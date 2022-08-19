《異動股》贛鋒鋰業開市微升，參與廣汽埃安增資擴股

《經濟通通訊社１９日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）現價升０﹒４２％，報７１﹒７元，

該股成交約９４００股，涉資６７萬元；天齊鋰業（０９６９６）升０﹒０６％，報８３﹒９元

；中國宏橋（０１３７８）升０﹒２５％，報７﹒８７元；鞍鋼（００３４７）無升跌，報

２﹒５７元。

贛鋒鋰業公布，與廣汽埃安新能源汽車簽署戰略合作協議，該集團決定參與廣汽埃安通過增

資擴股方式引入戰略投資者項目。

該集團指，向廣汽埃安或其潛在供應商提供兼具性價比的原材料，助力對方新能源汽車項目

，而廣汽埃安支持該集團在新型電池領域如固態電池開發工作，優先引入贛鋒鋰電新型電池方案

。該集團確保供應所需碳酸鋰╱氫氧化鋰。該集團指，雙方從新能源動力電池最上游材料端展開

合作，持續探討在鋰資源開發、中游鋰鹽深加工及廢舊電池綜合回收利用合作。

現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國

企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌

０﹒８８％。

即月期指新報１９６１１，跌１２３點，低水４６點。即月國指期貨報６６４９，跌４６點

，低水６點。即月科指期貨新報４１４５，跌４３點，低水１１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒７元 升０﹒４２％

天齊鋰業（０９６９６） ８３﹒９元 升０﹒０６％

中國宏橋（０１３７８） ７﹒８７元 升０﹒２５％

鞍鋼（００３４７） ２﹒５７元 無升跌

中國有色礦業（０１２５８） ３﹒２１元 無升跌

中鋁（０２６００） ２﹒８元 無升跌

洛鉬（０３９９３） ３﹒６６元 升１﹒１％

江西銅業股份（００３５８） ９﹒７３元 跌０﹒７１％

五礦資源（０１２０８） ２﹒２４元 無升跌

中廣核（０１１６４） ０﹒９７元 升１﹒０４％

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（ｅｒ）

