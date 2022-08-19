《異動股》正榮地產（０６１５８）跌逾１％創新低，報０﹒３９元

《經濟通通訊社１９日專訊》正榮地產（０６１５８）跌１﹒２７％，報０﹒３９元，最低

價０﹒３８５元，創上市新低，最高價０﹒４元；成交８１７萬股，成交金額３２１﹒４３萬元

；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１６３﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國

投資信息，金額５７﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒３９４元；現時最大淨被動賣出券商為摩

根大通，金額４﹒３６萬元，加權平均成交價０﹒３９５元。以現價計，該股暫連跌４日，累計

跌幅６﹒０２％。

現時，恒生指數報１９７４５，跌１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７１２，升

１１點或０﹒１８％；恒生科技指數報４１８８，跌４點或０﹒１％；主板成交６７９﹒６６億

元。

上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３９０ 變動 －１﹒２７％

最高價 ０﹒４００ 最低價 ０﹒３８５

成交股數 ８１７萬股 成交金額 ３２１﹒４３萬

１０天平均 ０﹒４０８ 歷史波幅％ ３７﹒６６９

２０天平均 ０﹒４２８ 加權平均價 ０﹒３９３

５０天平均 ０﹒５０５ ＲＳＩ１４ ２６﹒０６０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１６３﹒３萬元；暫連跌４

日，累計跌幅６﹒０２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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正榮地產（０６１５８） ０﹒３９ －１﹒２７

中海外（００６８８） １９﹒６８ ＋１﹒４４

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１７ ＋２﹒３６

龍湖（００９６０） ２４﹒９０ ＋２﹒２６

新城發展（０１０３０） ２﹒８９ ＋３﹒５８

潤地（０１１０９） ３０﹒６０ ＋０﹒９９

碧桂園（０２００７） ２﹒４７ ＋３﹒３５

萬科企業（０２２０２） １４﹒７０ ＋２﹒０８

綠城（０３９００） １５﹒０２ ＋４﹒３１

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８６ ＋１﹒０９

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（ｅｄ）

