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03383 雅居樂集團
即時 按盤價 跌2.450 -0.010 (-0.407%)
大手異動

19/08/2022 09:28

《異動股》雅生活開挫近１４％，遭雅居樂減持籌逾３億還債

　　《經濟通通訊社１９日專訊》雅生活（０３３１９）現價跌１３﹒７７％，報７﹒２元，該
股成交約８１０５萬股，涉資５﹒６９億元。
　　雅居樂集團今日訂立大宗交易協議，擬出售４９００萬股雅生活，佔已發行股本３﹒４５％
，每股作價７﹒０１元，比雅生活上日收市價折讓約１６％，所得款項總額估計約３﹒４３億元
，資金將用於加強集團的資產負債表及財務流動，增強集團的短期償債能力。
　　雅居樂現持有雅生活已發行股本約５４﹒３１％，交易完成後，持股降至約５０﹒８６％，
雅生活將會繼續入帳列作公司附屬公司。
　　另外，由雅居樂執行董事黃奉潮及雅生活執行董事李大龍間接控制的共青城雅生活投資亦訂
立大宗交易協議，擬出售２９５０萬股雅生活股份，每股作價同為７﹒０１元，所得款項總額估
計約２﹒０６８億元。共青城為了支持雅居樂集團之發展，已與公司達成協議，同意向集團提供
相當於出售其所持有雅生活股份所得的全部所得款項淨額的貸款，貸款將為無抵押且不計息。
　　現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國
企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌
０﹒８８％。
　　即月期指新報１９６１７，跌１１７點，低水４０點。即月國指期貨報６６５３，跌４２點
，低水２點。即月科指期貨新報４１４９，跌３９點。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１點或跌０﹒０６％，成交２９﹒６５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０４，跌１２點或跌０﹒１０％，成交５２﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雅生活（０３３１９）　　７﹒２元　跌１３﹒７７％
　　雅居樂（０３３８３）　　２﹒５元　　升１﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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