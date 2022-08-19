《經濟通通訊社１９日專訊》京東集團（０９６１８）於２：３８ｐｍ錄得１手１４﹒５萬
股交叉盤，每股造２１６﹒９元，較上日收市價低０﹒３２％，涉資３１４５﹒０５萬元。
京東集團現價跌０﹒１８％，報２１７﹒２元；成交３３９﹒４３萬股，成交金額７﹒３７
億元，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒３７億元。（ｒｗ）
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19/08/2022 14:39
《大手成交》京東集團一手約１４萬股交叉盤，涉資３１４５萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》京東集團（０９６１８）於２：３８ｐｍ錄得１手１４﹒５萬
股交叉盤，每股造２１６﹒９元，較上日收市價低０﹒３２％，涉資３１４５﹒０５萬元。
京東集團現價跌０﹒１８％，報２１７﹒２元；成交３３９﹒４３萬股，成交金額７﹒３７
億元，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒３７億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
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