《中概異動》網易低開近５％，中期純利升２１％至９７億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》網易（０９９９９）中期純利按年上升，惟現價跌４﹒９３％
，報１３５元，該股成交約５６萬股，涉資７７４４萬元；阿里（０９９８８）跌０﹒２８％，
報８８元；騰訊（００７００）無升跌，報３１２﹒６元；美團（０３６９０）跌０﹒９９％，
報１６９﹒４元。
網易公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利９６﹒８５億元人民幣，按年升
２１﹒３６％；每股基本盈利２﹒９６元。歸屬於公司股東持續經營淨利潤為９０﹒６億元人民
幣，按年升１３﹒５％。
期內淨收入４６７﹒１５億元人民幣，按年升１３﹒８２％；毛利潤２５７﹒７８億元人民
幣，升１５﹒９％。
現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國
企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌
０﹒８８％。
即月期指新報１９６３２，跌１０２點，低水２５點。即月國指期貨報６６５７，跌３８點
，高水２點。即月科指期貨新報４１５０，跌３８點，低水６點。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
網易（０９９９９） １３５元 跌４﹒９３％
阿里（０９９８８） ８８元 跌０﹒２８％
騰訊（００７００） ３１２﹒６元 無升跌
美團（０３６９０） １６９﹒４元 跌０﹒９９％
京東集團（０９６１８） ２１３﹒２元 跌２﹒０２％
小米（０１８１０） １１﹒５２元 跌１﹒０３％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８２﹒４元 無升跌
百度（０９８８８） １２５元 跌２﹒５７％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｒ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動