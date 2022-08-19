《異動股》平安好醫生平開，中期虧損收窄至４﹒２億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》平安好醫生（０１８３３）現價無升跌，報１９﹒５６元，該

股成交約９００股，涉資２萬元；阿里健康（００２４１）無升跌，報４﹒４２元；中國生物製

藥（０１１７７）無升跌，報４﹒２元；信達生物（０１８０１）跌１﹒６２％，報３３﹒５元

。

平安好醫生公布，截至２０２２年６月３０日止中期虧損收窄至４﹒２４億元人民幣，而去

年同期虧損８﹒８億元人民幣；每股基本盈利３９分，不派中期息。

期內，非國際財務報告準則經調整淨虧損收窄至３﹒９億元人民幣，而去年同期經調整淨虧

損７﹒９１億元人民幣。收入２８﹒２８億元人民幣，按年跌２５﹒９４％；毛利７﹒７３億元

人民幣，按年跌２４﹒５６％。

現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國

企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌

０﹒８８％。

即月期指新報１９６０９，跌１２５點，低水４８點。即月國指期貨報６６４８，跌４７點

，低水７點。即月科指期貨新報４１４６，跌４２點，低水１０點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

平安好醫生（０１８３３） １９﹒５６元 無升跌

阿里健康（００２４１） ４﹒４２元 無升跌

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒２元 無升跌

信達生物（０１８０１） ３３﹒５元 跌１﹒６２％

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６２元 無升跌

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒２５元 升１﹒３％

藥明生物（０２２６９） ７０﹒５元 跌１﹒６７％

潤藥（０３３２０） ４﹒７１元 無升跌

康希諾（０６１８５） ５９﹒８元 升０﹒１７％

京東健康（０６６１８） ５９﹒９元 跌１﹒３２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

