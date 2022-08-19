《異動股》華能國電（００９０２）升近１０％，報４﹒３３元

《經濟通通訊社１９日專訊》華能國電（００９０２）升９﹒９％，報４﹒３３元，最高價

４﹒３４元，創１個月新高，最低價３﹒８７元；成交８７８０﹒０７萬股，成交金額３﹒６７

億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入８８９５﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券

商為瑞銀，金額１０１１﹒７萬元，加權平均成交價４﹒２６元；現時最大淨被動賣出券商為富

途證券國際，金額１９９３﹒０３萬元，加權平均成交價４﹒１７２元。

現時，恒生指數報１９７３９，跌２４點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６７０７，升

７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４１８６，跌６點或０﹒１５％；主板成交６２８﹒４４億

元。

上證綜合指數報３２６３，跌１４點或０﹒４３％，成交４１８５﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２３８４，跌１３２點或１﹒０６％，成交２５１３﹒２１億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒３３０ 變動 ＋９﹒９０％

最高價 ４﹒３４０ 最低價 ３﹒８７０

成交股數 ８７８０﹒０７萬股 成交金額 ３﹒６７億

１０天平均 ３﹒７３４ 歷史波幅％ ３９﹒１１６

２０天平均 ３﹒６６１ 加權平均價 ４﹒１７５

５０天平均 ３﹒７７９ ＲＳＩ１４ ７１﹒３１４

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入８８９５﹒１５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華能國電（００９０２） ４﹒３３ ＋９﹒９０

中電（００００２） ６９﹒４０ －０﹒１４

潤電（００８３６） １６﹒４６ ＋６﹒４７

大唐發電（００９９１） １﹒５４ ＋６﹒９４

長江基建集團（０１０３８） ５０﹒３０ －０﹒２０

華電國際（０１０７１） ３﹒５２ ＋９﹒６６

中廣核電（０１８１６） １﹒９２ ＋３﹒７８

中國電力（０２３８０） ４﹒６７ ＋６﹒１４

港燈（０２６３８） ６﹒８５ －０﹒５８

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（ｅｄ）

