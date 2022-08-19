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00902 華能國際電力股份
即時 按盤價 升4.280 +0.340 (+8.629%)
大手異動

19/08/2022 14:42

《異動股》華能國電（００９０２）升近１０％，報４﹒３３元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》華能國電（００９０２）升９﹒９％，報４﹒３３元，最高價
４﹒３４元，創１個月新高，最低價３﹒８７元；成交８７８０﹒０７萬股，成交金額３﹒６７
億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入８８９５﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券
商為瑞銀，金額１０１１﹒７萬元，加權平均成交價４﹒２６元；現時最大淨被動賣出券商為富
途證券國際，金額１９９３﹒０３萬元，加權平均成交價４﹒１７２元。
　　現時，恒生指數報１９７３９，跌２４點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６７０７，升
７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４１８６，跌６點或０﹒１５％；主板成交６２８﹒４４億
元。
　　上證綜合指數報３２６３，跌１４點或０﹒４３％，成交４１８５﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８４，跌１３２點或１﹒０６％，成交２５１３﹒２１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　４﹒３３０　變動　　　　＋９﹒９０％
　　最高價　　　　　　　４﹒３４０　最低價　　　　３﹒８７０
　　成交股數　　８７８０﹒０７萬股　成交金額　　　３﹒６７億
　　１０天平均　　　　　３﹒７３４　歷史波幅％　３９﹒１１６
　　２０天平均　　　　　３﹒６６１　加權平均價　　４﹒１７５
　　５０天平均　　　　　３﹒７７９　ＲＳＩ１４　７１﹒３１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入８８９５﹒１５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華能國電（００９０２）　　　　４﹒３３　＋９﹒９０
　　中電（００００２）　　　　　６９﹒４０　－０﹒１４
　　潤電（００８３６）　　　　　１６﹒４６　＋６﹒４７
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒５４　＋６﹒９４
　　長江基建集團（０１０３８）　５０﹒３０　－０﹒２０
　　華電國際（０１０７１）　　　　３﹒５２　＋９﹒６６
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒９２　＋３﹒７８
　　中國電力（０２３８０）　　　　４﹒６７　＋６﹒１４
　　港燈（０２６３８）　　　　　　６﹒８５　－０﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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