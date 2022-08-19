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00347 鞍鋼股份
即時 按盤價 跌2.590 -0.020 (-0.766%)
大手異動

19/08/2022 09:26

《異動股》贛鋒鋰業開市微升，參與廣汽埃安增資擴股

　　《經濟通通訊社１９日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）現價升０﹒４２％，報７１﹒７元，
該股成交約９４００股，涉資６７萬元；天齊鋰業（０９６９６）升０﹒０６％，報８３﹒９元
；中國宏橋（０１３７８）升０﹒２５％，報７﹒８７元；鞍鋼（００３４７）無升跌，報
２﹒５７元。
　　贛鋒鋰業公布，與廣汽埃安新能源汽車簽署戰略合作協議，該集團決定參與廣汽埃安通過增
資擴股方式引入戰略投資者項目。
　　該集團指，向廣汽埃安或其潛在供應商提供兼具性價比的原材料，助力對方新能源汽車項目
，而廣汽埃安支持該集團在新型電池領域如固態電池開發工作，優先引入贛鋒鋰電新型電池方案
。該集團確保供應所需碳酸鋰╱氫氧化鋰。該集團指，雙方從新能源動力電池最上游材料端展開
合作，持續探討在鋰資源開發、中游鋰鹽深加工及廢舊電池綜合回收利用合作。
　　現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國
企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌
０﹒８８％。
　　即月期指新報１９６１１，跌１２３點，低水４６點。即月國指期貨報６６４９，跌４６點
，低水６點。即月科指期貨新報４１４５，跌４３點，低水１１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　７１﹒７元　升０﹒４２％
　　天齊鋰業（０９６９６）　　　８３﹒９元　升０﹒０６％
　　中國宏橋（０１３７８）　　　７﹒８７元　升０﹒２５％
　　鞍鋼（００３４７）　　　　　２﹒５７元　　　　無升跌
　　中國有色礦業（０１２５８）　３﹒２１元　　　　無升跌
　　中鋁（０２６００）　　　　　　２﹒８元　　　　無升跌
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　３﹒６６元　　升１﹒１％
　　江西銅業股份（００３５８）　９﹒７３元　跌０﹒７１％
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒２４元　　　　無升跌
　　中廣核（０１１６４）　　　　０﹒９７元　升１﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:18
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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