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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌88.500 -1.000 (-1.117%)
大手異動

19/08/2022 09:22

《中概異動》網易低開近５％，中期純利升２１％至９７億人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》網易（０９９９９）中期純利按年上升，惟現價跌４﹒９３％
，報１３５元，該股成交約５６萬股，涉資７７４４萬元；阿里（０９９８８）跌０﹒２８％，
報８８元；騰訊（００７００）無升跌，報３１２﹒６元；美團（０３６９０）跌０﹒９９％，
報１６９﹒４元。
　　網易公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利９６﹒８５億元人民幣，按年升
２１﹒３６％；每股基本盈利２﹒９６元。歸屬於公司股東持續經營淨利潤為９０﹒６億元人民
幣，按年升１３﹒５％。
　　期內淨收入４６７﹒１５億元人民幣，按年升１３﹒８２％；毛利潤２５７﹒７８億元人民
幣，升１５﹒９％。
　　現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國
企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌
０﹒８８％。
　　即月期指新報１９６３２，跌１０２點，低水２５點。即月國指期貨報６６５７，跌３８點
，高水２點。即月科指期貨新報４１５０，跌３８點，低水６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　　　１３５元　跌４﹒９３％
　　阿里（０９９８８）　　　　　　８８元　跌０﹒２８％
　　騰訊（００７００）　　　３１２﹒６元　　　　無升跌
　　美團（０３６９０）　　　１６９﹒４元　跌０﹒９９％
　　京東集團（０９６１８）　２１３﹒２元　跌２﹒０２％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒５２元　跌１﹒０３％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８２﹒４元　　　　無升跌
　　百度（０９８８８）　　　　　１２５元　跌２﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:18
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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