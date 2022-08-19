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00268 金蝶國際
即時 按盤價 跌16.160 -0.180 (-1.102%)
大手異動

19/08/2022 09:24

《異動股》金蝶國際（２６８）開市微升，中期虧損３﹒６億人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》金蝶國際（００２６８）現價升０﹒４９％，報１６﹒４２元
，該股成交約７萬股，涉資１０７萬元；中手游（００３０２）無升跌，報１﹒９７元；騰訊
（００７００）無升跌，報３１２﹒６元；網龍（００７７７）跌０﹒７６％，報１５﹒５８元

　　金蝶國際公布，截至６月３０日止中期虧損３﹒５６億元人民幣，比去年同期虧損２﹒４８
億元人民幣有所擴大，每股虧損１０﹒３８分，不派中期股息。
　　該集團指，收入升１７％，至約２２億元人民幣，雲服務業務收入同比增長３５﹒５％，佔
總收入約７６﹒４％。金蝶雲訂閱服務年經常性收入約１８﹒６億元人民幣，同比增長
４６﹒５％雲訂閱服務相關合同負債同比增長５６﹒０％。該集團指，虧損擴大主因加大對雲服
務產品尤其是金蝶雲．星瀚及ＨＲ　ＳａａＳ的研發投入，以及新冠疫情持續，對項目交付效率
產生不利影響所致。
　　現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國
企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌
０﹒８８％。
　　即月期指新報１９６１３，跌１２１點，低水４４點。即月國指期貨報６６５０，跌４５點
，低水５點。即月科指期貨新報４１５０，跌３８點，低水６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶國際（００２６８）　１６﹒４２元　升０﹒４９％
　　中手游（００３０２）　　　１﹒９７元　　　　無升跌
　　騰訊（００７００）　　　３１２﹒６元　　　　無升跌
　　網龍（００７７７）　　　１５﹒５８元　跌０﹒７６％
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　３﹒１１元　　　　無升跌
　　創夢天地（０１１１９）　　４﹒５８元　　　　無升跌
　　心動公司（０２４００）　１８﹒９２元　　　　無升跌
　　金山軟件（０３８８８）　　２４﹒５元　跌１﹒０１％
　　網易（０９９９９）　　　　　１３５元　跌４﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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