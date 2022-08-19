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00022 茂盛控股
即時 按盤價 跌0.103 -0.077 (-42.778%)
大手異動

19/08/2022 15:09

《異動股》茂盛控股跌逾４４％失守２５０天線，報０﹒１元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》茂盛控股（０００２２）跌４４﹒４４％，報０﹒１元，跌穿
２５０天線（０﹒１２４元），最低價０﹒１元，最高價０﹒１６６元；成交８１６萬股，成交
金額１０４﹒０６萬元；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出８５﹒６６萬元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額１１﹒７６萬元，加權平均成交價０﹒１４３元；現時最大
淨被動賣出券商為騰記證券，金額１﹒７４萬元，加權平均成交價０﹒１４５元。以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅４６﹒２４％。
　　現時，恒生指數報１９７３９，跌２４點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６７１１，升
１０點或０﹒１６％；恒生科技指數報４１８７，跌５點或０﹒１２％；主板成交６７２﹒８９
億元。
　　上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１００　變動　　　　－４４﹒４４％
　　最高價　　　０﹒１６６　最低價　　　　　０﹒１００
　　成交股數　　８１６萬股　成交金額　　１０４﹒０６萬
　　１０天平均　０﹒１２３　歷史波幅％　１６５﹒０６８
　　２０天平均　０﹒１１０　加權平均價　　　０﹒１２８
　　５０天平均　０﹒１０８　ＲＳＩ１４　　４６﹒３０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出８５﹒６６萬元；暫連跌
２日，累計跌幅４６﹒２４％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　茂盛控股（０００２２）　　　　０﹒１００　－４４﹒４４
　　大酒店（０００４５）　　　　　７﹒２２０　　－０﹒４１
　　香格里拉（０００６９）　　　　６﹒２４０　　－１﹒４２
　　富豪國際（０００７８）　　　　３﹒２００　　＋１﹒２７
　　德祥地產（００１９９）　　　　１﹒０４０　　＋０﹒９７
　　世紀城市國際（００３５５）　　０﹒３２０　　＋４﹒９２
　　ＣＷＴ（００５２１）　　　　　０﹒０７７　＋１０﹒００
　　華住集團－Ｓ（０１１７９）　３１﹒５００　　＋０﹒８０
　　朗廷（０１２７０）　　　　　　０﹒９４０　　　　無升跌
　　復星旅遊文化（０１９９２）　１０﹒５２０　　＋１﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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