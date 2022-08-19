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09618 京東集團－ＳＷ
即時 按盤價 跌217.200 -0.400 (-0.184%)
大手異動

19/08/2022 14:39

《大手成交》京東集團一手約１４萬股交叉盤，涉資３１４５萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》京東集團（０９６１８）於２：３８ｐｍ錄得１手１４﹒５萬
股交叉盤，每股造２１６﹒９元，較上日收市價低０﹒３２％，涉資３１４５﹒０５萬元。
　　京東集團現價跌０﹒１８％，報２１７﹒２元；成交３３９﹒４３萬股，成交金額７﹒３７
億元，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒３７億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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