％創新低，報０﹒８９元

《經濟通通訊社１９日專訊》索信達控股（０３６８０）跌１５﹒２４％，報０﹒８９元，
最低價０﹒８９元，創上市新低，最高價１﹒０５元；成交９１﹒２萬股，成交金額９１﹒２３
萬元；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出７３﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀
，金額５﹒６６萬元，加權平均成交價１﹒０３元；現時最大淨被動賣出券商為工銀亞洲証券，
金額２﹒６８萬元，加權平均成交價１﹒０３元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
１８﹒３５％。
現時，恒生指數報１９７９６，升３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７３０，升
３０點或０﹒４６％；恒生科技指數報４２０９，升１６點或０﹒４％；主板成交５６４﹒２２
億元。
上證綜合指數報３２６６，跌１０點或０﹒３３％，成交３８０６﹒７８億元人民幣。
深證成份指數報１２３８９，跌１２８點或１﹒０２％，成交２２８８﹒０７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒８９０ 變動 －１５﹒２４％
最高價 １﹒０５０ 最低價 ０﹒８９０
成交股數 ９１﹒２萬股 成交金額 ９１﹒２３萬
１０天平均 １﹒０４０ 歷史波幅％ ５１﹒６５８
２０天平均 １﹒１３６ 加權平均價 １﹒０００
５０天平均 １﹒３６５ ＲＳＩ１４ ２２﹒４０５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出７３﹒４萬元；暫連跌３日，
累計跌幅１８﹒３５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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索信達控股（０３６８０） ０﹒８９ －１５﹒２４
中國軟件國際（００３５４） ７﹒２８ ＋０﹒８３
民航信息（００６９６） １３﹒１２ －１﹒０６
偉仕佳杰（００８５６） ５﹒４９ －０﹒７２
世紀睿科（０１４５０） ３﹒２６ ＋２﹒１９
新意網集團（０１６８６） ５﹒３０ －０﹒９３
創新奇智（０２１２１） １９﹒２８ －４﹒５５
中國通號（０３９６９） ２﹒４８ 無升跌
萬國數據（０９６９８） ２７﹒２０ －０﹒９１
聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ５﹒０９ －０﹒２０
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（ｅｄ）
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