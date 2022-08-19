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00027 銀河娛樂
即時 按盤價 跌46.000 -0.250 (-0.541%)
大手異動

19/08/2022 09:23

《異動股》銀娛（２７）低開逾１％，中期盈轉虧８﹒５億元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》銀娛（０００２７）上日公布業績，中期由盈轉虧。現價跌
１﹒０８％，報４５﹒７５元，該股成交約３萬股，涉資１４２萬元；新濠（００２００）升
０﹒１９％，報５﹒２６元；澳博（００８８０）升２﹒８２％，報２﹒９２元；永利澳門
（０１１２８）升１﹒０７％，報４﹒７２元。
　　銀娛公布，截至２０２２年６月３０日止未經審核之中期淨虧損８﹒５億元，而上年同期純
利９﹒４７億元；每股基本虧損１９﹒５仙，而上年同期每股基本盈利２１﹒８仙；不派中期息

　　期內收益６５﹒２４億元，跌３８﹒８％。
　　現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國
企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌
０﹒８８％。
　　即月期指新報１９６３１，跌１０３點，低水２６點。即月國指期貨報６６５７，跌３８點
，高水２點。即月科指期貨新報４１５２，跌３６點，低水４點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛（０００２７）　　　４５﹒７５元　跌１﹒０８％
　　新濠（００２００）　　　　５﹒２６元　升０﹒１９％
　　澳博（００８８０）　　　　２﹒９２元　升２﹒８２％
　　永利澳門（０１１２８）　　４﹒７２元　升１﹒０７％
　　金沙（０１９２８）　　　１６﹒９４元　　　　無升跌
　　美高梅（０２２８２）　　　４﹒０５元　　升１﹒５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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