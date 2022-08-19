《中概異動》美團（０３６９０）跌逾３％，報１６５﹒８元

《經濟通通訊社１９日專訊》美團（０３６９０）跌３﹒１％，報１６５﹒８元，較ＡＤＲ
收市低１﹒９４％，最低價１６５﹒４元，最高價１７４﹒４元；成交１１５５﹒３２萬股，成
交金額１９﹒７６億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出２億元。現時最大淨被動買
入券商為富瑞金融集團，金額９３４４﹒６８萬元，加權平均成交價１７０﹒７８６元；現時最
大淨被動賣出券商為美銀，金額５５９０﹒４８萬元，加權平均成交價１７２﹒６２元。
現時，恒生指數報１９６８８，跌７５點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６６８５，跌
１４點或０﹒２２％；恒生科技指數報４１６８，跌２４點或０﹒５８％；主板成交６０７﹒６
億元。
上證綜合指數報３２６６，跌１１點或０﹒３５％，成交４０４３﹒４４億元人民幣。
深證成份指數報１２３９８，跌１１８點或０﹒９５％，成交２４３０﹒７８億元人民幣。
基本資料
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現價 １６５﹒８００ 變動 －３﹒１０％
最高價 １７４﹒４００ 最低價 １６５﹒４００
成交股數 １１５５﹒３２萬股 成交金額 １９﹒７６億
１０天平均 １７３﹒３００ 歷史波幅％ ５２﹒０２４
２０天平均 １７８﹒３４５ 加權平均價 １７１﹒０３４
５０天平均 １８７﹒３４８ ＲＳＩ１４ ３９﹒３５２
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股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出２億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １６５﹒８０ －３﹒１０
騰訊（００７００） ３１３﹒２０ ＋０﹒１９
快手（０１０２４） ７３﹒３０ ＋３﹒６８
小米（０１８１０） １１﹒６０ －０﹒３４
理想汽車（０２０１５） １２０﹒４０ ＋０﹒７５
京東集團（０９６１８） ２１６﹒２０ －０﹒６４
嗶哩嗶哩（０９６２６） １７８﹒６０ －２﹒０８
百度（０９８８８） １２７﹒００ －１﹒０１
阿里（０９９８８） ８８﹒７５ ＋０﹒５７
網易（０９９９９） １３４﹒２０ －５﹒４９
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（ｅｄ）
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