《異動股》華能國電（００９０２）升近１０％，報４﹒３３元

《經濟通通訊社１９日專訊》華能國電（００９０２）升９﹒９％，報４﹒３３元，最高價
４﹒３４元，創１個月新高，最低價３﹒８７元；成交８７８０﹒０７萬股，成交金額３﹒６７
億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入８８９５﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券
商為瑞銀，金額１０１１﹒７萬元，加權平均成交價４﹒２６元；現時最大淨被動賣出券商為富
途證券國際，金額１９９３﹒０３萬元，加權平均成交價４﹒１７２元。
現時，恒生指數報１９７３９，跌２４點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６７０７，升
７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４１８６，跌６點或０﹒１５％；主板成交６２８﹒４４億
元。
上證綜合指數報３２６３，跌１４點或０﹒４３％，成交４１８５﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２３８４，跌１３２點或１﹒０６％，成交２５１３﹒２１億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒３３０ 變動 ＋９﹒９０％
最高價 ４﹒３４０ 最低價 ３﹒８７０
成交股數 ８７８０﹒０７萬股 成交金額 ３﹒６７億
１０天平均 ３﹒７３４ 歷史波幅％ ３９﹒１１６
２０天平均 ３﹒６６１ 加權平均價 ４﹒１７５
５０天平均 ３﹒７７９ ＲＳＩ１４ ７１﹒３１４
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入８８９５﹒１５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華能國電（００９０２） ４﹒３３ ＋９﹒９０
中電（００００２） ６９﹒４０ －０﹒１４
潤電（００８３６） １６﹒４６ ＋６﹒４７
大唐發電（００９９１） １﹒５４ ＋６﹒９４
長江基建集團（０１０３８） ５０﹒３０ －０﹒２０
華電國際（０１０７１） ３﹒５２ ＋９﹒６６
中廣核電（０１８１６） １﹒９２ ＋３﹒７８
中國電力（０２３８０） ４﹒６７ ＋６﹒１４
港燈（０２６３８） ６﹒８５ －０﹒５８
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（ｅｄ）
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