《異動股》銀娛（２７）低開逾１％，中期盈轉虧８﹒５億元

《經濟通通訊社１９日專訊》銀娛（０００２７）上日公布業績，中期由盈轉虧。現價跌

１﹒０８％，報４５﹒７５元，該股成交約３萬股，涉資１４２萬元；新濠（００２００）升

０﹒１９％，報５﹒２６元；澳博（００８８０）升２﹒８２％，報２﹒９２元；永利澳門

（０１１２８）升１﹒０７％，報４﹒７２元。

銀娛公布，截至２０２２年６月３０日止未經審核之中期淨虧損８﹒５億元，而上年同期純

利９﹒４７億元；每股基本虧損１９﹒５仙，而上年同期每股基本盈利２１﹒８仙；不派中期息

。

期內收益６５﹒２４億元，跌３８﹒８％。

現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國

企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌

０﹒８８％。

即月期指新報１９６３１，跌１０３點，低水２６點。即月國指期貨報６６５７，跌３８點

，高水２點。即月科指期貨新報４１５２，跌３６點，低水４點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

銀娛（０００２７） ４５﹒７５元 跌１﹒０８％

新濠（００２００） ５﹒２６元 升０﹒１９％

澳博（００８８０） ２﹒９２元 升２﹒８２％

永利澳門（０１１２８） ４﹒７２元 升１﹒０７％

金沙（０１９２８） １６﹒９４元 無升跌

美高梅（０２２８２） ４﹒０５元 升１﹒５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

