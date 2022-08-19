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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌169.900 -1.200 (-0.701%)
大手異動

19/08/2022 14:32

《中概異動》美團（０３６９０）跌逾３％，報１６５﹒８元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美團（０３６９０）跌３﹒１％，報１６５﹒８元，較ＡＤＲ
收市低１﹒９４％，最低價１６５﹒４元，最高價１７４﹒４元；成交１１５５﹒３２萬股，成
交金額１９﹒７６億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出２億元。現時最大淨被動買
入券商為富瑞金融集團，金額９３４４﹒６８萬元，加權平均成交價１７０﹒７８６元；現時最
大淨被動賣出券商為美銀，金額５５９０﹒４８萬元，加權平均成交價１７２﹒６２元。
　　現時，恒生指數報１９６８８，跌７５點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６６８５，跌
１４點或０﹒２２％；恒生科技指數報４１６８，跌２４點或０﹒５８％；主板成交６０７﹒６
億元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１１點或０﹒３５％，成交４０４３﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９８，跌１１８點或０﹒９５％，成交２４３０﹒７８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６５﹒８００　變動　　　　　－３﹒１０％
　　最高價　　　　　１７４﹒４００　最低價　　　１６５﹒４００
　　成交股數　　１１５５﹒３２萬股　成交金額　　　１９﹒７６億
　　１０天平均　　　１７３﹒３００　歷史波幅％　　５２﹒０２４
　　２０天平均　　　１７８﹒３４５　加權平均價　１７１﹒０３４
　　５０天平均　　　１８７﹒３４８　ＲＳＩ１４　　３９﹒３５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出２億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１６５﹒８０　－３﹒１０
　　騰訊（００７００）　　　３１３﹒２０　＋０﹒１９
　　快手（０１０２４）　　　　７３﹒３０　＋３﹒６８
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒６０　－０﹒３４
　　理想汽車（０２０１５）　１２０﹒４０　＋０﹒７５
　　京東集團（０９６１８）　２１６﹒２０　－０﹒６４
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１７８﹒６０　－２﹒０８
　　百度（０９８８８）　　　１２７﹒００　－１﹒０１
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒７５　＋０﹒５７
　　網易（０９９９９）　　　１３４﹒２０　－５﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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