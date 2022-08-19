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06158 正榮地產
即時 按盤價 不變0.395 0.000 (0.000%)
大手異動

19/08/2022 15:13

《異動股》正榮地產（０６１５８）跌逾１％創新低，報０﹒３９元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》正榮地產（０６１５８）跌１﹒２７％，報０﹒３９元，最低
價０﹒３８５元，創上市新低，最高價０﹒４元；成交８１７萬股，成交金額３２１﹒４３萬元
；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１６３﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
投資信息，金額５７﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒３９４元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根大通，金額４﹒３６萬元，加權平均成交價０﹒３９５元。以現價計，該股暫連跌４日，累計
跌幅６﹒０２％。
　　現時，恒生指數報１９７４５，跌１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７１２，升
１１點或０﹒１８％；恒生科技指數報４１８８，跌４點或０﹒１％；主板成交６７９﹒６６億
元。
　　上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３９０　變動　　　　　－１﹒２７％
　　最高價　　　０﹒４００　最低價　　　　　０﹒３８５
　　成交股數　　８１７萬股　成交金額　　３２１﹒４３萬
　　１０天平均　０﹒４０８　歷史波幅％　　３７﹒６６９
　　２０天平均　０﹒４２８　加權平均價　　　０﹒３９３
　　５０天平均　０﹒５０５　ＲＳＩ１４　　２６﹒０６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１６３﹒３萬元；暫連跌４
日，累計跌幅６﹒０２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　正榮地產（０６１５８）　　　　０﹒３９　－１﹒２７
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒６８　＋１﹒４４
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１７　＋２﹒３６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒９０　＋２﹒２６
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８９　＋３﹒５８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒６０　＋０﹒９９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒４７　＋３﹒３５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒７０　＋２﹒０８
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒０２　＋４﹒３１
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８６　＋１﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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