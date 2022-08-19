《異動股》茂盛控股跌逾４４％失守２５０天線，報０﹒１元

《經濟通通訊社１９日專訊》茂盛控股（０００２２）跌４４﹒４４％，報０﹒１元，跌穿

２５０天線（０﹒１２４元），最低價０﹒１元，最高價０﹒１６６元；成交８１６萬股，成交

金額１０４﹒０６萬元；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出８５﹒６６萬元。現時最大淨

被動買入券商為富途證券國際，金額１１﹒７６萬元，加權平均成交價０﹒１４３元；現時最大

淨被動賣出券商為騰記證券，金額１﹒７４萬元，加權平均成交價０﹒１４５元。以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅４６﹒２４％。

現時，恒生指數報１９７３９，跌２４點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６７１１，升

１０點或０﹒１６％；恒生科技指數報４１８７，跌５點或０﹒１２％；主板成交６７２﹒８９

億元。

上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１００ 變動 －４４﹒４４％

最高價 ０﹒１６６ 最低價 ０﹒１００

成交股數 ８１６萬股 成交金額 １０４﹒０６萬

１０天平均 ０﹒１２３ 歷史波幅％ １６５﹒０６８

２０天平均 ０﹒１１０ 加權平均價 ０﹒１２８

５０天平均 ０﹒１０８ ＲＳＩ１４ ４６﹒３０３

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出８５﹒６６萬元；暫連跌

２日，累計跌幅４６﹒２４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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茂盛控股（０００２２） ０﹒１００ －４４﹒４４

大酒店（０００４５） ７﹒２２０ －０﹒４１

香格里拉（０００６９） ６﹒２４０ －１﹒４２

富豪國際（０００７８） ３﹒２００ ＋１﹒２７

德祥地產（００１９９） １﹒０４０ ＋０﹒９７

世紀城市國際（００３５５） ０﹒３２０ ＋４﹒９２

ＣＷＴ（００５２１） ０﹒０７７ ＋１０﹒００

華住集團－Ｓ（０１１７９） ３１﹒５００ ＋０﹒８０

朗廷（０１２７０） ０﹒９４０ 無升跌

復星旅遊文化（０１９９２） １０﹒５２０ ＋１﹒３５

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（ｅｄ）

