《中概異動》網易低開近５％，中期純利升２１％至９７億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》網易（０９９９９）中期純利按年上升，惟現價跌４﹒９３％

，報１３５元，該股成交約５６萬股，涉資７７４４萬元；阿里（０９９８８）跌０﹒２８％，

報８８元；騰訊（００７００）無升跌，報３１２﹒６元；美團（０３６９０）跌０﹒９９％，

報１６９﹒４元。

網易公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利９６﹒８５億元人民幣，按年升

２１﹒３６％；每股基本盈利２﹒９６元。歸屬於公司股東持續經營淨利潤為９０﹒６億元人民

幣，按年升１３﹒５％。

期內淨收入４６７﹒１５億元人民幣，按年升１３﹒８２％；毛利潤２５７﹒７８億元人民

幣，升１５﹒９％。

現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國

企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌

０﹒８８％。

即月期指新報１９６３２，跌１０２點，低水２５點。即月國指期貨報６６５７，跌３８點

，高水２點。即月科指期貨新報４１５０，跌３８點，低水６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １３５元 跌４﹒９３％

阿里（０９９８８） ８８元 跌０﹒２８％

騰訊（００７００） ３１２﹒６元 無升跌

美團（０３６９０） １６９﹒４元 跌０﹒９９％

京東集團（０９６１８） ２１３﹒２元 跌２﹒０２％

小米（０１８１０） １１﹒５２元 跌１﹒０３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８２﹒４元 無升跌

百度（０９８８８） １２５元 跌２﹒５７％

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（ｅｒ）

