《異動股》金蝶國際（２６８）開市微升，中期虧損３﹒６億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》金蝶國際（００２６８）現價升０﹒４９％，報１６﹒４２元

，該股成交約７萬股，涉資１０７萬元；中手游（００３０２）無升跌，報１﹒９７元；騰訊

（００７００）無升跌，報３１２﹒６元；網龍（００７７７）跌０﹒７６％，報１５﹒５８元

。

金蝶國際公布，截至６月３０日止中期虧損３﹒５６億元人民幣，比去年同期虧損２﹒４８

億元人民幣有所擴大，每股虧損１０﹒３８分，不派中期股息。

該集團指，收入升１７％，至約２２億元人民幣，雲服務業務收入同比增長３５﹒５％，佔

總收入約７６﹒４％。金蝶雲訂閱服務年經常性收入約１８﹒６億元人民幣，同比增長

４６﹒５％雲訂閱服務相關合同負債同比增長５６﹒０％。該集團指，虧損擴大主因加大對雲服

務產品尤其是金蝶雲．星瀚及ＨＲ ＳａａＳ的研發投入，以及新冠疫情持續，對項目交付效率

產生不利影響所致。

現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國

企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌

０﹒８８％。

即月期指新報１９６１３，跌１２１點，低水４４點。即月國指期貨報６６５０，跌４５點

，低水５點。即月科指期貨新報４１５０，跌３８點，低水６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金蝶國際（００２６８） １６﹒４２元 升０﹒４９％

中手游（００３０２） １﹒９７元 無升跌

騰訊（００７００） ３１２﹒６元 無升跌

網龍（００７７７） １５﹒５８元 跌０﹒７６％

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１１元 無升跌

創夢天地（０１１１９） ４﹒５８元 無升跌

心動公司（０２４００） １８﹒９２元 無升跌

金山軟件（０３８８８） ２４﹒５元 跌１﹒０１％

網易（０９９９９） １３５元 跌４﹒９３％

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（ｅｒ）

