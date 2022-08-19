《異動股》正榮地產（０６１５８）跌逾１％創新低，報０﹒３９元

《經濟通通訊社１９日專訊》正榮地產（０６１５８）跌１﹒２７％，報０﹒３９元，最低
價０﹒３８５元，創上市新低，最高價０﹒４元；成交８１７萬股，成交金額３２１﹒４３萬元
；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１６３﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
投資信息，金額５７﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒３９４元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根大通，金額４﹒３６萬元，加權平均成交價０﹒３９５元。以現價計，該股暫連跌４日，累計
跌幅６﹒０２％。
現時，恒生指數報１９７４５，跌１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７１２，升
１１點或０﹒１８％；恒生科技指數報４１８８，跌４點或０﹒１％；主板成交６７９﹒６６億
元。
上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒３９０ 變動 －１﹒２７％
最高價 ０﹒４００ 最低價 ０﹒３８５
成交股數 ８１７萬股 成交金額 ３２１﹒４３萬
１０天平均 ０﹒４０８ 歷史波幅％ ３７﹒６６９
２０天平均 ０﹒４２８ 加權平均價 ０﹒３９３
５０天平均 ０﹒５０５ ＲＳＩ１４ ２６﹒０６０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１６３﹒３萬元；暫連跌４
日，累計跌幅６﹒０２％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
正榮地產（０６１５８） ０﹒３９ －１﹒２７
中海外（００６８８） １９﹒６８ ＋１﹒４４
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１７ ＋２﹒３６
龍湖（００９６０） ２４﹒９０ ＋２﹒２６
新城發展（０１０３０） ２﹒８９ ＋３﹒５８
潤地（０１１０９） ３０﹒６０ ＋０﹒９９
碧桂園（０２００７） ２﹒４７ ＋３﹒３５
萬科企業（０２２０２） １４﹒７０ ＋２﹒０８
綠城（０３９００） １５﹒０２ ＋４﹒３１
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８６ ＋１﹒０９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動