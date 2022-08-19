《異動股》茂盛控股跌逾４４％失守２５０天線，報０﹒１元

《經濟通通訊社１９日專訊》茂盛控股（０００２２）跌４４﹒４４％，報０﹒１元，跌穿
２５０天線（０﹒１２４元），最低價０﹒１元，最高價０﹒１６６元；成交８１６萬股，成交
金額１０４﹒０６萬元；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出８５﹒６６萬元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額１１﹒７６萬元，加權平均成交價０﹒１４３元；現時最大
淨被動賣出券商為騰記證券，金額１﹒７４萬元，加權平均成交價０﹒１４５元。以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅４６﹒２４％。
現時，恒生指數報１９７３９，跌２４點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６７１１，升
１０點或０﹒１６％；恒生科技指數報４１８７，跌５點或０﹒１２％；主板成交６７２﹒８９
億元。
上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１００ 變動 －４４﹒４４％
最高價 ０﹒１６６ 最低價 ０﹒１００
成交股數 ８１６萬股 成交金額 １０４﹒０６萬
１０天平均 ０﹒１２３ 歷史波幅％ １６５﹒０６８
２０天平均 ０﹒１１０ 加權平均價 ０﹒１２８
５０天平均 ０﹒１０８ ＲＳＩ１４ ４６﹒３０３
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出８５﹒６６萬元；暫連跌
２日，累計跌幅４６﹒２４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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茂盛控股（０００２２） ０﹒１００ －４４﹒４４
大酒店（０００４５） ７﹒２２０ －０﹒４１
香格里拉（０００６９） ６﹒２４０ －１﹒４２
富豪國際（０００７８） ３﹒２００ ＋１﹒２７
德祥地產（００１９９） １﹒０４０ ＋０﹒９７
世紀城市國際（００３５５） ０﹒３２０ ＋４﹒９２
ＣＷＴ（００５２１） ０﹒０７７ ＋１０﹒００
華住集團－Ｓ（０１１７９） ３１﹒５００ ＋０﹒８０
朗廷（０１２７０） ０﹒９４０ 無升跌
復星旅遊文化（０１９９２） １０﹒５２０ ＋１﹒３５
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（ｅｄ）
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